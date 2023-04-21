Пирог из лаваша с куриным фаршем, грибами и сыром: рецепт, который не отнимет много времени

Хрустящая основа из лаваша, сочная начинка из куриного фарша, грибов и ароматная заливка делает пирог вкусным и сытным.

Обязательно добавьте в заливку мускатный орех и смесь перцев. Пирог получается многослойным, будто он приготовлен из слоеного теста, а на самом деле роль теста на себя берет готовый лаваш.

Ингредиенты

лаваш – 4шт.

грудка куриная – 300 г

грибы шампиньоны – 300 г

сыр твердый – 200 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1шт.

яйца – 3 шт.

сметана – 1 стакан

масло растительное

мускатный орех (молотый) – 0,25 г

смесь перцев – 0, 5 ч. л.

соль

Приготовление

Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Грибы нарежьте брусочками.

Куриную грудку измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.

В сковороде с небольшим количеством разогретого растительного масла обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и протушите пять минут. Выложите к овощам грибы, обжарьте пять минут.

Добавьте в сковороду фарш, тщательно перемешайте мясные комочки в однородную массу. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех. Томите на умеренном огне до готовности мяса.

Для приготовления заливки в миске слегка взбейте сметану, яйца и соль. Сыр натрите на крупной терке.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и застелите лавашем, сделайте высокие бортики. Наверх лаваша выложите 1/3 начинки, немного посыпьте сыром и полейте тремя столовыми ложками заливки.

Остальные два листа лаваша обрежьте под размеры формы, поочередно выложите, смажьте начинкой и залейте заливкой.

Верх пирога аккуратно накройте цельным куском лаваша, спрячьте под него все неровности. Посыпьте сыром, полейте оставшейся заливкой и украсьте грибами.

Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Разрежьте пирог на кусочки и подайте к столу.

Советы

Сметану используйте любой жирности, можно заменить сливками.

Читайте также: