Пирог из лаваша с мясом и кабачками: оригинальный рецепт
Когда времени мало, но хочется чего-то вкусного и питательного, самое время приготовить пирог из лаваша на скорую руку.
Когда холодильник наполовину пуст, сил готовить сложные блюда ноль, но есть желание удивить домашних чем-то аппетитным, именно для таких моментов фудблогер Ольга Рябенко предлагает свой проверенный рецепт — пирог из лаваша с мясом и кабачками. Это блюдо, которое сочетает простоту и домашний комфорт, но на вкус как нечто, что легко можно подать гостям на праздничный ужин.
Ингредиенты
- Лаваш или тортилья
- 5 шт.
- Мясной фарш
- 600 г
- Кабачок
- 1 шт.
- Зеленый лук
-
- Петрушка
-
- Соль
-
- Перец
-
- Хмели-сунели
-
- Яйца
- 3 шт.
- Твердый сыр
- 200 г
Приготовление
В миске смешайте фарш, натертый кабачок, измельченную зелень, соль, специи.
Выложите фарш на лаваш, сверните рулетом и нарежьте на ровные кусочки.
Форму смажьте маслом и выложите подготовленные кусочки, плотно друг к другу.
В отдельной миске взбейте яйца с натертым сыром, залейте основу из лаваша. По желанию — посыпьте еще немного сыра сверху.
Выпекайте при 180°C в течение 45 мин, пока верх станет румяным и аппетитным.
Подавайте горячим со сметаной или греческим йогуртом.
Этот пирог из лаваша — отличный вариант как для обеда, так и для позднего ужина. Он сытный, ароматный и, главное, готовится из того, что обычно есть под рукой. Главный секрет успеха — не бояться экспериментировать