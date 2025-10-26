Пирог из лаваша с мясом и кабачками: оригинальный рецепт

Пирог из лаваша с мясом instagram.com_olga_riabenko_ / © Instagram

Когда холодильник наполовину пуст, сил готовить сложные блюда ноль, но есть желание удивить домашних чем-то аппетитным, именно для таких моментов фудблогер Ольга Рябенко предлагает свой проверенный рецепт — пирог из лаваша с мясом и кабачками. Это блюдо, которое сочетает простоту и домашний комфорт, но на вкус как нечто, что легко можно подать гостям на праздничный ужин.

Ингредиенты Лаваш или тортилья 5 шт. Мясной фарш 600 г Кабачок 1 шт. Зеленый лук Петрушка Соль Перец Хмели-сунели Яйца 3 шт. Твердый сыр 200 г

Приготовление

В миске смешайте фарш, натертый кабачок, измельченную зелень, соль, специи. Выложите фарш на лаваш, сверните рулетом и нарежьте на ровные кусочки. Форму смажьте маслом и выложите подготовленные кусочки, плотно друг к другу. В отдельной миске взбейте яйца с натертым сыром, залейте основу из лаваша. По желанию — посыпьте еще немного сыра сверху. Выпекайте при 180°C в течение 45 мин, пока верх станет румяным и аппетитным. Подавайте горячим со сметаной или греческим йогуртом.

Этот пирог из лаваша — отличный вариант как для обеда, так и для позднего ужина. Он сытный, ароматный и, главное, готовится из того, что обычно есть под рукой. Главный секрет успеха — не бояться экспериментировать