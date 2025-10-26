ТСН в социальных сетях

Рецепты
102
1 мин

Пирог из лаваша с мясом и кабачками: оригинальный рецепт

Когда времени мало, но хочется чего-то вкусного и питательного, самое время приготовить пирог из лаваша на скорую руку.

Станислава Бондаренко
1 час
190 ккал
Пирог из лаваша с мясом instagram.com_olga_riabenko_

Пирог из лаваша с мясом / © Instagram

Когда холодильник наполовину пуст, сил готовить сложные блюда ноль, но есть желание удивить домашних чем-то аппетитным, именно для таких моментов фудблогер Ольга Рябенко предлагает свой проверенный рецепт — пирог из лаваша с мясом и кабачками. Это блюдо, которое сочетает простоту и домашний комфорт, но на вкус как нечто, что легко можно подать гостям на праздничный ужин.

Ингредиенты

Лаваш или тортилья
5 шт.
Мясной фарш
600 г
Кабачок
1 шт.
Зеленый лук
Петрушка
Соль
Перец
Хмели-сунели
Яйца
3 шт.
Твердый сыр
200 г

Приготовление

  1. В миске смешайте фарш, натертый кабачок, измельченную зелень, соль, специи.

  2. Выложите фарш на лаваш, сверните рулетом и нарежьте на ровные кусочки.

  3. Форму смажьте маслом и выложите подготовленные кусочки, плотно друг к другу.

  4. В отдельной миске взбейте яйца с натертым сыром, залейте основу из лаваша. По желанию — посыпьте еще немного сыра сверху.

  5. Выпекайте при 180°C в течение 45 мин, пока верх станет румяным и аппетитным.

  6. Подавайте горячим со сметаной или греческим йогуртом.

Этот пирог из лаваша — отличный вариант как для обеда, так и для позднего ужина. Он сытный, ароматный и, главное, готовится из того, что обычно есть под рукой. Главный секрет успеха — не бояться экспериментировать

