Пирог из лаваша с творогом и яблоками: простой рецепт

Пирог из лаваша с творогом и яблоками / © Credits

Десерт получается мягкий, сочный с хрустящей корочкой.

Яблоки помойте, удалите сердцевину, кожицу, нарежьте на тонкие слайсы и разделите на три части.

Для заливки: в миску выложите творог, яйца, сметану, сахар, крахмал, соль, перемешайте и разделите визуально на четыре части.

Каждый лаваш разрежьте на две части.

Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите лист лаваша, так, чтобы края слегка свисали, разложите яблоки, посыпьте корицей, залейте заливкой, и так повторите все слои, края лаваша заверните в форму и верхний слой лаваша залейте заливкой.