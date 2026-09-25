ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
359
Время на прочтение
1 мин

Пирог из лаваша с творогом и яблоками: простой рецепт

Это вкусный и быстрый пирог на скорую руку без замешивания теста.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пирог из лаваша с творогом и яблоками

Пирог из лаваша с творогом и яблоками / © Credits

Десерт получается мягкий, сочный с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

лаваш тонкий (бездрожжевой)
2 шт.
творог
200 г
яблоки
400 г
яйца куриные
4 шт.
сметана
4 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
крахмал кукурузный
1 ст. л. (без верха)
корица молотая
0,5 ч. л.
соль
щепотка
сливочное масло

  1. Яблоки помойте, удалите сердцевину, кожицу, нарежьте на тонкие слайсы и разделите на три части.

  2. Для заливки: в миску выложите творог, яйца, сметану, сахар, крахмал, соль, перемешайте и разделите визуально на четыре части.

  3. Каждый лаваш разрежьте на две части.

  4. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите лист лаваша, так, чтобы края слегка свисали, разложите яблоки, посыпьте корицей, залейте заливкой, и так повторите все слои, края лаваша заверните в форму и верхний слой лаваша залейте заливкой.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сметану, творог используйте любой жирности.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie