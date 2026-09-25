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Пирог из лаваша с творогом и яблоками: простой рецепт
Это вкусный и быстрый пирог на скорую руку без замешивания теста.
Десерт получается мягкий, сочный с хрустящей корочкой.
Ингредиенты
- лаваш тонкий (бездрожжевой)
- 2 шт.
- творог
- 200 г
- яблоки
- 400 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сметана
- 4 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- крахмал кукурузный
- 1 ст. л. (без верха)
- корица молотая
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- сливочное масло
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Яблоки помойте, удалите сердцевину, кожицу, нарежьте на тонкие слайсы и разделите на три части.
Для заливки: в миску выложите творог, яйца, сметану, сахар, крахмал, соль, перемешайте и разделите визуально на четыре части.
Каждый лаваш разрежьте на две части.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите лист лаваша, так, чтобы края слегка свисали, разложите яблоки, посыпьте корицей, залейте заливкой, и так повторите все слои, края лаваша заверните в форму и верхний слой лаваша залейте заливкой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистой корочки.
Советы:
Сметану, творог используйте любой жирности.