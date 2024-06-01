Пирог из лаваша с творогом: простой рецепт

Особенность приготовления пирога в том, что не нужно замешивать тесто и готовить начинку. Выпечка получается сытной, нежной и вкусной.
Соедините все продукты, перемешайте и отправьте в духовку. Аппетитный пирог с хрустящей корочкой готов.
Ингредиенты
- сыр твердый
- 150 г
- творог
- 200 г
- яйца
- 2 шт.
- молоко
- 150 мл
- лаваш
- 250 г
- сливочное масло
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Лаваш порвите на произвольные кусочки небольшого размера.
- В миску выложите творог, сыр твердый, яйца, лаваш. Влейте молоко. Перемешайте.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите массу в форму.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть и выньте из формы.
Советы:
- Молоко и творог используйте любой жирности.
- По желанию в пирог можно добавить зелень.
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