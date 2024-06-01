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Пирог из лаваша с творогом: простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
243
Время на прочтение
1 мин
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Пирог из лаваша с творогом: простой рецепт

Пирог из лаваша с творогом / Фото: Credits

Особенность приготовления пирога в том, что не нужно замешивать тесто и готовить начинку. Выпечка получается сытной, нежной и вкусной.

Соедините все продукты, перемешайте и отправьте в духовку. Аппетитный пирог с хрустящей корочкой готов.

Ингредиенты

сыр твердый
150 г
творог
200 г
яйца
2 шт.
молоко
150 мл
лаваш
250 г
сливочное масло
  1. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  2. Лаваш порвите на произвольные кусочки небольшого размера.
  3. В миску выложите творог, сыр твердый, яйца, лаваш. Влейте молоко. Перемешайте.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите массу в форму.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть и выньте из формы.

Советы:

  • Молоко и творог используйте любой жирности.
  • По желанию в пирог можно добавить зелень.

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