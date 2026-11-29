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Пирог из овсяных хлопьев с творогом и яблоками: рецепт полезной выпечки
Это ароматная выпечка с хрустящей овсяной корочкой и сочной начинкой из творога и яблока.
Пирог получается полезным и очень вкусным.
Ингредиенты:
Для теста:
овсяные хлопья — 150 гр;
мука пшеничная — 100 гр;
сахар — 3 ст л;
масло сливочное — 100 гр;
разрыхлитель — 0,5 ч л;
миндальные хлопья — 1 ст л.
Для начинки:
творог — 250 гр;
яйцо куриное — 1 шт;
сахар — 3 ст л;
изюм — 2 ст л;
яблоко — 1 шт (крупное).
Приготовление:
Сливочное масло растопите.
Изюм промойте, залейте кипятком и оставьте на 5 минут, затем обсушите бумажным полотенцем.
Творог разотрите с сахаром и яйцом.
У яблока удалите сердцевину и натрите на крупную терку.
В миску всыпьте овсяные хлопья, сахар, просеянную муку, разрыхлитель, влейте сливочное масло, перемешайте и оставьте на 15 минут, затем добавьте изюм, еще раз перемешайте и разделите на две части.
Дно формы застелите пергаментом, выложите половину теста, равномерно разложите яблоко, затем творожную массу, сверху оставшееся тесто и посыпьте миндальными хлопьями.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут до золотистой корочки, достаньте из духовки, остудите и выньте из формы.
Советы:
Творог используйте мягкий.