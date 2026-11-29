Пирог из овсяных хлопьев с творогом и яблоками / © Credits

Пирог получается полезным и очень вкусным.

Для теста:

Для начинки:

Сливочное масло растопите.

Изюм промойте, залейте кипятком и оставьте на 5 минут, затем обсушите бумажным полотенцем.

Творог разотрите с сахаром и яйцом.

У яблока удалите сердцевину и натрите на крупную терку.

В миску всыпьте овсяные хлопья, сахар, просеянную муку, разрыхлитель, влейте сливочное масло, перемешайте и оставьте на 15 минут, затем добавьте изюм, еще раз перемешайте и разделите на две части.

Дно формы застелите пергаментом, выложите половину теста, равномерно разложите яблоко, затем творожную массу, сверху оставшееся тесто и посыпьте миндальными хлопьями.