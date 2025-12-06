Пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сыром: рецепт ароматного праздничного блюда

Праздничный пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сыром iktok.com_@kathycoooks

На странице KathyCooks рассказали о рецепте, который превращает любой вечер в теплый, домашний и ароматный: пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сыром. Он настолько вкусный, что к столу все собираются быстрее, чем вы успеваете их позвать.

Ингредиенты Слоеное тесто 400 г Куриное филе 1 шт. Грибы 250 г Лук 1 шт. Сливки 120 мл Шпинат 2 горсти Чедер 70-100 г Сыр (моцарелла или чедер - любой тягучий) 50-70 г Сушеный чеснок ½ ч. л. Сушеный укроп ½ ч. л. Приправа для курицы ½ 1 ч. л. Соль Яйцо 1 шт. Кунжут

Приготовление

Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте грибы и обжарьте еще несколько минут. Далее высыпьте нарезанное куриное филе и жарьте до золотистости. После этого добавьте сушеный чеснок, соль, приправу для курицы и укроп. Влейте сливки, добавьте шпинат и тертый чеддер, перемешайте и немного протушите. Раскатайте тесто, сделайте надрезы по бокам и выложите начинку в центр. Сверху добавьте еще немного сыра для красивой тягучей корочки. Сформируйте аккуратную плетенку, смажьте яйцом со сливками и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180-190°C около 30 мин.

Готовый пирог получается румяным, ароматным и таким, что его хочется сразу разрезать, как только втянули из духовки.

Этот праздничный пирог — идеальный вариант для семейного ужина или встречи с друзьями. Он сочетает в себе тепло домашнего приготовления, насыщенный вкус курицы с грибами и тягучий сыр, а еще — невероятный аромат.