Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сыром: рецепт ароматного праздничного блюда

Тепло, домашний уют и незабываемый аромат — все это в одном пироге, который может стать вашим фаворитом этого сезона.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Праздничный пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сыром iktok.com_@kathycoooks

На странице KathyCooks рассказали о рецепте, который превращает любой вечер в теплый, домашний и ароматный: пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сыром. Он настолько вкусный, что к столу все собираются быстрее, чем вы успеваете их позвать.

Ингредиенты

Слоеное тесто
400 г
Куриное филе
1 шт.
Грибы
250 г
Лук
1 шт.
Сливки
120 мл
Шпинат
2 горсти
Чедер
70-100 г
Сыр (моцарелла или чедер - любой тягучий)
50-70 г
Сушеный чеснок
½ ч. л.
Сушеный укроп
½ ч. л.
Приправа для курицы
½ 1 ч. л.
Соль
Яйцо
1 шт.
Кунжут

Приготовление

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета.

  2. Добавьте грибы и обжарьте еще несколько минут.

  3. Далее высыпьте нарезанное куриное филе и жарьте до золотистости.

  4. После этого добавьте сушеный чеснок, соль, приправу для курицы и укроп.

  5. Влейте сливки, добавьте шпинат и тертый чеддер, перемешайте и немного протушите.

  6. Раскатайте тесто, сделайте надрезы по бокам и выложите начинку в центр.

  7. Сверху добавьте еще немного сыра для красивой тягучей корочки.

  8. Сформируйте аккуратную плетенку, смажьте яйцом со сливками и посыпьте кунжутом.

  9. Выпекайте при 180-190°C около 30 мин.

Готовый пирог получается румяным, ароматным и таким, что его хочется сразу разрезать, как только втянули из духовки.

Этот праздничный пирог — идеальный вариант для семейного ужина или встречи с друзьями. Он сочетает в себе тепло домашнего приготовления, насыщенный вкус курицы с грибами и тягучий сыр, а еще — невероятный аромат.

Дата публикации
Количество просмотров
18
