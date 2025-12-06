- Дата публикации
-
Пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сыром: рецепт ароматного праздничного блюда
Тепло, домашний уют и незабываемый аромат — все это в одном пироге, который может стать вашим фаворитом этого сезона.
На странице KathyCooks рассказали о рецепте, который превращает любой вечер в теплый, домашний и ароматный: пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сыром. Он настолько вкусный, что к столу все собираются быстрее, чем вы успеваете их позвать.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 400 г
- Куриное филе
- 1 шт.
- Грибы
- 250 г
- Лук
- 1 шт.
- Сливки
- 120 мл
- Шпинат
- 2 горсти
- Чедер
- 70-100 г
- Сыр (моцарелла или чедер - любой тягучий)
- 50-70 г
- Сушеный чеснок
- ½ ч. л.
- Сушеный укроп
- ½ ч. л.
- Приправа для курицы
- ½ 1 ч. л.
- Соль
-
- Яйцо
- 1 шт.
- Кунжут
-
Приготовление
Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета.
Добавьте грибы и обжарьте еще несколько минут.
Далее высыпьте нарезанное куриное филе и жарьте до золотистости.
После этого добавьте сушеный чеснок, соль, приправу для курицы и укроп.
Влейте сливки, добавьте шпинат и тертый чеддер, перемешайте и немного протушите.
Раскатайте тесто, сделайте надрезы по бокам и выложите начинку в центр.
Сверху добавьте еще немного сыра для красивой тягучей корочки.
Сформируйте аккуратную плетенку, смажьте яйцом со сливками и посыпьте кунжутом.
Выпекайте при 180-190°C около 30 мин.
Готовый пирог получается румяным, ароматным и таким, что его хочется сразу разрезать, как только втянули из духовки.
Этот праздничный пирог — идеальный вариант для семейного ужина или встречи с друзьями. Он сочетает в себе тепло домашнего приготовления, насыщенный вкус курицы с грибами и тягучий сыр, а еще — невероятный аромат.