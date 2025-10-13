ТСН в социальных сетях

Пирог Мальборо: рецепт традиционного для Новой Англии десерта

Осень — идеальное время для яблочных десертов, которые пахнут теплом, корицей и спокойствием. Но если вам хочется чего-то более изысканного, чем привычный штрудель или американский яблочный пирог, попробуйте приготовить пирог Мальборо или Marlborough Pie.

Станислава Бондаренко
Пирог Мальборо instagram.com18thcenturycook

Пирог Мальборо instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Этот рецепт пришел к нам из Британии XVII века и считается одним из древнейших яблочных пирогов в Европе. Он сочетает нежное яблочное пюре с ароматным заварным кремом, что создает текстуру, которая тает во рту и вкус, который невозможно забыть, об этом и рецепт его приготовления рассказали на странице 18th Century Cook.

История с привкусом аристократии

Первое упоминание об этом десерте приписывают повару Роберту Мэю, автору кулинарной книги «The Accomplisht Cook» (1660 год). Его оригинальный рецепт назывался «A made dish of butter and eggs» — «блюдо из масла и яиц». Оно включало измельченные яблоки, сахар, корицу и выпекалось в слоеном тесте.

Как именно блюдо получило название Marlborough Pie, до сих пор остается загадкой. Существуют две версии, первая — пирог могли назвать в честь герцога Мальборо — влиятельного британского аристократа XVIII века, или же в честь городка Марлборо в графстве Уилтшир. Интересно, что американский город Marlborough в Массачусетсе получил свое название именно от британского.

До XIX века этот пирог был настоящей классикой британских и новоанглийских кухонь, пока его не вытеснил стандартный двойной яблочный пирог. Однако сейчас кулинарные энтузиасты возвращают ему заслуженную славу.

Уникальность Marlborough Pie

Этот пирог — не просто яблочная выпечка, он сочетает фруктовую нежность и кремовую глубину. Сначала яблоки тушатся в ароматном сиропе с медом, патокой, мадерой и лимоном. Затем к ним добавляется заварной крем из яиц и сливок, который придает десерту шелковистую текстуру.

Результат — нечто среднее между тартом и запеканкой, где сладость яблок и карамельная горчинка патоки балансируют друг друга.

Ингредиенты

небольшие яблоки
4 шт.
белый сахар
50 г
кленовый сироп
50 г
патока (или темный мед)
15 г
лимон
½ шт.
мадеры (или белое вино)
25 мл
вода
150 мл
корица
1 палочка
сливки
150 мл
яйца
3 шт.
мускатный орех
апельсиновый сок
соль
сливочное масло

Приготовление

  1. Почистите, удалите сердцевину и нарежьте кусочками яблоки.

  2. Варите их вместе с сахаром, кленовым сиропом, патокой, лимоном, мадерой, водой, корицей и солью. Держите на среднем огне, пока яблоки не станут мягкими, а сироп не загустеет.

  3. Снимите с огня, добавьте мускатный орех и несколько капель апельсинового сока. Остудите.

  4. Нагрейте сливки до температуры около 70°C.

  5. Отдельно взбейте яйца и постепенно введите горячие сливки, постоянно помешивая.

  6. Верните смесь на огонь и осторожно подогревайте до загустения.

  7. Смешайте охлажденную яблочную массу с заварным кремом.

  8. Выложите смесь в подпеченную основу из теста (песочное или слоеное).

  9. Выпекайте при 175°C: сначала 20 мин без начинки, затем еще 40 — с кремом, пока он не станет упругим и едва дрожащим в центре.

  10. Пирог самый вкусный при комнатной температуре, когда ароматы полностью раскрываются.

Совет

  • Чтобы начинка не свернулась от кислоты яблок, обязательно остудите фруктовую массу перед тем, как добавлять крем. Так текстура останется нежной, без комочков.

  • Вместо мадеры можно использовать белое вино или сидр, это придаст фруктовой свежести.

Мальборо пирог — это кулинарное путешествие в прошлое, но вкус у него удивительно современный. Легкий, ароматный, с нотками карамели, яблок и ванили, он прекрасно подходит к осеннему вечеру с чашкой чая или кофе. Это не просто десерт — это история, запеченная в тесте.

