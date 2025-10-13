Пирог Мальборо: рецепт традиционного для Новой Англии десерта

Пирог Мальборо instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Реклама

Этот рецепт пришел к нам из Британии XVII века и считается одним из древнейших яблочных пирогов в Европе. Он сочетает нежное яблочное пюре с ароматным заварным кремом, что создает текстуру, которая тает во рту и вкус, который невозможно забыть, об этом и рецепт его приготовления рассказали на странице 18th Century Cook.

История с привкусом аристократии

Первое упоминание об этом десерте приписывают повару Роберту Мэю, автору кулинарной книги «The Accomplisht Cook» (1660 год). Его оригинальный рецепт назывался «A made dish of butter and eggs» — «блюдо из масла и яиц». Оно включало измельченные яблоки, сахар, корицу и выпекалось в слоеном тесте.

Как именно блюдо получило название Marlborough Pie, до сих пор остается загадкой. Существуют две версии, первая — пирог могли назвать в честь герцога Мальборо — влиятельного британского аристократа XVIII века, или же в честь городка Марлборо в графстве Уилтшир. Интересно, что американский город Marlborough в Массачусетсе получил свое название именно от британского.

Реклама

До XIX века этот пирог был настоящей классикой британских и новоанглийских кухонь, пока его не вытеснил стандартный двойной яблочный пирог. Однако сейчас кулинарные энтузиасты возвращают ему заслуженную славу.

Уникальность Marlborough Pie

Этот пирог — не просто яблочная выпечка, он сочетает фруктовую нежность и кремовую глубину. Сначала яблоки тушатся в ароматном сиропе с медом, патокой, мадерой и лимоном. Затем к ним добавляется заварной крем из яиц и сливок, который придает десерту шелковистую текстуру.

Результат — нечто среднее между тартом и запеканкой, где сладость яблок и карамельная горчинка патоки балансируют друг друга.

Ингредиенты небольшие яблоки 4 шт. белый сахар 50 г кленовый сироп 50 г патока (или темный мед) 15 г лимон ½ шт. мадеры (или белое вино) 25 мл вода 150 мл корица 1 палочка сливки 150 мл яйца 3 шт. мускатный орех апельсиновый сок соль сливочное масло

Приготовление

Почистите, удалите сердцевину и нарежьте кусочками яблоки. Варите их вместе с сахаром, кленовым сиропом, патокой, лимоном, мадерой, водой, корицей и солью. Держите на среднем огне, пока яблоки не станут мягкими, а сироп не загустеет. Снимите с огня, добавьте мускатный орех и несколько капель апельсинового сока. Остудите. Нагрейте сливки до температуры около 70°C. Отдельно взбейте яйца и постепенно введите горячие сливки, постоянно помешивая. Верните смесь на огонь и осторожно подогревайте до загустения. Смешайте охлажденную яблочную массу с заварным кремом. Выложите смесь в подпеченную основу из теста (песочное или слоеное). Выпекайте при 175°C: сначала 20 мин без начинки, затем еще 40 — с кремом, пока он не станет упругим и едва дрожащим в центре. Пирог самый вкусный при комнатной температуре, когда ароматы полностью раскрываются.

Совет

Чтобы начинка не свернулась от кислоты яблок, обязательно остудите фруктовую массу перед тем, как добавлять крем. Так текстура останется нежной, без комочков.

Вместо мадеры можно использовать белое вино или сидр, это придаст фруктовой свежести.

Мальборо пирог — это кулинарное путешествие в прошлое, но вкус у него удивительно современный. Легкий, ароматный, с нотками карамели, яблок и ванили, он прекрасно подходит к осеннему вечеру с чашкой чая или кофе. Это не просто десерт — это история, запеченная в тесте.