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Пирог на сметане: рецепт выпечки без дрожжей
Особенность приготовления пирога на сметане в том, что он не требует дрожжей и долгого замешивания, тесто просто вылейте в форму и выпекайте в духовке.
Продукты самые простые, а в итоге выпечка получается слегка влажной, нежной, ароматной и станет отличным угощением к чаю или молоку.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 300 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сметана 20%
- 200 г
- сахар
- 150 г
- сода
- 1,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- ванильный сахар
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- растительное масло
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- сахарная пудра
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Яйца соедините с сахаром, солью, ванильным сахаром и взбейте миксером в пышную пену, добавьте сметану и взбейте слегка до однородности.
Муку просейте с содой и частями всыпьте в яично-сметанную массу, взбивая миксером на низких оборотах.
Дно формы выстелите пергаментной бумагой для запекания, бортики смажьте растительным маслом.
Вылейте массу в форму и разровняйте ее.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета.
Выньте из духовки, дайте слегка остыть, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Сахар можно использовать меньше.