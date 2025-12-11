- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Пирог «Невидимка» с грушами: необычный рецепт нежной выпечки
Пирог называется невидимым из-за того, что в нем много начинки и мало теста.
Тесто при выпечке становится нежным и ароматным, а пирог получается влажный, сочный и очень похож на заварной крем.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 70 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 100 мл
- сливочное масло
- 30 г
- сахар
- 70 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- груша
- 3 шт.
- миндальные лепестки
-
Груши помойте, очистите, удалите сердцевину и нарежьте на тонкие слайсы.
Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте венчиком до пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, теплое молоко, просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте.
Форму выстелите пергаментом, влейте слой теста, выложите слой груш, затем снова слой теста и верхний слой — груши. Посыпьте сахаром и миндальными лепестками.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Готовый пирог оставьте в форме на 10-15 минут, затем выньте и выложите на блюдо.
Советы:
Яичную массу можно взбить блендером.
Молоко используйте любой жирности.