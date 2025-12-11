ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Пирог «Невидимка» с грушами: необычный рецепт нежной выпечки

Пирог называется невидимым из-за того, что в нем много начинки и мало теста.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
174 ккал
Пирог «Невидимка» с грушами

Пирог «Невидимка» с грушами / © Credits

Тесто при выпечке становится нежным и ароматным, а пирог получается влажный, сочный и очень похож на заварной крем.

Ингредиенты

мука пшеничная
70 г
яйца куриные
2 шт.
молоко
100 мл
сливочное масло
30 г
сахар
70 г
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
груша
3 шт.
миндальные лепестки

  1. Груши помойте, очистите, удалите сердцевину и нарежьте на тонкие слайсы.

  2. Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте венчиком до пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, теплое молоко, просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте.

  3. Форму выстелите пергаментом, влейте слой теста, выложите слой груш, затем снова слой теста и верхний слой — груши. Посыпьте сахаром и миндальными лепестками.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Готовый пирог оставьте в форме на 10-15 минут, затем выньте и выложите на блюдо.

Советы:

  • Яичную массу можно взбить блендером.

  • Молоко используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie