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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

Пирог с черной и красной смородиной: рецепт вкусной летней выпечки

Приготовьте вкусный, красивый пирог с ягодами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Пирог с черной и красной смородиной

Пирог с черной и красной смородиной / © Credits

Рассыпчатое песочное тесто отлично сочетается с нежной начинкой из ароматных ягод и заливкой из сметаны и сгущенного молока.

Подайте десерт к чаю или кофе.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 гр;

  • яйцо куриное — 1 шт;

  • сахар — 80 гр;

  • масло сливочное — 100 гр;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • ванильный сахар — 1 ч л;

  • соль — щепотка.

  • черная смородина — 200 гр;

  • красная смородина — 200 гр;

  • крахмал кукурузный — 2 ст л.

Для заливки:

  • сметана 15-20% — 150 гр;

  • сгущенное молоко — 150 гр.

Приготовление:

  1. Ягоды промойте, обсушите, посыпьте крахмалом и аккуратно перемешайте.

  2. Для заливки смешайте сметану и сгущенное молоко.

  3. В миске соедините мягкое сливочное масло, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте венчиком до однородной массы. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте лопаткой, затем руками замесите мягкое тесто.

  4. Дно формы выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто, руками распределите его по дну от центра к бортикам, сформируйте бортики не менее трех сантиметров и выложите равномерно ягоды.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут, затем выньте из духовки, залейте заливкой и отправьте снова в духовку на 5-8 минут. Дайте пирогу немного остыть, выньте из формы и выложите на блюдо.

Советы:

Сметана и сгущенное молоко используйте комнатной температуры.

Дно формы можно смазать сливочным маслом.

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Дата публикации
Количество просмотров
59
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