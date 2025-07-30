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Пирог с черной и красной смородиной: рецепт вкусной летней выпечки
Приготовьте вкусный, красивый пирог с ягодами.
Рассыпчатое песочное тесто отлично сочетается с нежной начинкой из ароматных ягод и заливкой из сметаны и сгущенного молока.
Подайте десерт к чаю или кофе.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 гр;
яйцо куриное — 1 шт;
сахар — 80 гр;
масло сливочное — 100 гр;
разрыхлитель — 1 ч л;
ванильный сахар — 1 ч л;
соль — щепотка.
черная смородина — 200 гр;
красная смородина — 200 гр;
крахмал кукурузный — 2 ст л.
Для заливки:
сметана 15-20% — 150 гр;
сгущенное молоко — 150 гр.
Приготовление:
Ягоды промойте, обсушите, посыпьте крахмалом и аккуратно перемешайте.
Для заливки смешайте сметану и сгущенное молоко.
В миске соедините мягкое сливочное масло, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте венчиком до однородной массы. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте лопаткой, затем руками замесите мягкое тесто.
Дно формы выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто, руками распределите его по дну от центра к бортикам, сформируйте бортики не менее трех сантиметров и выложите равномерно ягоды.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут, затем выньте из духовки, залейте заливкой и отправьте снова в духовку на 5-8 минут. Дайте пирогу немного остыть, выньте из формы и выложите на блюдо.
Советы:
Сметана и сгущенное молоко используйте комнатной температуры.
Дно формы можно смазать сливочным маслом.