Пирог с грибами и шпинатом — рецепт ароматной домашней выпечки

Это не просто рецепт на скорую руку, а домашняя еда, которая сочетает аромат свежего теста, сливочность сыра, насыщенный вкус грибов и ощущение домашнего тепла, которое невозможно купить в пекарне.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пирог с грибами и шпинатом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Последние несколько лет домашняя кухня переживает настоящий ренессанс. После эры сложного ресторанного стиля в рецептах люди все чаще возвращаются к блюдам, которые ассоциируются с уютом, простотой и «вкусом дома».

Именно таким является грибной пирог от Ольги Рябенко, ее рецепт грибного пирога с нежным дрожжевым тестом, сливочной начинкой и золотистой корочкой легко приготовить дома, а сочетание нескольких видов грибов, шпината и кремового сыра делает его особенно сочным и насыщенным на вкус.

Ингредиенты

Для опары

  • теплое молоко 200 мл

  • теплая вода 50 мл

  • сахар 1 ст. л

  • дрожжи 15 г

  • мука 1 ст. л

Для теста

  • мука 440 г

  • яйцо 1 шт.

  • соль 1 ч. л

  • растопленное масло 50 г

Для начинки

  • грибы (шампиньоны, вешенки, лесные грибы) 700 г

  • репчатый лук 1 шт.

  • лук-порей 1 шт.

  • морковь 1 шт.

  • чеснок 2 зубчика

  • свежий или замороженный шпинат 100 г

  • плавленый или крем-сыр 150 г

  • масло 2 ст. л

  • соль

  • перец

Для смазывания

  • желток 1 шт.

  • сметана 1 ч. л

Приготовление

  1. В большой миске смешайте теплое молоко, теплую воду, сахар, дрожжи и муку.

  2. Оставьте опару в теплом месте примерно на 20 мин. Лучше всего поставить ее в духовку, разогретую до 40°C. Опара должна стать пышной и активной.

  3. К готовой опаре добавьте яйцо, соль и растопленное масло.

  4. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое эластичное тесто.

  5. Накройте полотенцем или пленкой и оставьте подходить примерно на 60 мин.

  6. На сковороде разогрейте масло и обжарьте репчатый лук, лук-порей, натертую морковь, измельченный чеснок и грибы.

  7. Тушите, пока не испарится лишняя жидкость.

  8. После этого добавьте соль, перец, крем-сыр или плавленый сыр.

  9. В конце добавьте шпинат и перемешайте.

  10. Снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть.

  11. Тесто разделите на две части.

  12. Большую часть раскатайте и выложите в форму.

  13. Добавьте грибную начинку.

  14. Верх пирога можно декорировать полосками теста или оставить закрытым — на свой вкус.

  15. Смешайте желток со сметаной и смажьте поверхность пирога.

  16. Выпекайте пирог при температуре 180°C примерно 45 мин до золотистой корочки.

Пирог с грибами от Ольги Рябенко — больше, чем просто рецепт, это напоминание о том, что самые вкусные вещи часто состоят из простых ингредиентов. И, возможно, именно поэтому домашняя выпечка никогда не выходит из моды.

