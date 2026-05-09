- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 2 мин
Пирог с грибами и шпинатом — рецепт ароматной домашней выпечки
Это не просто рецепт на скорую руку, а домашняя еда, которая сочетает аромат свежего теста, сливочность сыра, насыщенный вкус грибов и ощущение домашнего тепла, которое невозможно купить в пекарне.
Последние несколько лет домашняя кухня переживает настоящий ренессанс. После эры сложного ресторанного стиля в рецептах люди все чаще возвращаются к блюдам, которые ассоциируются с уютом, простотой и «вкусом дома».
Именно таким является грибной пирог от Ольги Рябенко, ее рецепт грибного пирога с нежным дрожжевым тестом, сливочной начинкой и золотистой корочкой легко приготовить дома, а сочетание нескольких видов грибов, шпината и кремового сыра делает его особенно сочным и насыщенным на вкус.
Ингредиенты
Для опары
теплое молоко 200 мл
теплая вода 50 мл
сахар 1 ст. л
дрожжи 15 г
мука 1 ст. л
Для теста
мука 440 г
яйцо 1 шт.
соль 1 ч. л
растопленное масло 50 г
Для начинки
грибы (шампиньоны, вешенки, лесные грибы) 700 г
репчатый лук 1 шт.
лук-порей 1 шт.
морковь 1 шт.
чеснок 2 зубчика
свежий или замороженный шпинат 100 г
плавленый или крем-сыр 150 г
масло 2 ст. л
соль
перец
Для смазывания
желток 1 шт.
сметана 1 ч. л
Приготовление
В большой миске смешайте теплое молоко, теплую воду, сахар, дрожжи и муку.
Оставьте опару в теплом месте примерно на 20 мин. Лучше всего поставить ее в духовку, разогретую до 40°C. Опара должна стать пышной и активной.
К готовой опаре добавьте яйцо, соль и растопленное масло.
Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое эластичное тесто.
Накройте полотенцем или пленкой и оставьте подходить примерно на 60 мин.
На сковороде разогрейте масло и обжарьте репчатый лук, лук-порей, натертую морковь, измельченный чеснок и грибы.
Тушите, пока не испарится лишняя жидкость.
После этого добавьте соль, перец, крем-сыр или плавленый сыр.
В конце добавьте шпинат и перемешайте.
Снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть.
Тесто разделите на две части.
Большую часть раскатайте и выложите в форму.
Добавьте грибную начинку.
Верх пирога можно декорировать полосками теста или оставить закрытым — на свой вкус.
Смешайте желток со сметаной и смажьте поверхность пирога.
Выпекайте пирог при температуре 180°C примерно 45 мин до золотистой корочки.
Пирог с грибами от Ольги Рябенко — больше, чем просто рецепт, это напоминание о том, что самые вкусные вещи часто состоят из простых ингредиентов. И, возможно, именно поэтому домашняя выпечка никогда не выходит из моды.