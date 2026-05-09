Пирог с грибами и шпинатом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Реклама

Последние несколько лет домашняя кухня переживает настоящий ренессанс. После эры сложного ресторанного стиля в рецептах люди все чаще возвращаются к блюдам, которые ассоциируются с уютом, простотой и «вкусом дома».

Именно таким является грибной пирог от Ольги Рябенко, ее рецепт грибного пирога с нежным дрожжевым тестом, сливочной начинкой и золотистой корочкой легко приготовить дома, а сочетание нескольких видов грибов, шпината и кремового сыра делает его особенно сочным и насыщенным на вкус.

Пирог с грибами и шпинатом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Ингредиенты

Для опары

теплое молоко 200 мл

теплая вода 50 мл

сахар 1 ст. л

дрожжи 15 г

мука 1 ст. л

Для теста

мука 440 г

яйцо 1 шт.

соль 1 ч. л

растопленное масло 50 г

Для начинки

грибы (шампиньоны, вешенки, лесные грибы) 700 г

репчатый лук 1 шт.

лук-порей 1 шт.

морковь 1 шт.

чеснок 2 зубчика

свежий или замороженный шпинат 100 г

плавленый или крем-сыр 150 г

масло 2 ст. л

соль

перец

Для смазывания

желток 1 шт.

сметана 1 ч. л

Приготовление

В большой миске смешайте теплое молоко, теплую воду, сахар, дрожжи и муку. Оставьте опару в теплом месте примерно на 20 мин. Лучше всего поставить ее в духовку, разогретую до 40°C. Опара должна стать пышной и активной. К готовой опаре добавьте яйцо, соль и растопленное масло. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое эластичное тесто. Накройте полотенцем или пленкой и оставьте подходить примерно на 60 мин. На сковороде разогрейте масло и обжарьте репчатый лук, лук-порей, натертую морковь, измельченный чеснок и грибы. Тушите, пока не испарится лишняя жидкость. После этого добавьте соль, перец, крем-сыр или плавленый сыр. В конце добавьте шпинат и перемешайте. Снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть. Тесто разделите на две части. Большую часть раскатайте и выложите в форму. Добавьте грибную начинку. Верх пирога можно декорировать полосками теста или оставить закрытым — на свой вкус. Смешайте желток со сметаной и смажьте поверхность пирога. Выпекайте пирог при температуре 180°C примерно 45 мин до золотистой корочки.

Пирог с грибами от Ольги Рябенко — больше, чем просто рецепт, это напоминание о том, что самые вкусные вещи часто состоят из простых ингредиентов. И, возможно, именно поэтому домашняя выпечка никогда не выходит из моды.

Реклама

Новости партнеров