- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Пирог с грушей и творогом: очень простой рецепт
Этот пирог очень простой в приготовлении.
Мягкое тесто с добавлением творога отлично сочетается с сочными ломтиками груш.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 180 г
- творог 5%
- 200 г
- масло сливочное
- 130 г
- яйца куриные
- 2 шт
- сахар
- 5 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- груши
- 2-3 шт.
- сахарная пудра
-
Груши помойте, разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте длинными ломтиками.
Яйца с сахаром взбейте миксером до пышной массы. Добавьте творог, мягкое сливочное масло, ванильный сахар, соль, перемешайте и всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем, и еще раз хорошо перемешайте лопаткой.
Форму для запекания, застелите пергаментом, выложите тесто в форму и разровняйте, затем выложите груши по кругу формы, чуть утапливая их в тесто.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут. Дайте пирогу немного остыть, извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Творог используйте любой.