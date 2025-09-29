ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

Пирог с грушей и творогом: очень простой рецепт

Этот пирог очень простой в приготовлении.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
285 ккал
Пирог с грушей и творогом

Пирог с грушей и творогом / © Credits

Мягкое тесто с добавлением творога отлично сочетается с сочными ломтиками груш.

Ингредиенты

мука пшеничная
180 г
творог 5%
200 г
масло сливочное
130 г
яйца куриные
2 шт
сахар
5 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
груши
2-3 шт.
сахарная пудра

  1. Груши помойте, разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте длинными ломтиками.

  2. Яйца с сахаром взбейте миксером до пышной массы. Добавьте творог, мягкое сливочное масло, ванильный сахар, соль, перемешайте и всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем, и еще раз хорошо перемешайте лопаткой.

  3. Форму для запекания, застелите пергаментом, выложите тесто в форму и разровняйте, затем выложите груши по кругу формы, чуть утапливая их в тесто.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут. Дайте пирогу немного остыть, извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.

  • Творог используйте любой.

Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

