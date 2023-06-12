Пирог с клубникой: лучший летний рецепт

Летний, легкий пирог со свежей клубникой выпекается по простому рецепту. Главное – хорошо взбить яйца и не вымешивать долго тесто, чтобы оно не осело.
Основным ингредиентом пирога является свежая клубника. Выпечка получается немного влажной, нежной и воздушной внутри, а сверху украшена клубникой с хрустящей корочкой.
Ингредиенты
- мука – 200 гр;
- яйца – 2 шт
- сахар – 150 гр (+1 ст л для посыпки пирога);
- молоко – 60 гр;
- сметана 20% – 60 гр;
- растительное масло – 60 гр;
- разрыхлитель – 9 гр;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- клубника свежая – 250 гр;
- соль – щепотка.
Приготовление
Взбейте блендером яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до белой пышной массы. Постепенно влейте молоко, сметану, растительное масло и перемешайте блендером.
Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно, при помощи лопатки, вымешивайте тесто снизу вверх.
Клубнику помойте, высушите. Ягоды разрежьте пополам.
Дно формы застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и припылите слегка мукой.
Вылейте тесто в форму, лопаткой разровняйте тесто. Сверху выложите клубнику, присыпьте сахаром.
Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Пирогу дайте полностью остыть в форме. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
Советы
- Все ингредиенты используйте комнатной температуры.
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