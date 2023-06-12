Пирог с клубникой: лучший летний рецепт

Летний, легкий пирог со свежей клубникой выпекается по простому рецепту. Главное – хорошо взбить яйца и не вымешивать долго тесто, чтобы оно не осело.

Основным ингредиентом пирога является свежая клубника. Выпечка получается немного влажной, нежной и воздушной внутри, а сверху украшена клубникой с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

мука – 200 гр;

яйца – 2 шт

сахар – 150 гр (+1 ст л для посыпки пирога);

молоко – 60 гр;

сметана 20% – 60 гр;

растительное масло – 60 гр;

разрыхлитель – 9 гр;

ванильный сахар – 1 пакетик;

клубника свежая – 250 гр;

соль – щепотка.

Приготовление

Взбейте блендером яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до белой пышной массы. Постепенно влейте молоко, сметану, растительное масло и перемешайте блендером.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно, при помощи лопатки, вымешивайте тесто снизу вверх.

Клубнику помойте, высушите. Ягоды разрежьте пополам.

Дно формы застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и припылите слегка мукой.

Вылейте тесто в форму, лопаткой разровняйте тесто. Сверху выложите клубнику, присыпьте сахаром.

Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Пирогу дайте полностью остыть в форме. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Советы

Все ингредиенты используйте комнатной температуры.

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