Пирог с курицей и грибами: быстрый рецепт из слоеного теста

Аромат выпечки, наполняющий кухню, нежное слоеное тесто, золотистая корочка, сочная начинка из курицы, грибов и сливочного сыра, все это о пироге, который может стать идеальным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями.
Приготовление этой выпечки занимает минимум времени, а результат превосходит все ожидания. На странице culinary_maker рассказали, как приготовить этот вкусный пирог из слоеного теста быстро и без лишних хлопот.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 1 упаковка
- Куриное филе
- 200 г
- Грибы (шампиньоны или лесные)
- 250 г
- Лук репчатый
- 1 шт.
- Плавленый сырок
- 1 шт.
- Твердый сыр
- 250 г
- Соль
- Черный молотый перец
- Свежая зелень
- Яичный желток
- 1 шт.
Приготовление:
- Лук порежьте мелкими кубиками и обжарьте на среднем огне до прозрачности.
- Тем временем нарежьте куриное филе небольшими кусочками, а грибы – пластинками или кубиками.
- Добавьте все это к луку на сковороду и тушите, пока курица не изменит цвет, а из грибов не испарится лишняя влага.
- В завершение добавьте к начинке плавленый сырок. Он сделает массу нежной и придаст сливочный вкус. Все тщательно перемешайте, добавьте соль и перец, дайте немного остыть.
- Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности. Если вы используете готовое замороженное тесто, заранее дайте ему оттаять.
- Выложите начинку ровным слоем, оставьте свободные края соединения.
- Края пирога смажьте яичным желтком – это поможет скрепить тесто и придаст выпечке красивый золотистый оттенок.
- Посыпьте верх тертым сыром, который во время запекания образует аппетитную корку.
- Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте пирог в горячую духовку и выпекайте в течение 20-25 мин, пока он не станет румяным и хрустящим.
- Готовый пирог достаньте из духовки, посыпьте мелко нарезанной зеленью и дайте немного остыть. Нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.
Советы:
- Для еще более насыщенного вкуса можно добавить к начинке немного чеснока или сливок.
- Если хотите сделать пирог более диетическим, используйте нежирный сыр.
- Грибы можно заменить на обжаренный болгарский перец или цуккини для разнообразия вкуса.
@culinary_maker Пирог из слоеного теста, готовится очень быстро и просто — слоеное тесто — 1 лук — куриное филе 200 г — грибы 250 г — 1 плавленый сырок — соль, перец по вкусу — 250 г твердого сыра — зелень — 1 желток и также, добавить на сковороду, в конце добавить плавленый сырок. Выложить начинку на тесто, бортики смазать желтком, присыпать натертым сыром. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут. Достать из духовки и присыпать зеленью. #пирог #пирогецепт #пирог с курицей и грибами #быстрый рецепт ♬ оригинальный звук — FIINKA
Этот пирог не только прост в приготовлении, но и универсален. Его можно подавать как горячим, так и холодным – он одинаково вкусный.
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