Пирог с курицей и грибами: быстрый рецепт из слоеного теста

Аромат выпечки, наполняющий кухню, нежное слоеное тесто, золотистая корочка, сочная начинка из курицы, грибов и сливочного сыра, все это о пироге, который может стать идеальным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями.

Приготовление этой выпечки занимает минимум времени, а результат превосходит все ожидания. На странице culinary_maker рассказали, как приготовить этот вкусный пирог из слоеного теста быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты Слоеное тесто 1 упаковка Куриное филе 200 г Грибы (шампиньоны или лесные) 250 г Лук репчатый 1 шт. Плавленый сырок 1 шт. Твердый сыр 250 г Соль Черный молотый перец Свежая зелень Яичный желток 1 шт.

Приготовление:

Лук порежьте мелкими кубиками и обжарьте на среднем огне до прозрачности. Тем временем нарежьте куриное филе небольшими кусочками, а грибы – пластинками или кубиками. Добавьте все это к луку на сковороду и тушите, пока курица не изменит цвет, а из грибов не испарится лишняя влага. В завершение добавьте к начинке плавленый сырок. Он сделает массу нежной и придаст сливочный вкус. Все тщательно перемешайте, добавьте соль и перец, дайте немного остыть. Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности. Если вы используете готовое замороженное тесто, заранее дайте ему оттаять. Выложите начинку ровным слоем, оставьте свободные края соединения. Края пирога смажьте яичным желтком – это поможет скрепить тесто и придаст выпечке красивый золотистый оттенок. Посыпьте верх тертым сыром, который во время запекания образует аппетитную корку. Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте пирог в горячую духовку и выпекайте в течение 20-25 мин, пока он не станет румяным и хрустящим. Готовый пирог достаньте из духовки, посыпьте мелко нарезанной зеленью и дайте немного остыть. Нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.

Советы:

Для еще более насыщенного вкуса можно добавить к начинке немного чеснока или сливок.

Если хотите сделать пирог более диетическим, используйте нежирный сыр.

Грибы можно заменить на обжаренный болгарский перец или цуккини для разнообразия вкуса.

Этот пирог не только прост в приготовлении, но и универсален. Его можно подавать как горячим, так и холодным – он одинаково вкусный.

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