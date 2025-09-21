- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Пирог с курицей, грибами и шпинатом: рецепт вкусной выпечки
Осень — лучшее время для домашних кулинарных экспериментов. Холодными вечерами так и хочется чего-то теплого, ароматного и сытного. И что может быть лучше ароматного пирога с золотистой корочкой и нежной начинкой внутри.
Сегодня мы поделимся рецептом, о котором рассказали на странице katherine.nari, он идеально сочетает вкус сочной курицы, нежных грибов и витаминного шпината. Этот пирог легко готовить даже тем, кто не считает себя мастером выпечки. Благодаря слоеному тесту он получается легким, воздушным, а начинка невероятно кремовой.
Ингредиенты
- Слоено-дрожжевое тесто
- 500 г
- Куриное филе
- 500 г
- Шампиньоны
- 250 г
- Репчатый лук
- 1 шт.
- Свежий шпинат
- 70 г
- Молоко
- 400 мл
- Мука
- 1,5 ст. л
- Дижонская горчица
- 1 ст. л
- Яйцо
- 1 шт.
- Соль
-
- Перец
-
- Оливковое масло
-
Приготовление
Подготовьте тесто, если оно замороженное, то заранее разморозьте.
Выложите его на противень, сделайте легкие надрезы сверху не прорезая до конца и смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 20 мин, пока не появится золотистая корочка.
Лук измельчите и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
Добавьте кусочки курицы, обжарьте до золотистой корочки.
Бросьте шампиньоны и готовьте еще несколько минут.
Всыпьте муку, перемешайте, влейте немного молока, чтобы образовалась более густая масса.
Долейте остальное молоко, варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока соус не станет нежным и кремовым.
Добавьте горчицу, шпинат, соль и перец, снимите с огня.
Выньте готовое тесто из духовки, немного охладите.
Аккуратно срежьте верхний слой, сделайте из него «крышку».
Середину слегка прижмите ложкой, чтобы сделать углубление.
Выложите горячую начинку и накройте крышкой из теста.
Советы
Чтобы пирог получился более сочным, можно добавить немного тертого твердого сыра в соус.
Для аромата попробуйте приправить начинку мускатным орехом.
Если любите хрустящую корочку, смажьте тесто не только яйцом, но и смесью желтка со сливками.
Этот пирог станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Подавайте его с легким овощным салатом или чашечкой ароматного бульона и вы получите настоящий кулинарный шедевр.