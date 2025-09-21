ТСН в социальных сетях

Пирог с курицей, грибами и шпинатом: рецепт вкусной выпечки

Осень — лучшее время для домашних кулинарных экспериментов. Холодными вечерами так и хочется чего-то теплого, ароматного и сытного. И что может быть лучше ароматного пирога с золотистой корочкой и нежной начинкой внутри.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пирог с курицей грибами и шпинатом tiktok.com_katherine.nari

Пирог с курицей грибами и шпинатом tiktok.com_katherine.nari

Сегодня мы поделимся рецептом, о котором рассказали на странице katherine.nari, он идеально сочетает вкус сочной курицы, нежных грибов и витаминного шпината. Этот пирог легко готовить даже тем, кто не считает себя мастером выпечки. Благодаря слоеному тесту он получается легким, воздушным, а начинка невероятно кремовой.

Ингредиенты

Слоено-дрожжевое тесто
500 г
Куриное филе
500 г
Шампиньоны
250 г
Репчатый лук
1 шт.
Свежий шпинат
70 г
Молоко
400 мл
Мука
1,5 ст. л
Дижонская горчица
1 ст. л
Яйцо
1 шт.
Соль
Перец
Оливковое масло

Приготовление

  1. Подготовьте тесто, если оно замороженное, то заранее разморозьте.

  2. Выложите его на противень, сделайте легкие надрезы сверху не прорезая до конца и смажьте взбитым яйцом.

  3. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 20 мин, пока не появится золотистая корочка.

  4. Лук измельчите и обжарьте на оливковом масле до мягкости.

  5. Добавьте кусочки курицы, обжарьте до золотистой корочки.

  6. Бросьте шампиньоны и готовьте еще несколько минут.

  7. Всыпьте муку, перемешайте, влейте немного молока, чтобы образовалась более густая масса.

  8. Долейте остальное молоко, варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока соус не станет нежным и кремовым.

  9. Добавьте горчицу, шпинат, соль и перец, снимите с огня.

  10. Выньте готовое тесто из духовки, немного охладите.

  11. Аккуратно срежьте верхний слой, сделайте из него «крышку».

  12. Середину слегка прижмите ложкой, чтобы сделать углубление.

  13. Выложите горячую начинку и накройте крышкой из теста.

Советы

  • Чтобы пирог получился более сочным, можно добавить немного тертого твердого сыра в соус.

  • Для аромата попробуйте приправить начинку мускатным орехом.

  • Если любите хрустящую корочку, смажьте тесто не только яйцом, но и смесью желтка со сливками.

Этот пирог станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Подавайте его с легким овощным салатом или чашечкой ароматного бульона и вы получите настоящий кулинарный шедевр.

