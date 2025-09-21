Пирог с курицей, грибами и шпинатом: рецепт вкусной выпечки

Пирог с курицей грибами и шпинатом tiktok.com_katherine.nari

Реклама

Сегодня мы поделимся рецептом, о котором рассказали на странице katherine.nari, он идеально сочетает вкус сочной курицы, нежных грибов и витаминного шпината. Этот пирог легко готовить даже тем, кто не считает себя мастером выпечки. Благодаря слоеному тесту он получается легким, воздушным, а начинка невероятно кремовой.

Ингредиенты Слоено-дрожжевое тесто 500 г Куриное филе 500 г Шампиньоны 250 г Репчатый лук 1 шт. Свежий шпинат 70 г Молоко 400 мл Мука 1,5 ст. л Дижонская горчица 1 ст. л Яйцо 1 шт. Соль Перец Оливковое масло

Приготовление

Подготовьте тесто, если оно замороженное, то заранее разморозьте. Выложите его на противень, сделайте легкие надрезы сверху не прорезая до конца и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 20 мин, пока не появится золотистая корочка. Лук измельчите и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте кусочки курицы, обжарьте до золотистой корочки. Бросьте шампиньоны и готовьте еще несколько минут. Всыпьте муку, перемешайте, влейте немного молока, чтобы образовалась более густая масса. Долейте остальное молоко, варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока соус не станет нежным и кремовым. Добавьте горчицу, шпинат, соль и перец, снимите с огня. Выньте готовое тесто из духовки, немного охладите. Аккуратно срежьте верхний слой, сделайте из него «крышку». Середину слегка прижмите ложкой, чтобы сделать углубление. Выложите горячую начинку и накройте крышкой из теста.

Советы

Чтобы пирог получился более сочным, можно добавить немного тертого твердого сыра в соус.

Для аромата попробуйте приправить начинку мускатным орехом.

Если любите хрустящую корочку, смажьте тесто не только яйцом, но и смесью желтка со сливками.

Этот пирог станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Подавайте его с легким овощным салатом или чашечкой ароматного бульона и вы получите настоящий кулинарный шедевр.