Пирог с курицей и грибами: рецепт сочной выпечки

Пирог с курицей и грибами tiktok.com_annasimiachko

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Это идеальное блюдо как для обеда, так и для праздничного стола. Благодаря сочной начинке, сливочной заливке и хрустящему тесту, этот пирог влюбляет в себя с первого кусочка. Фудблогер annasimiachko поделилась простым, но очень удачным рецептом, который уже оценили тысячи ценителей домашней кулинарии.

Ингредиенты Слоено-дрожжевое тесто 500 г Куриные голени в карри-маринаде 1 кг Свежие шампиньоны 300 г Помидоры черри 150 г Сливки 200 мл Твердый сыр (пармезан, гауда или эменталь) 150 г Куриное яйцо 1 шт. Желток 1 шт. Соль Перец

Приготовление

Если у вас голени, снимите мясо с костей и нарежьте небольшими кусочками. Благодаря маринаду из карри курица будет иметь пряный аромат и мягкость. Обжарьте курицу на сковороде до золотистой корочки (5-7 мин). Добавьте нарезанные шампиньоны, готовьте еще 5 мин, пока из грибов не испарится жидкость. По желанию можно добавить мелко нарезанную луковицу или зубчик чеснока — это усилит вкус. В миске взбейте яйцо со сливками до однородности. Добавьте натертый сыр, соль и перец. Форму для выпекания выстелите пергаментом или смажьте маслом. Раскатайте слоено-дрожжевое тесто, выложите в форму, сформируйте бортики высотой 3-4 см. Выложите равномерно начинку из курицы и грибов. Залейте все сливочной смесью. Сверху выложите половинки помидоров черри, они дадут свежесть и красивый цвет. По желанию можно сделать декоративную сеточку из теста или сплести косы из остатков и украсить бортики. Смажьте пирог желтком для золотистой корочки. Выпекайте пирог в разогретой духовке при температуре 170°C примерно 55-60 мин или до румяной корочки и загустения начинки. Если верх начинает быстро подрумяниваться, прикройте фольгой.

Советы

Тесто лучше достать из холодильника заранее, чтобы оно стало более пластичным.

Если нет маринованной курицы, используйте обычное филе или бедра, предварительно замаринуйте в масле, карри, лимонном соке и соли с перцем.

Вместо сливок можно использовать сметану, но с меньшим процентом жирности и смешать ее с молоком.

Готовый пирог можно хранить в холодильнике до 3 дней, а также разогревать в духовке или на сковороде под крышкой.

Этот пирог с курицей и грибами — универсальное блюдо. Он сытный, но не тяжелый, ароматный, но не навязчивый. Вкусно и теплым, и холодным, отлично сочетается с легким салатом или просто чашкой чая.