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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Пирог с курицей и грибами: рецепт сочной выпечки

Домашняя выпечка — это не только об аромате, который наполняет дом уютом, но и о вкусе, который возвращает к приятным моментам. Если вам хочется чего-то сытного и одновременно нежного, попробуйте приготовить пирог с курицей и грибами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
290 ккал
Пирог с курицей и грибами tiktok.com_annasimiachko

Пирог с курицей и грибами tiktok.com_annasimiachko

Это идеальное блюдо как для обеда, так и для праздничного стола. Благодаря сочной начинке, сливочной заливке и хрустящему тесту, этот пирог влюбляет в себя с первого кусочка. Фудблогер annasimiachko поделилась простым, но очень удачным рецептом, который уже оценили тысячи ценителей домашней кулинарии.

Ингредиенты

Слоено-дрожжевое тесто
500 г
Куриные голени в карри-маринаде
1 кг
Свежие шампиньоны
300 г
Помидоры черри
150 г
Сливки
200 мл
Твердый сыр (пармезан, гауда или эменталь)
150 г
Куриное яйцо
1 шт.
Желток
1 шт.
Соль
Перец

Приготовление

  1. Если у вас голени, снимите мясо с костей и нарежьте небольшими кусочками. Благодаря маринаду из карри курица будет иметь пряный аромат и мягкость.

  2. Обжарьте курицу на сковороде до золотистой корочки (5-7 мин).

  3. Добавьте нарезанные шампиньоны, готовьте еще 5 мин, пока из грибов не испарится жидкость.

  4. По желанию можно добавить мелко нарезанную луковицу или зубчик чеснока — это усилит вкус.

  5. В миске взбейте яйцо со сливками до однородности.

  6. Добавьте натертый сыр, соль и перец.

  7. Форму для выпекания выстелите пергаментом или смажьте маслом.

  8. Раскатайте слоено-дрожжевое тесто, выложите в форму, сформируйте бортики высотой 3-4 см.

  9. Выложите равномерно начинку из курицы и грибов.

  10. Залейте все сливочной смесью.

  11. Сверху выложите половинки помидоров черри, они дадут свежесть и красивый цвет.

  12. По желанию можно сделать декоративную сеточку из теста или сплести косы из остатков и украсить бортики.

  13. Смажьте пирог желтком для золотистой корочки.

  14. Выпекайте пирог в разогретой духовке при температуре 170°C примерно 55-60 мин или до румяной корочки и загустения начинки. Если верх начинает быстро подрумяниваться, прикройте фольгой.

Советы

  • Тесто лучше достать из холодильника заранее, чтобы оно стало более пластичным.

  • Если нет маринованной курицы, используйте обычное филе или бедра, предварительно замаринуйте в масле, карри, лимонном соке и соли с перцем.

  • Вместо сливок можно использовать сметану, но с меньшим процентом жирности и смешать ее с молоком.

  • Готовый пирог можно хранить в холодильнике до 3 дней, а также разогревать в духовке или на сковороде под крышкой.

Этот пирог с курицей и грибами — универсальное блюдо. Он сытный, но не тяжелый, ароматный, но не навязчивый. Вкусно и теплым, и холодным, отлично сочетается с легким салатом или просто чашкой чая.

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