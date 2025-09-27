Пирог с курицей: рецепт сытного блюда для всей семьи

Овощной пирог с курицей instagram.com_appetizing.tv / © Instagram

Это блюдо сочетает нежную курицу, ароматные овощи и расплавленный сыр, а также легко адаптируется под ваши вкусовые предпочтения, а как его приготовить рассказали на странице appetizing.tv.

Ингредиенты

Тесто

Яйца 4 шт.

Молоко 100 мл

Мука 100 г

Твердый сыр 100 г

Соль 2 г

Орегано 2 г

Начинка

Картофель 3 шт.

Куриное филе 1 шт.

Красный болгарский перец 1 шт.

Цуккини 1 шт.

Шампиньоны 150 г

Красный лук 1 шт.

Чеснок 10 г

Масло растительное 30 мл

Соль

Перец

Специи (черный перец, чесночная приправа)

Подача

Сметана 150 г

Мед 20 г

Кетчуп 20 г

Приготовление

В миске взбейте яйца с молоком, добавьте муку и хорошо перемешайте до однородной массы. Затем натрите сыр и добавьте его к смеси. По желанию можно добавить немного орегано для аромата. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Лук мелко нашинкуйте, а перец и цукини нарежьте соломкой, грибы — пластинками. На сковороде разогрейте немного растительного масла, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте курицу и обжаривайте 5-7 мин до легкого румянца. Затем добавьте перец, грибы и цуккини, посолите, поперчите и обжаривайте еще 5 мин. В большой миске смешайте натертый картофель с обжаренными овощами и курицей. Добавьте специи и чесночную приправу по своему вкусу, хорошо перемешайте. Смажьте форму для выпекания маслом, выложите смесь в форму, залейте подготовленным тестом и разровняйте поверхность. Выпекайте при температуре 180-200°C в течение 45 мин до золотистой корочки. Перед подачей смешайте сметану с медом и полейте сверху пирог. Для более яркого яркого вкуса можно добавить немного кетчупа.

Советы

К начинке можно добавить брокколи, морковь или цветную капусту.

Используйте любой твердый сыр, который хорошо плавится.

Пирог хорошо подходит как горячим, так и охлажденным, можно подавать со свежим салатом.

Этот овощной пирог с курицей сочетает пользу овощей с белком курицы, а нежное тесто и ароматные специи делают его настоящей семейной классикой. Попробуйте приготовить на выходных, это блюдо, которое точно станет любимым в вашей семье.