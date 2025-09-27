ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
6
Время на прочтение
2 мин

Пирог с курицей: рецепт сытного блюда для всей семьи

Если вы ищете простой, но в то же время оригинальный рецепт для семейного обеда или ужина, овощной пирог с курицей станет отличным решением.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Овощной пирог с курицей instagram.com_appetizing.tv

Овощной пирог с курицей instagram.com_appetizing.tv / © Instagram

Это блюдо сочетает нежную курицу, ароматные овощи и расплавленный сыр, а также легко адаптируется под ваши вкусовые предпочтения, а как его приготовить рассказали на странице appetizing.tv.

Ингредиенты

Тесто

  • Яйца 4 шт.

  • Молоко 100 мл

  • Мука 100 г

  • Твердый сыр 100 г

  • Соль 2 г

  • Орегано 2 г

Начинка

  • Картофель 3 шт.

  • Куриное филе 1 шт.

  • Красный болгарский перец 1 шт.

  • Цуккини 1 шт.

  • Шампиньоны 150 г

  • Красный лук 1 шт.

  • Чеснок 10 г

  • Масло растительное 30 мл

  • Соль

  • Перец

  • Специи (черный перец, чесночная приправа)

Подача

  • Сметана 150 г

  • Мед 20 г

  • Кетчуп 20 г

Приготовление

  1. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте муку и хорошо перемешайте до однородной массы.

  2. Затем натрите сыр и добавьте его к смеси. По желанию можно добавить немного орегано для аромата.

  3. Картофель очистите и натрите на крупной терке.

  4. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

  5. Лук мелко нашинкуйте, а перец и цукини нарежьте соломкой, грибы — пластинками.

  6. На сковороде разогрейте немного растительного масла, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте курицу и обжаривайте 5-7 мин до легкого румянца. Затем добавьте перец, грибы и цуккини, посолите, поперчите и обжаривайте еще 5 мин.

  7. В большой миске смешайте натертый картофель с обжаренными овощами и курицей. Добавьте специи и чесночную приправу по своему вкусу, хорошо перемешайте.

  8. Смажьте форму для выпекания маслом, выложите смесь в форму, залейте подготовленным тестом и разровняйте поверхность.

  9. Выпекайте при температуре 180-200°C в течение 45 мин до золотистой корочки.

  10. Перед подачей смешайте сметану с медом и полейте сверху пирог. Для более яркого яркого вкуса можно добавить немного кетчупа.

Советы

  • К начинке можно добавить брокколи, морковь или цветную капусту.

  • Используйте любой твердый сыр, который хорошо плавится.

  • Пирог хорошо подходит как горячим, так и охлажденным, можно подавать со свежим салатом.

Этот овощной пирог с курицей сочетает пользу овощей с белком курицы, а нежное тесто и ароматные специи делают его настоящей семейной классикой. Попробуйте приготовить на выходных, это блюдо, которое точно станет любимым в вашей семье.

Дата публикации
Количество просмотров
6
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie