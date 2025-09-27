- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 2 мин
Пирог с курицей: рецепт сытного блюда для всей семьи
Если вы ищете простой, но в то же время оригинальный рецепт для семейного обеда или ужина, овощной пирог с курицей станет отличным решением.
Это блюдо сочетает нежную курицу, ароматные овощи и расплавленный сыр, а также легко адаптируется под ваши вкусовые предпочтения, а как его приготовить рассказали на странице appetizing.tv.
Ингредиенты
Тесто
Яйца 4 шт.
Молоко 100 мл
Мука 100 г
Твердый сыр 100 г
Соль 2 г
Орегано 2 г
Начинка
Картофель 3 шт.
Куриное филе 1 шт.
Красный болгарский перец 1 шт.
Цуккини 1 шт.
Шампиньоны 150 г
Красный лук 1 шт.
Чеснок 10 г
Масло растительное 30 мл
Соль
Перец
Специи (черный перец, чесночная приправа)
Подача
Сметана 150 г
Мед 20 г
Кетчуп 20 г
Приготовление
В миске взбейте яйца с молоком, добавьте муку и хорошо перемешайте до однородной массы.
Затем натрите сыр и добавьте его к смеси. По желанию можно добавить немного орегано для аромата.
Картофель очистите и натрите на крупной терке.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
Лук мелко нашинкуйте, а перец и цукини нарежьте соломкой, грибы — пластинками.
На сковороде разогрейте немного растительного масла, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте курицу и обжаривайте 5-7 мин до легкого румянца. Затем добавьте перец, грибы и цуккини, посолите, поперчите и обжаривайте еще 5 мин.
В большой миске смешайте натертый картофель с обжаренными овощами и курицей. Добавьте специи и чесночную приправу по своему вкусу, хорошо перемешайте.
Смажьте форму для выпекания маслом, выложите смесь в форму, залейте подготовленным тестом и разровняйте поверхность.
Выпекайте при температуре 180-200°C в течение 45 мин до золотистой корочки.
Перед подачей смешайте сметану с медом и полейте сверху пирог. Для более яркого яркого вкуса можно добавить немного кетчупа.
Советы
К начинке можно добавить брокколи, морковь или цветную капусту.
Используйте любой твердый сыр, который хорошо плавится.
Пирог хорошо подходит как горячим, так и охлажденным, можно подавать со свежим салатом.
Этот овощной пирог с курицей сочетает пользу овощей с белком курицы, а нежное тесто и ароматные специи делают его настоящей семейной классикой. Попробуйте приготовить на выходных, это блюдо, которое точно станет любимым в вашей семье.