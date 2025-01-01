Пирог с лососем и шпинатом: быстрый рецепт киш Лорен на слоеном тесте

Этот рецепт – настоящая находка для всех ценителей закусок, сочетающих в себе скорость приготовления, элегантный вид и изысканный вкус.

Не стоит тратить часы на кухне, ведь с готовым слоеным тестом все становится очень просто. Результат – великолепный пирог, который станет украшением любого стола, а как его приготовить рассказали на странице khrystyna_sklepkovych.

Ингредиенты Слоеное бездрожжевое тесто Сырый лосось 300 г Брокколи 175 г Яйца 3 шт. Сливки 150 г Шпинат 2 ст. л Твердый сыр (натертый) 100 г Тертый пармезан Соль Перец Лимонный сок

Приготовление

Разморозьте тесто следуя инструкциям на упаковке. Это очень важный шаг, ведь неправильно размороженное тесто может потерять свою слоистость и хрупкость. Нарежьте кубиками лосось, сбрызните лимонным соком, добавьте соль, перемешайте и поставьте в холодильнике. Брокколи, если заморожено, отварите в подсоленной кипящей воде около 7 минут. После этого переложите в холодную воду со льдом, чтобы сохранить яркий зеленый цвет. Разложите размороженное тесто в форму и сделайте низ и бортики пирога. Не раскачивайте его слишком тонко и не прижимайте – это сохранит текстуру слоев. Проколите тесто вилкой и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 15 минут. В миске взбейте яйца со сливками, шпинатом, солью, перцем и специями. Если вы используете сыр в заливке, лучше натереть его отдельно и посыпать между слоями начинки. Достаньте подпеченное основание из духовки. Выложите начинку: кубики лосося, брокколи и натертый сыр. Залейте все яично-сливочной смесью. Сверху щедро посыпьте тертым пармезаном. Поставьте пирог в духовку при той же температуре (180°C) на 45 минут. Включите режим конвекции для равномерного румянца за 15 минут до конца. Готовый пирог оставьте охладиться около 15 минут, чтобы он стабилизировался и легко нарезался. Подавайте теплым, наслаждаясь каждым кусочком.

Советы:

Для более выразительного вкуса можно добавить к заливке щепотку мускатного ореха.

Замените лосось другой красной рыбой или даже морепродуктами для новых вкусовых акцентов.

Если у вас нет шпината, можно использовать измельченный базилик или даже петрушку.

Этот пирог не только поражает своей эстетикой, но и радует гармоничным сочетанием текстур и вкусов. Готовьте с удовольствием и удивляйте своих близких.

Приятного аппетита!

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