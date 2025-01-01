Пирог с лососем и шпинатом: быстрый рецепт киш Лорен на слоеном тесте

Этот рецепт – настоящая находка для всех ценителей закусок, сочетающих в себе скорость приготовления, элегантный вид и изысканный вкус.
Не стоит тратить часы на кухне, ведь с готовым слоеным тестом все становится очень просто. Результат – великолепный пирог, который станет украшением любого стола, а как его приготовить рассказали на странице khrystyna_sklepkovych.
Ингредиенты
- Слоеное бездрожжевое тесто
- Сырый лосось
- 300 г
- Брокколи
- 175 г
- Яйца
- 3 шт.
- Сливки
- 150 г
- Шпинат
- 2 ст. л
- Твердый сыр (натертый)
- 100 г
- Тертый пармезан
- Соль
- Перец
- Лимонный сок
Приготовление
- Разморозьте тесто следуя инструкциям на упаковке. Это очень важный шаг, ведь неправильно размороженное тесто может потерять свою слоистость и хрупкость.
- Нарежьте кубиками лосось, сбрызните лимонным соком, добавьте соль, перемешайте и поставьте в холодильнике.
- Брокколи, если заморожено, отварите в подсоленной кипящей воде около 7 минут. После этого переложите в холодную воду со льдом, чтобы сохранить яркий зеленый цвет.
- Разложите размороженное тесто в форму и сделайте низ и бортики пирога. Не раскачивайте его слишком тонко и не прижимайте – это сохранит текстуру слоев.
- Проколите тесто вилкой и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 15 минут.
- В миске взбейте яйца со сливками, шпинатом, солью, перцем и специями. Если вы используете сыр в заливке, лучше натереть его отдельно и посыпать между слоями начинки.
- Достаньте подпеченное основание из духовки.
- Выложите начинку: кубики лосося, брокколи и натертый сыр.
- Залейте все яично-сливочной смесью.
- Сверху щедро посыпьте тертым пармезаном.
- Поставьте пирог в духовку при той же температуре (180°C) на 45 минут. Включите режим конвекции для равномерного румянца за 15 минут до конца.
- Готовый пирог оставьте охладиться около 15 минут, чтобы он стабилизировался и легко нарезался.
- Подавайте теплым, наслаждаясь каждым кусочком.
Советы:
- Для более выразительного вкуса можно добавить к заливке щепотку мускатного ореха.
- Замените лосось другой красной рыбой или даже морепродуктами для новых вкусовых акцентов.
- Если у вас нет шпината, можно использовать измельченный базилик или даже петрушку.
Этот пирог не только поражает своей эстетикой, но и радует гармоничным сочетанием текстур и вкусов. Готовьте с удовольствием и удивляйте своих близких.
Приятного аппетита!
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