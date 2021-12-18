Пирог с мясом: простой и вкусный рецепт

Иногда, чтобы приготовить что-то очень вкусное, не нужно много ингредиентов и времени на приготовление.

Когда семья собирается дома на Рождество, хочется порадовать всех вкусненьким, но проводить все свободное время на кухне — это не очень удачная идея. Поэтому именно на новогодние и рождественские праздники будет уместным приготовить пирог с мясом. Это быстро, несложно и очень вкусно. Мясо может быть любым, если есть желание, это может быть даже смесь разного мяса с добавлением ливера.

Ингредиенты для теста:

смалец — 100 г

мука — 200 г

яйцо — 1 шт.

вино — 1-2 ст. л.

соль

Ингредиенты для начинки:

Молотое жареное мясо — 250 г

тертый лук — 1 ч. л.

масло или жир — 1 ст. л.

сметана — 100 г

черный перец

соль

Приготовление теста:

1. Муку перетереть со смальцем и яйцом, добавить вина, щепотку соли.

2. Хорошо перемешать и разделить на две равные половины.

3. Половину положить пластом на смазанный жиром или растительным маслом противень.

Приготовление начинки:

1. Тертый лук подрумянивают на жире или масле.

2. Лук добавляют к жареному мясу, добавляют туда сметану, соль и перец.

3. Затем выкладывают мясо на лист теста и накрывают второй половиной теста. Тесто сверху немного намазывают сметаной.

Выпекают в духовке до румяной корочки.

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