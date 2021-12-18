Пирог с мясом: простой и вкусный рецепт

Иногда, чтобы приготовить что-то очень вкусное, не нужно много ингредиентов и времени на приготовление.
Когда семья собирается дома на Рождество, хочется порадовать всех вкусненьким, но проводить все свободное время на кухне — это не очень удачная идея. Поэтому именно на новогодние и рождественские праздники будет уместным приготовить пирог с мясом. Это быстро, несложно и очень вкусно. Мясо может быть любым, если есть желание, это может быть даже смесь разного мяса с добавлением ливера.
Ингредиенты для теста:
- смалец — 100 г
- мука — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- вино — 1-2 ст. л.
- соль
Ингредиенты для начинки:
- Молотое жареное мясо — 250 г
- тертый лук — 1 ч. л.
- масло или жир — 1 ст. л.
- сметана — 100 г
- черный перец
- соль
Приготовление теста:
1. Муку перетереть со смальцем и яйцом, добавить вина, щепотку соли.
2. Хорошо перемешать и разделить на две равные половины.
3. Половину положить пластом на смазанный жиром или растительным маслом противень.
Приготовление начинки:
1. Тертый лук подрумянивают на жире или масле.
2. Лук добавляют к жареному мясу, добавляют туда сметану, соль и перец.
3. Затем выкладывают мясо на лист теста и накрывают второй половиной теста. Тесто сверху немного намазывают сметаной.
Выпекают в духовке до румяной корочки.
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