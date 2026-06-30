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Пирог с шелковицей из слоеного теста: сезонный рецепт
Приготовьте вкусный пирог из шелковицы, используя готовое слоеное тесто и хрустящий ароматный десерт у вас на столе.
Получается сочным с хрустящей корочкой.
Ингредиенты
- слоеное тесто
- 400 u
- шелковица
- 3 стакана
- сахар
- 150 г
- сливочное масло
- 30 г
- кукурузный крахмал
- 2 ст. л.
- яйца куриные
- 1 шт.
Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
Шелковицу промойте, удалите хвостики и обсушите бумажным полотенцем. Перемешайте ягоды с сахаром и крахмалом.
Сливочное масло нарежьте на кусочки.
Тесто разделите на две части и раскатайте.
Одну часть теста выложите на дно формы для выпекания, формируя небольшие бортики, затем равномерно распределите начинку, разложите кусочки сливочного масла, второй пласт нарежьте полосками и выложите сеткой поверх начинки и смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 220 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.
Дайте пирогу остыть в форме, затем выньте и нарежьте порционными кусочками.
Советы:
Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный.