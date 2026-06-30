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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Пирог с шелковицей из слоеного теста: сезонный рецепт

Приготовьте вкусный пирог из шелковицы, используя готовое слоеное тесто и хрустящий ароматный десерт у вас на столе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
275 ккал
Комментарии
Пирог с шелковицей из слоеного теста

Пирог с шелковицей из слоеного теста / © Credits

Получается сочным с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

слоеное тесто
400 u
шелковица
3 стакана
сахар
150 г
сливочное масло
30 г
кукурузный крахмал
2 ст. л.
яйца куриные
1 шт.

  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.

  2. Шелковицу промойте, удалите хвостики и обсушите бумажным полотенцем. Перемешайте ягоды с сахаром и крахмалом.

  3. Сливочное масло нарежьте на кусочки.

  4. Тесто разделите на две части и раскатайте.

  5. Одну часть теста выложите на дно формы для выпекания, формируя небольшие бортики, затем равномерно распределите начинку, разложите кусочки сливочного масла, второй пласт нарежьте полосками и выложите сеткой поверх начинки и смажьте взбитым яйцом.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 220 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.

  7. Дайте пирогу остыть в форме, затем выньте и нарежьте порционными кусочками.

Советы:

  • Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
82
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