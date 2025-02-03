Пирог с шоколадом: простой рецепт вкусной выпечки

Пирог с шоколадом – это настоящее удовольствие для всех, кто любит сладкое. Простой рецепт позволяет даже начинающим легко овладеть искусством выпечки, а десерт порадует своим видом и вкусом.

На странице katherine.nari рассказали о рецепте, который обещает удовлетворить даже самых балованных сладкоежек. Попробуйте приготовить его у себя дома и насладитесь каждым кусочком этого изысканного десерта.

Ингредиенты

Для теста:

Мука 260 г

Сливочное масло 115 г

Яйца 2 шт.

Разрыхлитель 8 г

Сахар 150 г

Густой йогурт (8-10%) 180 г

Молоко 60 мл

Шоколадная крошка 150 г

Соль

Для крошки:

Сливочное масло 40 г

Мука 60 г

Сахар 30 г

Приготовление

Начните с того, что масло комнатной температуры взбейте до пышности с сахаром. Затем постепенно введите яйца по одному и взбивайте вручную. После того как яйца хорошо смешаются с масляно-сахарной смесью, добавьте густой йогурт и молоко. Это поможет сделать тесто нежным и влажным. Просейте муку вместе с разрыхлителем и добавьте к тесту вместе с щепоткой соли. Осторожно перемешайте смесь, но не переусердствуйте – чрезмерное перемешивание может сделать тесто жестким. На завершающем этапе с помощью лопатки аккуратно перемешайте тесто с шоколадной крошкой. Часть шоколада можно оставить, чтобы потом посыпать им готовый пирог. Для создания ароматной крошки перетрите мягкое сливочное масло с сахаром и мукой до получения мелкозернистой смеси. Выложите тесто в форму для выпечки. Равномерно посыпьте сверху подготовленной крошкой, а затем дополнительно посыпьте шоколадной крошкой для украшения. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 35-45 минут. Время выпекания зависит от размера формы и характеристик духовки. Готовность пирога проверяйте с помощью шпажки: она должна получаться чистой, без теста.

Советы:

Перед началом приготовления убедитесь, что все ингредиенты имеют комнатную температуру. Это поможет сделать однородное тесто.

При замешивании теста важно не перегружать его, чтобы сохранить нежную текстуру.

#кулинарный блог #coffeecake #GreekYogurtCake #DessertRecipe ♬ I'm Not Them — Them & I @katherine.nari Пирог с шоколадом ✨ На самом деле это должен быть первый рецепт в этом году, хотела сделать что-то сладкое ☺️ Ингредиенты: • мука – 260 г • сливочное масло – 115 г • яйца – 2 • разрыхлитель – 8 г • сахар – 150 г • густой йогурт (8-10%) – 180 г • молоко – 60 мл • шоколадные капли – 150 г • щепотка соли Для крошки: • сливочное масло – 40 г • мука – 60 г • сахар – 30 г Размер формы – 23, 2х22,5 см (можно делать в круглой ⌀ – 24 см) Масло комнатной температуры взбейте с сахаром до пышности. Далее введите яйца по одному на низкой скорости или вручную. Затем добавьте йогурт и молоко. Просейте муку и перемешайте тесто, но не делайте это слишком долго. В конце смешайте тесто лопаткой с шоколадными каплями, часть можно оставить, чтобы потом сверху посыпать. Для крошки перетрите мягкое сливочное масло с сахаром и мукой. Посыпьте крошкой пирог и сверху еще раз шоколадные капли. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке — 35-45 мин в зависимости от размера и духовки. Готовность проверяйте шпажкой. Вкусного ✨ # пирог # пирог с шоколадом #рецепты на украинском #chocolatechipscake Chocolate chip coffee cake Perfect for any occasion. Ингредиенты: • All-purpose flour – 260 g • Unsalted butter (softened) – 115 g • Eggs – 2 • Baking powder – 8 g • Sugar – 150 g • Plain Greek yogurt (8–10%) – 180 g • Milk – 60 ml • Chocolate chips – 150 g • Pinch of salt Для streusel topping: • Unsalted butter – 40 g • All-purpose flour – 60 g • Sugar – 30 g Pan size: Square pan (23 x 23 cm) round pan (⌀ 24 cm) works well. Instructions: 1. Cream softened butter with sugar until light and fluffy. 2. Добавьте их в один раз в течение времени, смешиваясь на низкой скорости или с ручкой, полностью обработанной. 3. Stir in the Greek yogurt and milk until smooth. 4. Sift in flour, baking powder, и salt. Mix gently until combined—avoid overmixing. 5. Fold in the chocolate chips, saving handful to sprinkle on top. Для всплеска: Руб вместе с softened butter, flour, и sugar until it forms crumbs. 6. Нажмите batter в greased или lined pan. Изготавливается streusel topping evenly over the cake, followed by the remaining chocolate chips. 7. Урожай в растительном растворе при 180°C для 35–45 минут, depending on your oven and pan size. Let cool slightly before serving. Наслаждайтесь этим декадентом treat with coffee or tea! ✨ #EasyBaking

Этот рецепт станет отличным выбором для праздничного стола или просто для того, чтобы добавить сладкий штрих в повседневную жизнь.

Приятного аппетита!

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