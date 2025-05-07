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Пирог с тыквой и овсяными хлопьями: рецепт без муки
Тесто для пирога готовится без добавления муки, на основе тыквенного пюре с добавлением овсяных хлопьев.
Домашний десерт получается не только вкусным и ароматным, но и полезным. Подайте пирог с медом, сметаной или любым вареньем.
Ингредиенты
- тыква
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- овсяные хлопья
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 50 мл
- сахар
- 1 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 30 г
- изюм
- 60 г
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
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- сахарная пудра или измельченные орехи
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Тыкву очистите, нарежьте на крупные кусочки и отварите с момента закипания 15 минут. Слейте жидкость и остудите.
Изюм помойте, залейте кипятком на 10 минут. Воду слейте и просушите бумажным полотенцем.
В миску выложите тыкву, добавьте яйца, сахар и пробейте погружным блендером до однородной массы, затем влейте молоко, растительное масло и пробейте еще раз блендером. Всыпьте овсяные хлопья, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и хорошо перемешайте лопаткой. Оставьте при комнатной температуре на 15 минут, затем добавьте изюм и перемешайте.
Дно и бока формы для запекания, выстелите пергаментом. Выложите в форму тесто и разровняйте лопаткой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовому пирогу дайте остыть в форме 10 минут, затем достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой ил толчеными орехами.
Советы:
Овсяные хлопья используйте любые.
Тыкву можно не только отварить, но и запечь.
Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
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