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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Пирог с тыквой и овсяными хлопьями: рецепт без муки

Тесто для пирога готовится без добавления муки, на основе тыквенного пюре с добавлением овсяных хлопьев.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Пирог с тыквой и овсяными хлопьями

Пирог с тыквой и овсяными хлопьями / © Credits

Домашний десерт получается не только вкусным и ароматным, но и полезным. Подайте пирог с медом, сметаной или любым вареньем.

Ингредиенты

тыква
овсяные хлопья
200 г
яйца куриные
2 шт.
молоко
50 мл
сахар
1 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
растительное масло
30 г
изюм
60 г
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
сахарная пудра или измельченные орехи

  1. Тыкву очистите, нарежьте на крупные кусочки и отварите с момента закипания 15 минут. Слейте жидкость и остудите.

  2. Изюм помойте, залейте кипятком на 10 минут. Воду слейте и просушите бумажным полотенцем.

  3. В миску выложите тыкву, добавьте яйца, сахар и пробейте погружным блендером до однородной массы, затем влейте молоко, растительное масло и пробейте еще раз блендером. Всыпьте овсяные хлопья, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и хорошо перемешайте лопаткой. Оставьте при комнатной температуре на 15 минут, затем добавьте изюм и перемешайте.

  4. Дно и бока формы для запекания, выстелите пергаментом. Выложите в форму тесто и разровняйте лопаткой.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовому пирогу дайте остыть в форме 10 минут, затем достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой ил толчеными орехами.

Советы:

  • Овсяные хлопья используйте любые.

  • Тыкву можно не только отварить, но и запечь.

  • Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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Дата публикации
Количество просмотров
60
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