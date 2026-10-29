Пирог с вишней, от которого волосы встают дыбом: рецепт к Хэллоуину

Пирог с вишней instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Хэллоуин — отличный повод дать волю фантазии на кухне. И если простое печенье кажется слишком банальным, самое время попробовать что-нибудь по-настоящему жуткое. Например, вишневый пирог с вырезанным на корочке лицом клоуна — таким, которое вызывает одновременно улыбку и легкое желание отвести взгляд. Рецепт со страницы Albina’s Vegan Food доказывает, что праздничный десерт может быть жутким и в то же время невероятно аппетитным.

Ингредиенты

Для теста

пшеничная мука — 470 г

холодное сливочное масло — 90 г

твердый кокосовый жир — 6 ст. л

сахар — 2 ст. л

разрыхлитель — ½ ч. л

соль — ½ ч. л

яблочный уксус — 1 ст. л

ледяная вода — 8–10 ст. л

Для вишневой начинки

замороженная вишня без косточек — 920 г

сахар — 130 г

крахмал — 2 ст. л

ванильный экстракт — 1 ч. л

вишневый сок — 2–3 ст. л

Для отделки

молоко — 1–2 ст. л

сахар — 1–2 ч. л

съедобный декоративный гель красного цвета

Приготовление

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте холодное масло и твердый кокосовый жир. Перетрите всё руками или с помощью ножа для теста, пока смесь не станет похожа на влажную крошку. Влейте яблочный уксус, а затем постепенно добавляйте ледяную воду, по ложке за раз. Тесто должно собраться в комок, но не быть липким. Разделите его на две части, сформируйте диски, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 60 минут. Выложите вишни в кастрюлю, добавьте сахар и готовьте на среднем огне без крышки. Дождитесь, пока лишняя жидкость выпарится, а ягоды станут сочными, но не слишком водянистыми. Отдельно размешайте крахмал с холодным вишневым соком до однородной консистенции. Влейте смесь к вишням, постоянно помешивайте и прогревайте, пока начинка не загустеет. В конце добавьте ванильный экстракт. Полностью остудите начинку перед сборкой пирога, это поможет сохранить хрустящую корочку. Раскатайте первый пласт теста и аккуратно выложите в круглую форму диаметром 23 см, сформируйте основу и бортики. Равномерно распределите охлажденную вишневую начинку. Раскатайте вторую часть теста и накройте ею пирог. Хорошо соедините края, чтобы начинка не вытекала во время выпекания. Теперь с помощью маленького ножа вырежьте на верхнем слое теста лицо клоуна: глаза, нос и широкую улыбку. Можно сделать выражение зловещим или забавным — всё зависит от вашей фантазии. Смажьте поверхность молоком и посыпьте сахаром. Поставьте пирог в холодильник ещё на 20–30 мин. Разогрейте духовку до 205°C. Чтобы края пирога не подгорели, по возможности используйте специальные силиконовые накладки для защиты корочки или прикройте бортики полосками фольги. Выпекайте примерно 40 минут до золотистого цвета теста и полной готовности. Время может немного варьироваться в зависимости от духовки, поэтому ориентируйтесь на вид корочки. Дайте пирогу полностью остыть. Только после этого украсьте его съедобным красным декоративным гелем: добавьте несколько капель возле глаз и улыбки клоуна. Так десерт будет выглядеть особенно эффектно, словно реквизит из хэллоуинского фильма ужасов.

Важно: используйте только декор, предназначенный для употребления в пищу.

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Этот вишневый пирог — идеальный вариант для тех, кто хочет удивить гостей на Хэллоуин чем-то необычным, но не готов отказаться от домашней выпечки.

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