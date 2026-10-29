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Пирог с вишней, от которого волосы встают дыбом: рецепт к Хэллоуину
Кроваво-красная вишневая начинка, золотистая корочка и жуткая улыбка клоуна — этот пирог точно станет главной звездой вашего хэллоуинского стола.
Хэллоуин — отличный повод дать волю фантазии на кухне. И если простое печенье кажется слишком банальным, самое время попробовать что-нибудь по-настоящему жуткое. Например, вишневый пирог с вырезанным на корочке лицом клоуна — таким, которое вызывает одновременно улыбку и легкое желание отвести взгляд. Рецепт со страницы Albina’s Vegan Food доказывает, что праздничный десерт может быть жутким и в то же время невероятно аппетитным.
Ингредиенты
Для теста
пшеничная мука — 470 г
холодное сливочное масло — 90 г
твердый кокосовый жир — 6 ст. л
сахар — 2 ст. л
разрыхлитель — ½ ч. л
соль — ½ ч. л
яблочный уксус — 1 ст. л
ледяная вода — 8–10 ст. л
Для вишневой начинки
замороженная вишня без косточек — 920 г
сахар — 130 г
крахмал — 2 ст. л
ванильный экстракт — 1 ч. л
вишневый сок — 2–3 ст. л
Для отделки
молоко — 1–2 ст. л
сахар — 1–2 ч. л
съедобный декоративный гель красного цвета
Приготовление
В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
Добавьте холодное масло и твердый кокосовый жир.
Перетрите всё руками или с помощью ножа для теста, пока смесь не станет похожа на влажную крошку.
Влейте яблочный уксус, а затем постепенно добавляйте ледяную воду, по ложке за раз. Тесто должно собраться в комок, но не быть липким.
Разделите его на две части, сформируйте диски, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 60 минут.
Выложите вишни в кастрюлю, добавьте сахар и готовьте на среднем огне без крышки.
Дождитесь, пока лишняя жидкость выпарится, а ягоды станут сочными, но не слишком водянистыми.
Отдельно размешайте крахмал с холодным вишневым соком до однородной консистенции.
Влейте смесь к вишням, постоянно помешивайте и прогревайте, пока начинка не загустеет.
В конце добавьте ванильный экстракт.
Полностью остудите начинку перед сборкой пирога, это поможет сохранить хрустящую корочку.
Раскатайте первый пласт теста и аккуратно выложите в круглую форму диаметром 23 см, сформируйте основу и бортики.
Равномерно распределите охлажденную вишневую начинку.
Раскатайте вторую часть теста и накройте ею пирог.
Хорошо соедините края, чтобы начинка не вытекала во время выпекания.
Теперь с помощью маленького ножа вырежьте на верхнем слое теста лицо клоуна: глаза, нос и широкую улыбку. Можно сделать выражение зловещим или забавным — всё зависит от вашей фантазии.
Смажьте поверхность молоком и посыпьте сахаром.
Поставьте пирог в холодильник ещё на 20–30 мин.
Разогрейте духовку до 205°C.
Чтобы края пирога не подгорели, по возможности используйте специальные силиконовые накладки для защиты корочки или прикройте бортики полосками фольги.
Выпекайте примерно 40 минут до золотистого цвета теста и полной готовности. Время может немного варьироваться в зависимости от духовки, поэтому ориентируйтесь на вид корочки.
Дайте пирогу полностью остыть.
Только после этого украсьте его съедобным красным декоративным гелем: добавьте несколько капель возле глаз и улыбки клоуна. Так десерт будет выглядеть особенно эффектно, словно реквизит из хэллоуинского фильма ужасов.
Важно: используйте только декор, предназначенный для употребления в пищу.
Этот вишневый пирог — идеальный вариант для тех, кто хочет удивить гостей на Хэллоуин чем-то необычным, но не готов отказаться от домашней выпечки.