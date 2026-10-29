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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
188
Время на прочтение
3 мин

Пирог с вишней, от которого волосы встают дыбом: рецепт к Хэллоуину

Кроваво-красная вишневая начинка, золотистая корочка и жуткая улыбка клоуна — этот пирог точно станет главной звездой вашего хэллоуинского стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Пирог с вишней instagram.com_albinasveganfood

Пирог с вишней instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Хэллоуин — отличный повод дать волю фантазии на кухне. И если простое печенье кажется слишком банальным, самое время попробовать что-нибудь по-настоящему жуткое. Например, вишневый пирог с вырезанным на корочке лицом клоуна — таким, которое вызывает одновременно улыбку и легкое желание отвести взгляд. Рецепт со страницы Albina’s Vegan Food доказывает, что праздничный десерт может быть жутким и в то же время невероятно аппетитным.

Ингредиенты

Для теста

  • пшеничная мука — 470 г

  • холодное сливочное масло — 90 г

  • твердый кокосовый жир — 6 ст. л

  • сахар — 2 ст. л

  • разрыхлитель — ½ ч. л

  • соль — ½ ч. л

  • яблочный уксус — 1 ст. л

  • ледяная вода — 8–10 ст. л

Для вишневой начинки

  • замороженная вишня без косточек — 920 г

  • сахар — 130 г

  • крахмал — 2 ст. л

  • ванильный экстракт — 1 ч. л

  • вишневый сок — 2–3 ст. л

Для отделки

  • молоко — 1–2 ст. л

  • сахар — 1–2 ч. л

  • съедобный декоративный гель красного цвета

Приготовление

  1. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.

  2. Добавьте холодное масло и твердый кокосовый жир.

  3. Перетрите всё руками или с помощью ножа для теста, пока смесь не станет похожа на влажную крошку.

  4. Влейте яблочный уксус, а затем постепенно добавляйте ледяную воду, по ложке за раз. Тесто должно собраться в комок, но не быть липким.

  5. Разделите его на две части, сформируйте диски, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 60 минут.

  6. Выложите вишни в кастрюлю, добавьте сахар и готовьте на среднем огне без крышки.

  7. Дождитесь, пока лишняя жидкость выпарится, а ягоды станут сочными, но не слишком водянистыми.

  8. Отдельно размешайте крахмал с холодным вишневым соком до однородной консистенции.

  9. Влейте смесь к вишням, постоянно помешивайте и прогревайте, пока начинка не загустеет.

  10. В конце добавьте ванильный экстракт.

  11. Полностью остудите начинку перед сборкой пирога, это поможет сохранить хрустящую корочку.

  12. Раскатайте первый пласт теста и аккуратно выложите в круглую форму диаметром 23 см, сформируйте основу и бортики.

  13. Равномерно распределите охлажденную вишневую начинку.

  14. Раскатайте вторую часть теста и накройте ею пирог.

  15. Хорошо соедините края, чтобы начинка не вытекала во время выпекания.

  16. Теперь с помощью маленького ножа вырежьте на верхнем слое теста лицо клоуна: глаза, нос и широкую улыбку. Можно сделать выражение зловещим или забавным — всё зависит от вашей фантазии.

  17. Смажьте поверхность молоком и посыпьте сахаром.

  18. Поставьте пирог в холодильник ещё на 20–30 мин.

  19. Разогрейте духовку до 205°C.

  20. Чтобы края пирога не подгорели, по возможности используйте специальные силиконовые накладки для защиты корочки или прикройте бортики полосками фольги.

  21. Выпекайте примерно 40 минут до золотистого цвета теста и полной готовности. Время может немного варьироваться в зависимости от духовки, поэтому ориентируйтесь на вид корочки.

  22. Дайте пирогу полностью остыть.

  23. Только после этого украсьте его съедобным красным декоративным гелем: добавьте несколько капель возле глаз и улыбки клоуна. Так десерт будет выглядеть особенно эффектно, словно реквизит из хэллоуинского фильма ужасов.

Важно: используйте только декор, предназначенный для употребления в пищу.

Этот вишневый пирог — идеальный вариант для тех, кто хочет удивить гостей на Хэллоуин чем-то необычным, но не готов отказаться от домашней выпечки.

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