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Пирог с вишней: рецепт простой летней выпечки

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Пирог с вишней: рецепт простой летней выпечки

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Подавайте такую выпечку с теплым травяным чаем.

Июнь — время для выпечки с разными ягодами. Одним из самых популярных блюд в этот период являются ароматные пироги. Мы предлагаем вам попробовать рецепт ароматного и очень вкусного пирога из свежих вишен.

Ингредиенты:

  • мука — 400 г
  • сметана — 300 г
  • сахар — 200 г
  • сода — 1 ч. л.
  • вишни — 600 г
  • сахарная пудра — 3 ст. л.
  • сливочное масло
  • лепестки миндаля

Приготовление:

Часть сметаны разотрите венчиком с сахаром.

Добавьте в смесь соду и снова перемешайте.

Просейте муку и, добавляя ее к сметане с сахаром, замесите эластичное тесто.

Круглую форму смажьте сливочным маслом.

Тесто раскатайте в лепешку, но его диаметр должен быть немного больше, чем форма. Выложите его в форму так, чтобы получился небольшой бортик.

Помойте и очистите от косточек вишни. Выложите их сверху на тесто ровным слоем и посыпьте сахаром.

Если у вас осталось тесто — тонко его раскатайте и нарежьте тонкими полосками. Положите крест-накрест на вишне.

Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Дайте блюду остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и лепестками миндаля, полейте сметаной.

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