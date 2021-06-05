Пирог с вишней: рецепт простой летней выпечки

Подавайте такую выпечку с теплым травяным чаем.

Июнь — время для выпечки с разными ягодами. Одним из самых популярных блюд в этот период являются ароматные пироги. Мы предлагаем вам попробовать рецепт ароматного и очень вкусного пирога из свежих вишен.

Ингредиенты:

мука — 400 г

сметана — 300 г

сахар — 200 г

сода — 1 ч. л.

вишни — 600 г

сахарная пудра — 3 ст. л.

сливочное масло

лепестки миндаля

Приготовление:

Часть сметаны разотрите венчиком с сахаром.

Добавьте в смесь соду и снова перемешайте.

Просейте муку и, добавляя ее к сметане с сахаром, замесите эластичное тесто.

Круглую форму смажьте сливочным маслом.

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Тесто раскатайте в лепешку, но его диаметр должен быть немного больше, чем форма. Выложите его в форму так, чтобы получился небольшой бортик.

Помойте и очистите от косточек вишни. Выложите их сверху на тесто ровным слоем и посыпьте сахаром.

Если у вас осталось тесто — тонко его раскатайте и нарежьте тонкими полосками. Положите крест-накрест на вишне.

Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Дайте блюду остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и лепестками миндаля, полейте сметаной.

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