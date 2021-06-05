Пирог с вишней: рецепт простой летней выпечки

Подавайте такую выпечку с теплым травяным чаем.
Июнь — время для выпечки с разными ягодами. Одним из самых популярных блюд в этот период являются ароматные пироги. Мы предлагаем вам попробовать рецепт ароматного и очень вкусного пирога из свежих вишен.
Ингредиенты:
- мука — 400 г
- сметана — 300 г
- сахар — 200 г
- сода — 1 ч. л.
- вишни — 600 г
- сахарная пудра — 3 ст. л.
- сливочное масло
- лепестки миндаля
Приготовление:
Часть сметаны разотрите венчиком с сахаром.
Добавьте в смесь соду и снова перемешайте.
Просейте муку и, добавляя ее к сметане с сахаром, замесите эластичное тесто.
Круглую форму смажьте сливочным маслом.
Тесто раскатайте в лепешку, но его диаметр должен быть немного больше, чем форма. Выложите его в форму так, чтобы получился небольшой бортик.
Помойте и очистите от косточек вишни. Выложите их сверху на тесто ровным слоем и посыпьте сахаром.
Если у вас осталось тесто — тонко его раскатайте и нарежьте тонкими полосками. Положите крест-накрест на вишне.
Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Дайте блюду остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и лепестками миндаля, полейте сметаной.
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