Пирог со шпинатом и сыром из слоеного теста: рецепт полезного блюда

Шпинат - один из наиболее питательных видов зелени. В этом рецепте пирога шпинат не проходит термообработку, в начинку он идет сырым, вместе с остальной зеленью.
Готовится очень просто. Раскатайте тесто, выложите на дно формы. В середину положите начинку, сверху накройте тестом, защипните края, обмажьте яйцом - и в духовку!
Ингредиенты
- тесто слоеное дрожжевое – 500 г
- шпинат свежий – 250 г
- сыр фета – 250 г
- яйца – 3 шт.
- яйцо – 1 шт. (желток для смазывания пирога)
- зеленый лук, укроп – по пучку
- соль
- растительное масло
- мука
Приготовление
Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
Всю зелень хорошо промойте под проточной водой. У шпината и укропа отрежьте стебли. Зелень мелко измельчите, листья шпината тонко нарежьте.
Сыр разомните вилкой. В миску с сыром добавьте зелень, шпинат. Вбейте яйца, посолите. Хорошо перемешайте.
Тесто разделите на две части. На рабочую поверхность стола всыпьте немного муки. Раскатайте тесто до размеров противня. Смажьте маслом противень и уложите первый лист теста, слегка подняв края, чтобы получились бортики. На тесто равномерным слоем выложите начинку из шпината и сыра. Накройте вторым листом теста и защипите хорошо края.
В желток добавьте чайную ложку воды, смажьте верх желтком и посыпьте кунжутом. В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при 190 градусах 25-30 минут до золотистой корочки.
Советы
- Пирог хорошо нарезать колесиком от пиццы.
- Сыр можно использовать любой.
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