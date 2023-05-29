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Пирог со шпинатом и сыром из слоеного теста: рецепт полезного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
2 мин
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Пирог со шпинатом и сыром из слоеного теста: рецепт полезного блюда

Пирог со шпинатом и сыром из слоеного теста / Фото: Credits

Шпинат - один из наиболее питательных видов зелени. В этом рецепте пирога шпинат не проходит термообработку, в начинку он идет сырым, вместе с остальной зеленью.

Готовится очень просто. Раскатайте тесто, выложите на дно формы. В середину положите начинку, сверху накройте тестом, защипните края, обмажьте яйцом - и в духовку!

Ингредиенты

  • тесто слоеное дрожжевое – 500 г
  • шпинат свежий – 250 г
  • сыр фета – 250 г
  • яйца – 3 шт.
  • яйцо – 1 шт. (желток для смазывания пирога)
  • зеленый лук, укроп – по пучку
  • соль
  • растительное масло
  • мука

Приготовление

Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.

Всю зелень хорошо промойте под проточной водой. У шпината и укропа отрежьте стебли. Зелень мелко измельчите, листья шпината тонко нарежьте.

Сыр разомните вилкой. В миску с сыром добавьте зелень, шпинат. Вбейте яйца, посолите. Хорошо перемешайте.

Тесто разделите на две части. На рабочую поверхность стола всыпьте немного муки. Раскатайте тесто до размеров противня. Смажьте маслом противень и уложите первый лист теста, слегка подняв края, чтобы получились бортики. На тесто равномерным слоем выложите начинку из шпината и сыра. Накройте вторым листом теста и защипите хорошо края.

В желток добавьте чайную ложку воды, смажьте верх желтком и посыпьте кунжутом. В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара.

Выпекайте в заранее разогретой духовке при 190 градусах 25-30 минут до золотистой корочки.

Советы

  • Пирог хорошо нарезать колесиком от пиццы.
  • Сыр можно использовать любой.    

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Дата публикации
Просмотры
296
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