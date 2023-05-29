Пирог со шпинатом и сыром из слоеного теста: рецепт полезного блюда

Шпинат - один из наиболее питательных видов зелени. В этом рецепте пирога шпинат не проходит термообработку, в начинку он идет сырым, вместе с остальной зеленью.

Готовится очень просто. Раскатайте тесто, выложите на дно формы. В середину положите начинку, сверху накройте тестом, защипните края, обмажьте яйцом - и в духовку!

Ингредиенты

тесто слоеное дрожжевое – 500 г

шпинат свежий – 250 г

сыр фета – 250 г

яйца – 3 шт.

яйцо – 1 шт. (желток для смазывания пирога)

зеленый лук, укроп – по пучку

соль

растительное масло

мука

Приготовление

Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.

Всю зелень хорошо промойте под проточной водой. У шпината и укропа отрежьте стебли. Зелень мелко измельчите, листья шпината тонко нарежьте.

Сыр разомните вилкой. В миску с сыром добавьте зелень, шпинат. Вбейте яйца, посолите. Хорошо перемешайте.

Тесто разделите на две части. На рабочую поверхность стола всыпьте немного муки. Раскатайте тесто до размеров противня. Смажьте маслом противень и уложите первый лист теста, слегка подняв края, чтобы получились бортики. На тесто равномерным слоем выложите начинку из шпината и сыра. Накройте вторым листом теста и защипите хорошо края.

В желток добавьте чайную ложку воды, смажьте верх желтком и посыпьте кунжутом. В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара.

Выпекайте в заранее разогретой духовке при 190 градусах 25-30 минут до золотистой корочки.

Советы

Пирог хорошо нарезать колесиком от пиццы.

Сыр можно использовать любой.

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