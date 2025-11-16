Пирог со шпинатом: рецепт на скорую руку

Пирог со шпинатом / © Credits

На странице Tasty Stories рассказали о рецепте, который доказывает, что даже простое блюдо может выглядеть как из гастрономического журнала. Слоеное тесто, сочный шпинат, мягкий сыр и ароматные специи создают нежную и сытную начинку. Готовить его легко, всего лишь немного времени и уже через 30 мин у вас на столе будет горячая и аппетитная выпечка.

Ингредиенты Слоеное тесто 250 г шпинат 400 г Яйцо 1 шт. Вареные яйца 2 шт. Сыр брынза или сулугуни 150 г кунжут

Приготовление

Слоеное тесто немного раскатайте и разделите на две части по размеру формы. Нарезанный шпинат смешайте с яйцом и щепоткой соли. Это сделает его мягким и сочным. Добавьте нарезанные вареные яйца и натертый сыр, тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите одну часть теста, на нее — начинку, накройте второй частью теста, края защипните руками. Смажьте пирог желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 30 мин.

Нежный слоеный пирог с сочным шпинатом и мягким сыром — идеальный вариант для легкого завтрака, перекуса или даже вечеринки. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению он становится настоящей находкой для тех, кто любит вкусную еду без лишних хлопот.

Экспериментируйте с начинкой, добавьте немного зеленого лука, красного перца или любимых трав для яркого вкуса.