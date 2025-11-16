- Дата публикации
-
Категория
Рецепты
- 14
- 1 мин
Пирог со шпинатом: рецепт на скорую руку
Кто сказал, что домашняя выпечка должна быть сложной, слоеный пирог со шпинатом и сыром — это быстро, вкусно и невероятно ароматно. Идеальный вариант для завтрака или легкого обеда, который понравится и взрослым, и детям.
На странице Tasty Stories рассказали о рецепте, который доказывает, что даже простое блюдо может выглядеть как из гастрономического журнала. Слоеное тесто, сочный шпинат, мягкий сыр и ароматные специи создают нежную и сытную начинку. Готовить его легко, всего лишь немного времени и уже через 30 мин у вас на столе будет горячая и аппетитная выпечка.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 250 г
- шпинат
- 400 г
- Яйцо
- 1 шт.
- Вареные яйца
- 2 шт.
- Сыр брынза или сулугуни
- 150 г
- кунжут
-
Приготовление
Слоеное тесто немного раскатайте и разделите на две части по размеру формы.
Нарезанный шпинат смешайте с яйцом и щепоткой соли. Это сделает его мягким и сочным.
Добавьте нарезанные вареные яйца и натертый сыр, тщательно перемешайте.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите одну часть теста, на нее — начинку, накройте второй частью теста, края защипните руками.
Смажьте пирог желтком и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 30 мин.
Нежный слоеный пирог с сочным шпинатом и мягким сыром — идеальный вариант для легкого завтрака, перекуса или даже вечеринки. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению он становится настоящей находкой для тех, кто любит вкусную еду без лишних хлопот.
Экспериментируйте с начинкой, добавьте немного зеленого лука, красного перца или любимых трав для яркого вкуса.