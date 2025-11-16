ТСН в социальных сетях

Пирог со шпинатом: рецепт на скорую руку

Кто сказал, что домашняя выпечка должна быть сложной, слоеный пирог со шпинатом и сыром — это быстро, вкусно и невероятно ароматно. Идеальный вариант для завтрака или легкого обеда, который понравится и взрослым, и детям.

Пирог со шпинатом

Пирог со шпинатом / © Credits

На странице Tasty Stories рассказали о рецепте, который доказывает, что даже простое блюдо может выглядеть как из гастрономического журнала. Слоеное тесто, сочный шпинат, мягкий сыр и ароматные специи создают нежную и сытную начинку. Готовить его легко, всего лишь немного времени и уже через 30 мин у вас на столе будет горячая и аппетитная выпечка.

Ингредиенты

Слоеное тесто
250 г
шпинат
400 г
Яйцо
1 шт.
Вареные яйца
2 шт.
Сыр брынза или сулугуни
150 г
кунжут

Приготовление

  1. Слоеное тесто немного раскатайте и разделите на две части по размеру формы.

  2. Нарезанный шпинат смешайте с яйцом и щепоткой соли. Это сделает его мягким и сочным.

  3. Добавьте нарезанные вареные яйца и натертый сыр, тщательно перемешайте.

  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите одну часть теста, на нее — начинку, накройте второй частью теста, края защипните руками.

  5. Смажьте пирог желтком и посыпьте кунжутом.

  6. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 30 мин.

Нежный слоеный пирог с сочным шпинатом и мягким сыром — идеальный вариант для легкого завтрака, перекуса или даже вечеринки. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению он становится настоящей находкой для тех, кто любит вкусную еду без лишних хлопот.

Экспериментируйте с начинкой, добавьте немного зеленого лука, красного перца или любимых трав для яркого вкуса.

