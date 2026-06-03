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Пирог со спаржей и беконом: вкусный летний рецепт
Пирог со спаржей и беконом — это хрустящее слоеное тесто, нежная сырная основа и сезонная спаржа, которые делают его идеальным вариантом для бранча, легкого ужина или встречи с друзьями, когда хочется их поразить, но без сложных кулинарных экспериментов.
Этот пирог, о рецепте которого рассказали на странице Ask Edith,
- это сочетание спаржи, двух видов сыра и бекона на основе из слоеного теста. Рецепт не требует сложных техник, но у него есть несколько важных деталей, которые помогают достичь идеальной текстуры и баланса вкуса.
Ингредиенты
- слоёное тесто
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- сулугуни или моцарелла
- 150 г
- крем-сыр
- 100 г
- яйца
- 2 шт.
- бекон
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- кунжут
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- спаржа
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Приготовление
Натертый сулугуни или моцареллу смешайте с крем-сыром и одним яйцом — это будет нежная сырная база пирога.
Спаржу очистите, обрежьте или аккуратно отломите жесткие концы.
Далее отварите ее в подсоленной воде 2-3 мин, после чего отложите, чтобы она немного остыла.
Слоеное тесто разморозьте и наколите вилкой, чтобы оно равномерно поднялось во время выпекания.
Затем выложите сырную основу на тесто, а сверху спаржу и бекон. Чередуйте их для красивого среза и сбалансированного вкуса.
Края теста смажьте желтком, посыпьте кунжутом.
Выпекайте при 180°C примерно 30-35 мин.
Советы
Если у вас тонкое слоеное тесто — можно сразу выпекать пирог вместе с начинкой.
Если тесто плотнее и плохо раскатывается — сначала запеките основу 15 мин, а затем добавьте начинку и допекайте еще около 20 мин.
Пирог со спаржей и беконом — пример того, как из простых ингредиентов можно создать блюдо с характером. Он сочетает сезонность, сливочную нежность сыра и солоноватый акцент бекона, дополненный хрустящим слоеным тестом.