Пирог со спаржей и беконом: вкусный летний рецепт

Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

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Этот пирог, о рецепте которого рассказали на странице Ask Edith ,

- это сочетание спаржи, двух видов сыра и бекона на основе из слоеного теста. Рецепт не требует сложных техник, но у него есть несколько важных деталей, которые помогают достичь идеальной текстуры и баланса вкуса.

Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

Ингредиенты слоёное тесто сулугуни или моцарелла 150 г крем-сыр 100 г яйца 2 шт. бекон кунжут спаржа

Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

Приготовление

Натертый сулугуни или моцареллу смешайте с крем-сыром и одним яйцом — это будет нежная сырная база пирога. Спаржу очистите, обрежьте или аккуратно отломите жесткие концы. Далее отварите ее в подсоленной воде 2-3 мин, после чего отложите, чтобы она немного остыла. Слоеное тесто разморозьте и наколите вилкой, чтобы оно равномерно поднялось во время выпекания. Затем выложите сырную основу на тесто, а сверху спаржу и бекон. Чередуйте их для красивого среза и сбалансированного вкуса. Края теста смажьте желтком, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°C примерно 30-35 мин.

Советы

Если у вас тонкое слоеное тесто — можно сразу выпекать пирог вместе с начинкой.

Если тесто плотнее и плохо раскатывается — сначала запеките основу 15 мин, а затем добавьте начинку и допекайте еще около 20 мин.

Пирог со спаржей и беконом — пример того, как из простых ингредиентов можно создать блюдо с характером. Он сочетает сезонность, сливочную нежность сыра и солоноватый акцент бекона, дополненный хрустящим слоеным тестом.

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