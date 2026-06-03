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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
2 мин

Пирог со спаржей и беконом: вкусный летний рецепт

Пирог со спаржей и беконом — это хрустящее слоеное тесто, нежная сырная основа и сезонная спаржа, которые делают его идеальным вариантом для бранча, легкого ужина или встречи с друзьями, когда хочется их поразить, но без сложных кулинарных экспериментов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Комментарии
Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

Этот пирог, о рецепте которого рассказали на странице Ask Edith,
- это сочетание спаржи, двух видов сыра и бекона на основе из слоеного теста. Рецепт не требует сложных техник, но у него есть несколько важных деталей, которые помогают достичь идеальной текстуры и баланса вкуса.

Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

Ингредиенты

слоёное тесто
сулугуни или моцарелла
150 г
крем-сыр
100 г
яйца
2 шт.
бекон
кунжут
спаржа
Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

Пирог со спаржей и беконом tiktok.com/@ask_edith

Приготовление

  1. Натертый сулугуни или моцареллу смешайте с крем-сыром и одним яйцом — это будет нежная сырная база пирога.

  2. Спаржу очистите, обрежьте или аккуратно отломите жесткие концы.

  3. Далее отварите ее в подсоленной воде 2-3 мин, после чего отложите, чтобы она немного остыла.

  4. Слоеное тесто разморозьте и наколите вилкой, чтобы оно равномерно поднялось во время выпекания.

  5. Затем выложите сырную основу на тесто, а сверху спаржу и бекон. Чередуйте их для красивого среза и сбалансированного вкуса.

  6. Края теста смажьте желтком, посыпьте кунжутом.

  7. Выпекайте при 180°C примерно 30-35 мин.

Советы

  • Если у вас тонкое слоеное тесто — можно сразу выпекать пирог вместе с начинкой.

  • Если тесто плотнее и плохо раскатывается — сначала запеките основу 15 мин, а затем добавьте начинку и допекайте еще около 20 мин.

Пирог со спаржей и беконом — пример того, как из простых ингредиентов можно создать блюдо с характером. Он сочетает сезонность, сливочную нежность сыра и солоноватый акцент бекона, дополненный хрустящим слоеным тестом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
57
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