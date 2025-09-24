ТСН в социальных сетях

Рецепты
81
2 мин

Пирог со спаржей и красной рыбой: оригинальный рецепт

Изысканный пирог со спаржей и красной рыбой идеально подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Он имеет очень эффектный вид, поэтому его можно смело готовить для гостей или просто, когда хочется порадовать себя.

Станислава Бондаренко
1 час
200 ккал
Пирог со спаржей и красной рыбой

Пирог со спаржей и красной рыбой / © Associated Press

Сочетание спаржи и красной рыбы — не только вкусно, но и полезно. Спаржа богата витаминами, а это способствует укреплению иммунитета и поддержанию здоровой кожи. Красная рыба — источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца и мозга, а также белка высокого качества. Вместе со сливками и моцареллой они создают нежный и гармоничный вкус. А рецептом приготовления поделились на странице Liliya.cooking.

Ингредиенты

Слоеное тесто
1 упаковка
Красная рыба (лосось, форель)
300 г
Спаржа
250 г
Мини моцарелла копченая
100 г
Помидоры черри
5 шт.
Яйца
3 шт.
Сливки
100 г
Соль
Перец
Тертый твердый сыр

Приготовление

  1. Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму, обрежьте лишние края. Проколите тесто вилкой, чтобы избежать вздутия и выпекайте в разогретой духовке при 190°C около 15 мин до легкой золотистой корочки.

  2. Спаржу промойте, обрежьте жесткие концы, примерно 1-2 см, и нарежьте на небольшие кусочки.

  3. Красную рыбу нарежьте кубиками среднего размера.

  4. Помидоры черри разрежьте пополам.

  5. Взбейте яйца со сливками, добавьте щепотку соли и перца.

  6. На предварительно выпеченное тесто выложите рыбу, спаржу, помидоры и моцареллу. Залейте все яично-сливочной смесью.

  7. Поставьте форму в духовку и готовьте при 180-190°C 35-40 мин, пока заливка не схватится, а верх пирога не станет золотистым.

  8. По желанию можно добавить немного тертого сыра, который растает и придаст еще больше вкуса.

Советы

  • Если спаржа очень толстая, ее лучше сначала бланшировать 2-3 мин в кипящей воде.

  • Используйте свежую рыбу или слабосоленую для более насыщенного вкуса.

  • Подавайте пирог теплым, но он также прекрасно подходит охлажденным.

Этот пирог — идеальный способ совместить пользу и вкус, а также сделать будничный обед настоящим праздником.

