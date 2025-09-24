- Дата публикации
Пирог со спаржей и красной рыбой: оригинальный рецепт
Изысканный пирог со спаржей и красной рыбой идеально подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Он имеет очень эффектный вид, поэтому его можно смело готовить для гостей или просто, когда хочется порадовать себя.
Сочетание спаржи и красной рыбы — не только вкусно, но и полезно. Спаржа богата витаминами, а это способствует укреплению иммунитета и поддержанию здоровой кожи. Красная рыба — источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца и мозга, а также белка высокого качества. Вместе со сливками и моцареллой они создают нежный и гармоничный вкус. А рецептом приготовления поделились на странице Liliya.cooking.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 1 упаковка
- Красная рыба (лосось, форель)
- 300 г
- Спаржа
- 250 г
- Мини моцарелла копченая
- 100 г
- Помидоры черри
- 5 шт.
- Яйца
- 3 шт.
- Сливки
- 100 г
- Соль
-
- Перец
-
- Тертый твердый сыр
-
Приготовление
Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму, обрежьте лишние края. Проколите тесто вилкой, чтобы избежать вздутия и выпекайте в разогретой духовке при 190°C около 15 мин до легкой золотистой корочки.
Спаржу промойте, обрежьте жесткие концы, примерно 1-2 см, и нарежьте на небольшие кусочки.
Красную рыбу нарежьте кубиками среднего размера.
Помидоры черри разрежьте пополам.
Взбейте яйца со сливками, добавьте щепотку соли и перца.
На предварительно выпеченное тесто выложите рыбу, спаржу, помидоры и моцареллу. Залейте все яично-сливочной смесью.
Поставьте форму в духовку и готовьте при 180-190°C 35-40 мин, пока заливка не схватится, а верх пирога не станет золотистым.
По желанию можно добавить немного тертого сыра, который растает и придаст еще больше вкуса.
Советы
Если спаржа очень толстая, ее лучше сначала бланшировать 2-3 мин в кипящей воде.
Используйте свежую рыбу или слабосоленую для более насыщенного вкуса.
Подавайте пирог теплым, но он также прекрасно подходит охлажденным.
Этот пирог — идеальный способ совместить пользу и вкус, а также сделать будничный обед настоящим праздником.