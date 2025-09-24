Пирог со спаржей и красной рыбой: оригинальный рецепт

Пирог со спаржей и красной рыбой / © Associated Press

Сочетание спаржи и красной рыбы — не только вкусно, но и полезно. Спаржа богата витаминами, а это способствует укреплению иммунитета и поддержанию здоровой кожи. Красная рыба — источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца и мозга, а также белка высокого качества. Вместе со сливками и моцареллой они создают нежный и гармоничный вкус. А рецептом приготовления поделились на странице Liliya.cooking.

Ингредиенты Слоеное тесто 1 упаковка Красная рыба (лосось, форель) 300 г Спаржа 250 г Мини моцарелла копченая 100 г Помидоры черри 5 шт. Яйца 3 шт. Сливки 100 г Соль Перец Тертый твердый сыр

Приготовление

Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму, обрежьте лишние края. Проколите тесто вилкой, чтобы избежать вздутия и выпекайте в разогретой духовке при 190°C около 15 мин до легкой золотистой корочки. Спаржу промойте, обрежьте жесткие концы, примерно 1-2 см, и нарежьте на небольшие кусочки. Красную рыбу нарежьте кубиками среднего размера. Помидоры черри разрежьте пополам. Взбейте яйца со сливками, добавьте щепотку соли и перца. На предварительно выпеченное тесто выложите рыбу, спаржу, помидоры и моцареллу. Залейте все яично-сливочной смесью. Поставьте форму в духовку и готовьте при 180-190°C 35-40 мин, пока заливка не схватится, а верх пирога не станет золотистым. По желанию можно добавить немного тертого сыра, который растает и придаст еще больше вкуса.

Советы

Если спаржа очень толстая, ее лучше сначала бланшировать 2-3 мин в кипящей воде.

Используйте свежую рыбу или слабосоленую для более насыщенного вкуса.

Подавайте пирог теплым, но он также прекрасно подходит охлажденным.

Этот пирог — идеальный способ совместить пользу и вкус, а также сделать будничный обед настоящим праздником.