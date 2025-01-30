Пирог "Жюльен": рецепт французской кухни с тестом фило

Если вы ищете идеальное сочетание нежной начинки и хрустящего теста, пирог "Жюльен" в тесте фило станет настоящим украшением вашего стола. Легкий, ароматный и очень аппетитный этот пирог не оставит равнодушными ни вас, ни ваших гостей.
Благодаря тонкому тесту фило пирог получается воздушным, а начинка из курицы, грибов и сыра делает его особенно нежным. Как именно приготовить это блюдо показали на странице droboshevska_y.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 600 г
- Лук
- 1 шт.
- Грибы (шампиньоны или шампиньоны)
- 300 г
- Сливки
- 150 мл
- Твердый сыр
- 100 г
- Яйцо
- 1 шт.
- Молоко
- 50 мл
- Тесто фило
- Соль
- Специи
- Растительное масло
- Семена кунжута или льна
Приготовление
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Как только мясо приобретет золотистый цвет, добавьте нарезанный мелкими кубиками лук.
- Когда лук станет прозрачным, добавьте в сковороду измельченные грибы. Все тщательно перемешивайте и обжаривайте еще несколько минут, пока грибы не пустят сок и не упадут в размере.
- Добавьте сливки, любимые специи и соль по вкусу. Тушите все вместе еще 5 мин на небольшом огне, пока соус немного загустеет.
- Отдельно в миске смешайте яйцо, молоко и щепотку соли. Взбейте смесь вилкой или венчиком до однородности.
- Возьмите форму для выпечки и выложите в нее первый лист теста фило. С помощью кулинарной кисточки смажьте ее яично-молочной смесью. Сверху выложите второе письмо, снова смажьте и так повторяйте со всеми четырьмя листами.
- Выложите в форму подготовленную начинку равномерным слоем. Сверху посыпьте тертым сыром, который при запекании образует аппетитную румяную корочку.
- Заверните края теста, создайте красивую форму пирога. Для лучшей склеивания каждый слой смажьте остатками яичной смеси. По желанию посыпьте сверху кунжутом или семенами льна.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте пирог 20-25 мин, пока он не станет золотистым и хрустящим.
Готовый пирог достаньте из духовки, дайте ему остыть и нарежьте порционными кусочками. Он отлично подходит как в горячем, так и в охлажденном виде. К нему можно подать свежий зеленый салат или соус из натурального йогурта с чесноком и зеленью.
@droboshevska_y Пирог Жюльен в тесте Фило ✨ Ингредиенты: Куриное филе – 600 гр; Лук – 1 шт; Грибы – 300 гр; Сливки – 150 мл; Твердый сыр – 100 гр; Яйцо – 1 шт; Молоко – 50 мл; Тесто Фило – 4 листа; соль | специи. Обжариваем нарезанное куриное филе на растительном масле. Затем добавляем нарезанный лук, а затем и порезанные грибы. Добавляем специи и вливаем сливки, тушим все вместе еще 5 минут. Натираем сыр на терке. Отдельно соединяем яйцо, молоко и щепотку соли. Тщательно перемешиваем. В форму поочередно выкладываем 4 листа теста фило, смазывая их между собой яичной смесью. Выкладываем начинку, сверху натертый сыр и закрываем пирог краями теста Фило, смазывая их между собой. Сверху посыпаем пирог семенами и выпекаем их 20-25 минут при 180°. #обзор #foodtiktok #recipe #мукбанг #пища #жульен #тестофило ♬ La vie en rose (Cover Edith Piaf) — 田东昱
Этот пирог станет отличным вариантом для семейного ужина, праздничного стола или даже легкого обеда. Он сочетает в себе нежность начинки и идеально хрустящее тесто, создайте настоящий кулинарный шедевр на собственной кухне.
Приятного аппетита!
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