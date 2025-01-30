Пирог "Жюльен": рецепт французской кухни с тестом фило

Если вы ищете идеальное сочетание нежной начинки и хрустящего теста, пирог "Жюльен" в тесте фило станет настоящим украшением вашего стола. Легкий, ароматный и очень аппетитный этот пирог не оставит равнодушными ни вас, ни ваших гостей.

Благодаря тонкому тесту фило пирог получается воздушным, а начинка из курицы, грибов и сыра делает его особенно нежным. Как именно приготовить это блюдо показали на странице droboshevska_y.

Ингредиенты Куриное филе 600 г Лук 1 шт. Грибы (шампиньоны или шампиньоны) 300 г Сливки 150 мл Твердый сыр 100 г Яйцо 1 шт. Молоко 50 мл Тесто фило Соль Специи Растительное масло Семена кунжута или льна

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Как только мясо приобретет золотистый цвет, добавьте нарезанный мелкими кубиками лук. Когда лук станет прозрачным, добавьте в сковороду измельченные грибы. Все тщательно перемешивайте и обжаривайте еще несколько минут, пока грибы не пустят сок и не упадут в размере. Добавьте сливки, любимые специи и соль по вкусу. Тушите все вместе еще 5 мин на небольшом огне, пока соус немного загустеет. Отдельно в миске смешайте яйцо, молоко и щепотку соли. Взбейте смесь вилкой или венчиком до однородности. Возьмите форму для выпечки и выложите в нее первый лист теста фило. С помощью кулинарной кисточки смажьте ее яично-молочной смесью. Сверху выложите второе письмо, снова смажьте и так повторяйте со всеми четырьмя листами. Выложите в форму подготовленную начинку равномерным слоем. Сверху посыпьте тертым сыром, который при запекании образует аппетитную румяную корочку. Заверните края теста, создайте красивую форму пирога. Для лучшей склеивания каждый слой смажьте остатками яичной смеси. По желанию посыпьте сверху кунжутом или семенами льна. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте пирог 20-25 мин, пока он не станет золотистым и хрустящим.

Готовый пирог достаньте из духовки, дайте ему остыть и нарежьте порционными кусочками. Он отлично подходит как в горячем, так и в охлажденном виде. К нему можно подать свежий зеленый салат или соус из натурального йогурта с чесноком и зеленью.

Этот пирог станет отличным вариантом для семейного ужина, праздничного стола или даже легкого обеда. Он сочетает в себе нежность начинки и идеально хрустящее тесто, создайте настоящий кулинарный шедевр на собственной кухне.

Приятного аппетита!

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