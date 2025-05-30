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Пирожки из цветной капусты и курицы с сырной начинкой: оригинальный рецепт
Если вы ищете здоровую альтернативу жареным котлетам или снекам, то этот рецепт станет приятным открытием. Пирожки из курицы и цветной капусты с нежной творожной начинкой — это не только вкусно, но и легко, полезно и безглютеново.
Они прекрасно подходят как основное блюдо или как теплая закуска для вечеринки. Рецептом поделилась автор страницы Amelie — cuisine sans gluten.
Ингредиенты
- Куриный фарш (лучшее филе грудки)
- 400г
- Вареная или пропаренная цветная капуста
- 200г
- Соль
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- Перец
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- Сладкая паприка
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- Оливковое масло
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- Сыр для начинки (моцарелла, твердый или сыр типа фета)
- 60–80 г
- Панировочные сухари без глютена
- 50–70 г
Приготовление
Разделите капусту на соцветие.
Отварите или пропарьте до мягкости (примерно 7–10 мин).
Тщательно слейте воду и разомните капусту вилкой или толкушкой до пюреобразного состояния.
К куриному фаршу добавьте пюре из капусты, соль, перец и паприку.
Перемешайте до однородной массы. При необходимости дайте смеси постоять 10 мин в холодильнике.
Слегка смажьте руки оливковым маслом.
Возьмите ложку массы, сформируйте лепешку.
Положите в центр кусочек сыра.
Накройте еще одним слоем фарша и сформуйте шарик или диск. Хорошо залепите края.
Измельчите сухари или безглютеновые тосты в блендере до крошки.
Добавьте в панировку щепотку соли и еще немного паприки (можно также куркуму или сушеный чеснок для аромата).
Обваляйте каждый пончик в сухарях.
Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом, слегка смазанным маслом.
Запекайте при температуре 180°C 40–45 мин до золотистой корочки.
Можно готовить в аэрофритюре при 180°C 25–30 мин.
Подача
Пирожки вкусные горячими или теплыми. Подайте их из:
Соусом из натурального йогурта с чесноком и зеленью
Острым томатным соусом или сальсой
Салатом из сезонных овощей или хумусом
Эти пирожки обладают нежной текстурой, сочной начинкой и хрустящей корочкой. Готовятся легко, смакуют фантастически, а еще прекрасно хранятся в холодильнике до 3 дней — просто разогрейте в духовке или на сковороде без масла.