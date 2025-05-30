Пирожки из цветной капусты и курицы с сырной начинкой: оригинальный рецепт / © Credits

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Они прекрасно подходят как основное блюдо или как теплая закуска для вечеринки. Рецептом поделилась автор страницы Amelie — cuisine sans gluten.

Ингредиенты Куриный фарш (лучшее филе грудки) 400г Вареная или пропаренная цветная капуста 200г Соль Перец Сладкая паприка Оливковое масло Сыр для начинки (моцарелла, твердый или сыр типа фета) 60–80 г Панировочные сухари без глютена 50–70 г

Приготовление

Разделите капусту на соцветие. Отварите или пропарьте до мягкости (примерно 7–10 мин). Тщательно слейте воду и разомните капусту вилкой или толкушкой до пюреобразного состояния. К куриному фаршу добавьте пюре из капусты, соль, перец и паприку. Перемешайте до однородной массы. При необходимости дайте смеси постоять 10 мин в холодильнике. Слегка смажьте руки оливковым маслом. Возьмите ложку массы, сформируйте лепешку. Положите в центр кусочек сыра. Накройте еще одним слоем фарша и сформуйте шарик или диск. Хорошо залепите края. Измельчите сухари или безглютеновые тосты в блендере до крошки. Добавьте в панировку щепотку соли и еще немного паприки (можно также куркуму или сушеный чеснок для аромата). Обваляйте каждый пончик в сухарях. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом, слегка смазанным маслом. Запекайте при температуре 180°C 40–45 мин до золотистой корочки. Можно готовить в аэрофритюре при 180°C 25–30 мин.

Подача

Пирожки вкусные горячими или теплыми. Подайте их из:

Соусом из натурального йогурта с чесноком и зеленью

Острым томатным соусом или сальсой

Салатом из сезонных овощей или хумусом

Эти пирожки обладают нежной текстурой, сочной начинкой и хрустящей корочкой. Готовятся легко, смакуют фантастически, а еще прекрасно хранятся в холодильнике до 3 дней — просто разогрейте в духовке или на сковороде без масла.

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