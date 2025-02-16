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Пирожки из творожного теста с яблоками: необычный рецепт

Пирожки из творожного теста с яблоками: необычный рецепт

Пирожки с яблоками из творожного теста / Фото: Credits

Особенность приготовления пирожков  в том, что они готовятся на основе творога без дрожжей, а яблоки для начинки обжарьте со сливочным маслом с добавлением сахара и корицы.

Это очень быстрый рецепт пирожков с яблоками, вам понадобится всего лишь 30 минут. Порадуйте себя и своих близких домашней, ароматной выпечкой.

Ингредиенты:

Для теста:

  • творог – 200 гр;
  • мука пшеничная – 200 гр;
  • яйцо куриное – 1 шт;
  • сахар – 2 ст л;
  • разрыхлитель – 1 чл;
  • растительное  масло – 50 мл;
  • соль – щепотка;
  • ванильный сахар.

Для начинки:

  • яблоки – 400 гр;
  • сливочное масло – 15 гр;
  • сахар – 4 ст л;
  • корица – 1 чл.
  • сахарная пудра – для посыпки.

Приготовление:

  1. В миске соедините творог, яйцо, сахар, растительное масло, ванильный сахар, соль,  перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто и разделите на 10 частей, скатайте каждый в шар, выложите на разделочную доску, присыпанную мукой, и накройте пленкой.
  2. Для начинки яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на мелкие кубики. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета, затем добавьте яблоки и корицу и обжарьте еще, помешивая до мягкости и янтарного цвета яблок. Остудите.
  3. На рабочей поверхности, присыпанной слегка мукой, раскатайте немного каждый кусочек теста выложите на него яблочную начинку, сформируйте пирожок и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.
  5. Готовые пирожки посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Творог используйте любой.

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