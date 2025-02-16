Пирожки из творожного теста с яблоками: необычный рецепт

Особенность приготовления пирожков в том, что они готовятся на основе творога без дрожжей, а яблоки для начинки обжарьте со сливочным маслом с добавлением сахара и корицы.
Это очень быстрый рецепт пирожков с яблоками, вам понадобится всего лишь 30 минут. Порадуйте себя и своих близких домашней, ароматной выпечкой.
Ингредиенты:
Для теста:
- творог – 200 гр;
- мука пшеничная – 200 гр;
- яйцо куриное – 1 шт;
- сахар – 2 ст л;
- разрыхлитель – 1 чл;
- растительное масло – 50 мл;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар.
Для начинки:
- яблоки – 400 гр;
- сливочное масло – 15 гр;
- сахар – 4 ст л;
- корица – 1 чл.
- сахарная пудра – для посыпки.
Приготовление:
- В миске соедините творог, яйцо, сахар, растительное масло, ванильный сахар, соль, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто и разделите на 10 частей, скатайте каждый в шар, выложите на разделочную доску, присыпанную мукой, и накройте пленкой.
- Для начинки яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на мелкие кубики. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета, затем добавьте яблоки и корицу и обжарьте еще, помешивая до мягкости и янтарного цвета яблок. Остудите.
- На рабочей поверхности, присыпанной слегка мукой, раскатайте немного каждый кусочек теста выложите на него яблочную начинку, сформируйте пирожок и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.
- Готовые пирожки посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Творог используйте любой.
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