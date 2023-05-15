Пирожки-развалюхи с яйцом и зеленью от Андрея Величко

Точное название этих пирожков я не знаю, ведь очень много версий — от пирожков-лепестков до пирожков-развалюх. Но знаю одно точно — с детства такой пирог был очень часто на столе, с разными начинками — со сладким или соленым творогом, с зеленью, или вот с такой начинкой как я опишу сегодня.

Ведь по сути, это классический разборный пирог. В чем его преимущество — очень удобно отламывать по целому пирожку, и не нужно нарезать целый пирог, поэтому в дорогу даже можно взять с собой или просто понемногу отламывать и незаметно подъедать пирог.

Конечно, я не мог приготовить его строго по рецепту и внес небольшие дополнения.

Тесто. Во время обучение во Франции я узнал очень хороший рецепт теста для бриоши — это довольно сладкое, сдобное тесто с большим количеством сливочного масла и яиц. Мне оно прям запомнилось.

В Лионе, где я учился, меня угостили местным специалитетом — блюдом brioche au saucisson. Если откинуть все нюансы, то это сосиска в тесте. Но именно нюансы в тесте (которое можно есть просто так, настолько оно вкусное) и в сосиске (которую делают из рубленной свинины с коньяком, и 2 дня маринуют и ферментируют мясо) делают это блюдо специалитетом, а нашу сосиску в тесте — автовокзальной едой. Так вот именно это тесто и будет участвовать в нашем рецепте.

Начинка. Тут может показаться, что все проще. Но нет. Это одна из моих любимых весенних начинок с детства — много зелени с творогом и яйцом. Из зелени — зеленый молодой лук и укроп, творог жирности не менее 10% (а лучше жирный домашний, если получится найти. Но я использовал магазинный, потому что карантин), яйца нельзя переварить — иначе будет безвкусная резина.

Подготовим продукты и инвентарь

Тесто:

мука пшеничная 500 г

масло сливочное 170 г

вода 30 мл (1,5 ст л)

яйца 190 г (4 шт средние)

дрожжи сухие 10 г

сахар 60г (3 ст л)

соль 10 г (1 ч л)

Начинка:

укроп 1 пучок

лук зеленый 2 пучка

творог 250 г

яйца 6-8 шт

йогурт греческий 50 г (2ст л)

соль 1 ч. л.

перец черный

масло растительное для смазывания пирожков 3-4 ст л

мука для подпыла — несколько столовых ложек

1 яйцо для смазывания пирожкой

Инвентарь:

миска для замеса теста

скалка

кисточка

форма для запекания (круглая или овальная)

стеклянный стакан с тонкими стенками, диаметр 7-8 см

Этап 1

Необходимо приготовить тесто. Тут все просто, но необходимо, чтобы составляющие имели примерно одинаковую температуру. Вам нужно развести в теплой воде дрожжи, а в отдельной миске смешать просеянную муку с яйцами, сливочным маслом, солью и сахаром. Да, муку всегда нужно просеивать, и не верьте тем, кто говорит о том, что это необязательно. Нужно!

Также читайте К пасхальному столу: рецепт сочной буженины

Замешиваем тесто, влив жидкость с дрожжами. Замешивать можно и руками — тесто довольно мягкое, мягче чем на вареники. Очень приятное на ощупь, потому что довольно жирное от сливочного масла и желтое от желтков яиц. Кстати, по поводу сливочного масла. В продаже есть разные его виды, различных производителей и с разными процентами жирности.

Есть одно простое правило — чем дешевле стоит сливочное масло, тем меньше в нем масла и больше воды. Ну если не воды, то молока, сыворотки или еще неизвестно чего. Поэтому используйте для бриоши хотя бы масло 82,5 процентов жирности, желательно несоленое, со сливок.

Фото: Facebook Андрея Величко

Итак, тесто замешано. Накрывайте пленкой и дайте ему отдохнуть, пока займетесь начинкой.

Фото: Facebook Андрея Величко

Этап 2

Начинка. Сперва займемся самым длительным процессом — ставим вариться яйца. Заливаем холодной водой, закипели и варим 6-7 минут. Вкрутую, но не очень. И ставьте таймер — яйца с синими желтками лучше сразу выкинуть чем портить ими бриошь.

Пока варятся яйца, нарезаем зелень. Тут есть нюанс. Зелень промыть, после просушить на полотенце (побив пучком мытой зелени по полотенцу) и только после этого нарезать зелень, причем нарезать желательно острым ножом. Так зелень получится сухая, мелкая, рассыпчатая и не каша. И сок она свой не пустит, а сохранит сочность. Это важно.

В общем соотношение сколько чего — дело сугубо личное. В отличии от пропорций теста — в начинке точно допускается полет фантазии. Мне, например, моя начинка показалась суховатой и я добавил 2 ложки греческого йогурта. Вы можете добавить сметаны или просто еще больше зелени, или сбрызните соком лимона, или вообще замените творог на моцареллу или брынзу. Главное — не забудьте посолить, поперчить и попробовать на вкус начинку перед приготовлением.

Фото: Facebook Андрея Величко

Этап 3

Если тесто готово и начинка вкусная, то приступает. В этом рецепте все рассчитано на два пирожка средние формы, ну или один большой — диаметром 30-35 см — на большую семью.

Вам для начала необходимо смазать форму растительным маслом. Смазать кисточкой и без фанатизма. Касательно формы — я рекомендую использовать либо керамические, либо чугунные, но покрытые эмалью, потому что к ним точно ничего не пристанет и не прилипнет и вынуть выпеченный пирог совсем не составит труда.

Также читайте Звездный рецепт: яблочный пирог от Алексея Душки

Далее тесто раскатываем скалкой, муку используем для подсыпа, посыпав стол или доску, на которой раскатываете. Толщина, до которой следует раскатывать — 3-4 мм. Не нужно очень тонко, будет немного не то — в этом рецепте тесто очень вкусное и его не должно быть мало.

Раскатываем тесто, вырезаем круги стаканом. На них накладываем начинку — все как с варениками. Смазали водой край и залепили. После выкладываем стыком вниз (да-да, для этого вареник необходимо немного выгнуть) по борту формы.

После смазываем этот слой вареников растительным маслом и занимаемся вторым слоем. И так до центра. Не забывайте смазывать каждый слой маслом, чтобы тесто не слиплось и можно было в выпеченном виде отломать кусочек такого пирога так, чтоб начинка осталась внутри.

Когда вы заполнили всю форму и дошли до центра — смажьте все еще раз растительным маслом и накройте полотенцем. Оставьте на часик подняться — все-таки это дрожжевое тесто очень жирное и тяжелое и ему необходимо чуть больше времени.

Фото: Facebook Андрея Величко

Этап 4

Выпечка. Духовка должна быть разогретой до 170 градусов. Время — минут 25-30. Я рекомендую поставить таймер на 20 минут — если вы увидите, что начинает подгорать, накройте смоченным в воде пергаментом. И за 10 минут до окончания приготовление необходимо смазать яйцом. Можно и без этого, но именно эта румяная корочка точно вам понравится.

Когда пирог готов (а эти пирожки-вареники вместе образуют именно пирог), я рекомендую накрыть полотенцем на 15-20 минут, чтобы немного остыл, а после выложить из формы либо на деревянную доску, либо на решетку. Доставать его довольно легко — жирное тесто и смазанная маслом форма все-таки поможет вам.

Фото: Facebook Андрея Величко

Как есть?

Нужно дождаться, пока пирог остынет. Ну хоть немного. И отламывая по одному пирожку — съедать их.

Можно со сметаной, но как по мне эта бриошь и так жирновата, поэтому и начинку я выбрал освежающую. И еще мне очень нравится контраст — сладковатое тесто и ароматная весенняя начинка.

Приятного аппетита!

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни". На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Читайте также: