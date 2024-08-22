Пирожки с картофелем из лаваша: очень быстрый рецепт

Если вы очень любите пирожки с картофелем, а времени или желания возиться с тестом недостаточно, вас всегда выручит лаваш. А начинку для быстрых пирожков приготовьте заранее.
Вам понадобится лаваш, картофель, лук репчатый, яйцо и сковорода. Подайте ленивые пирожки со сметаной или с соусом.
Ингредиенты
- лаваш
- 1 шт.
- картофель
- 4 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
- Картофель очистите и вымойте. Нарежьте на кусочки, залейте водой так, чтобы вода лишь немного покрыла картофель. Варите на среднем огне с момента закипания 20 минут. Затем воду слейте, картофель разомните в пюре, добавьте обжаренный лук, укроп, соль, перец черный молотый. Перемешайте и оставьте немного остыть.
- Лаваш нарежьте на полоски. На каждую полоску положите начинку и заверните в конверт. Обмакните в яйцо и обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом, на среднем огне, до золотистого цвета.
Советы:
- По желанию добавьте в картофель зелень.
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