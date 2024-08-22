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Пирожки с картофелем из лаваша: очень быстрый рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
127 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
838
Время на прочтение
1 мин
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Пирожки с картофелем из лаваша: очень быстрый рецепт

Пирожки с картофелем из лаваша / Фото: Credits

Если вы очень любите пирожки с картофелем, а времени или желания возиться с тестом недостаточно, вас всегда выручит лаваш. А начинку для быстрых пирожков приготовьте заранее.

Вам понадобится лаваш, картофель, лук репчатый, яйцо и сковорода. Подайте ленивые пирожки со сметаной или с соусом.

Ингредиенты

лаваш
1 шт.
картофель
4 шт.
лук репчатый
1 шт.
яйцо куриное
1 шт.
перец черный молотый
соль
  1. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
  2. Картофель очистите и вымойте. Нарежьте на кусочки, залейте водой так, чтобы вода лишь немного покрыла картофель. Варите на среднем огне с момента закипания 20 минут. Затем воду слейте, картофель разомните в пюре, добавьте обжаренный лук, укроп, соль, перец черный молотый. Перемешайте и оставьте немного остыть.
  3. Лаваш нарежьте на полоски. На каждую полоску положите начинку и заверните в конверт. Обмакните в яйцо и обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом, на среднем огне, до золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию добавьте в картофель зелень.

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