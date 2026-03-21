Пирожки с курицей и кукурузой tiktok.com_@baking.and.more4u

Реклама

Тесто фило известно своей тонкой и хрустящей текстурой. В сочетании с сочной куриной начинкой, крем-сыром и моцареллой оно превращает обычные пирожки в кулинарный шедевр. Использование мультипечи с инфракрасной технологией позволяет не только экономить время, но и сохранить все соки и ароматы блюда, без лишнего жира, а о рецепте приготовления рассказали на странице Nata.cooking.

Ингредиенты тесто фило 8-10 листов куриное филе 500 г лук 1 шт. консервированная кукуруза ½ банки сливочный крем-сыр 2 ст. л. сыр моцарелла 200 г зелень (по желанию) соль перец сливочное масло 50-70 г яйца 1 шт. кунжут для посыпки

Приготовление

На растительном масле обжарьте до прозрачности лук. Добавьте нарезанное куриное филе и жарьте до готовности. Заправьте специями по своему вкусу и добавьте крем-сыр, тушите 1-2 мин. Снимите с огня, добавьте кукурузу и измельченную зелень. Перемешайте до однородности. Начинка должна быть теплой, но не горячей, когда выкладываете ее на тесто, чтобы фило не намокло. Каждый лист теста фило смажьте растопленным сливочным маслом. На край листа выложите 2 ст. л начинки, посыпьте сыром моцарелла. Заверните пирожки конвертом или рулетом. Выложите пирожки в чашу мультипечи. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выберите режим «Выпечка» при 180°C, 15 мин. Достаньте и подавайте сразу горячими.

Пирожки с курицей, сыром и кукурузой — это быстро и невероятно вкусно. Они идеально подходят для семейного обеда, праздничного стола или перекуса с друзьями.