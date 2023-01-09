Пирожки с сырной начинкой: рецепт идеальной закуски

Лучше всего в качестве начинки использовать сыр бри. Но вы можете заменить его любым другим вашим любимым сливочным сыром.

Эти небольшие пирожки с начинкой из мягкого сыра получатся очень вкусными и красивыми, если вы будете строго следовать нашим рекомендациям по приготовлению топпинга.

Ингредиенты

мука - 4 стакана

сахар - 2 столовые ложки

сухие дрожжи - 2 чайные ложки

соль - полторы чайные ложки

растопленное сливочное масло - 3 столовые ложки

сыр бри (или любой другой мягкий сыр) - 170 г

Для топпинга

вода - 8 стаканов

сода - половина стакана

яйцо - 1 шт.

вода - 1 ст. л.

крупная соль - по необходимости

Приготовление

Смешивайте муку с сахаром, дрожжами и солью в течение 15–20 секунд. Добавьте стакан или чуть больше теплой воды и растопленное сливочное масло, перемешивайте миксером на низкой скорости в течение 3 минут.

Увеличьте скорость до средней и перемешивайте еще 4 минуты. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску и накройте полиэтиленовой пленкой. Дайте тесту подняться, пока оно не увеличится почти в два раза, примерно на 1-1,5 часа.

Разделите тесто на 40 равных частей. Разделите бри на 40 частей (они должны быть небольшими, примерно по 1 чайной ложке каждая).

Прижмите каждый кусок теста и положите в центр кусочек бри. Сверните тесто вокруг бри и хорошо защипните, чтобы запечатать со всех сторон.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите два противня пергаментной бумагой.

Приготовьте топпинг

Смешайте 8 чашек воды и пищевую соду в большой кастрюле и нагрейте на среднем огне, пока пищевая сода полностью не растворится.

Окуните каждый пирожок в воду с пищевой содой примерно на 30 секунд. Переложите крендели на подготовленные противни швом вниз.

В небольшой миске взбейте яйцо с 1 столовой ложкой воды. Обильно смажьте каждый кусочек яичной смесью, а затем посыпьте крупной солью.

Запекайте, пока пирожки не станут золотисто-коричневыми, от 15 до 18 минут. Дайте остыть в течение не менее 10 минут и подавайте теплыми.

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