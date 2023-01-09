Пирожки с сырной начинкой: рецепт идеальной закуски

Лучше всего в качестве начинки использовать сыр бри. Но вы можете заменить его любым другим вашим любимым сливочным сыром.
Эти небольшие пирожки с начинкой из мягкого сыра получатся очень вкусными и красивыми, если вы будете строго следовать нашим рекомендациям по приготовлению топпинга.
Ингредиенты
- мука - 4 стакана
- сахар - 2 столовые ложки
- сухие дрожжи - 2 чайные ложки
- соль - полторы чайные ложки
- растопленное сливочное масло - 3 столовые ложки
- сыр бри (или любой другой мягкий сыр) - 170 г
Для топпинга
- вода - 8 стаканов
- сода - половина стакана
- яйцо - 1 шт.
- вода - 1 ст. л.
- крупная соль - по необходимости
Приготовление
Смешивайте муку с сахаром, дрожжами и солью в течение 15–20 секунд. Добавьте стакан или чуть больше теплой воды и растопленное сливочное масло, перемешивайте миксером на низкой скорости в течение 3 минут.
Увеличьте скорость до средней и перемешивайте еще 4 минуты. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску и накройте полиэтиленовой пленкой. Дайте тесту подняться, пока оно не увеличится почти в два раза, примерно на 1-1,5 часа.
Разделите тесто на 40 равных частей. Разделите бри на 40 частей (они должны быть небольшими, примерно по 1 чайной ложке каждая).
Прижмите каждый кусок теста и положите в центр кусочек бри. Сверните тесто вокруг бри и хорошо защипните, чтобы запечатать со всех сторон.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите два противня пергаментной бумагой.
Приготовьте топпинг
Смешайте 8 чашек воды и пищевую соду в большой кастрюле и нагрейте на среднем огне, пока пищевая сода полностью не растворится.
Окуните каждый пирожок в воду с пищевой содой примерно на 30 секунд. Переложите крендели на подготовленные противни швом вниз.
В небольшой миске взбейте яйцо с 1 столовой ложкой воды. Обильно смажьте каждый кусочек яичной смесью, а затем посыпьте крупной солью.
Запекайте, пока пирожки не станут золотисто-коричневыми, от 15 до 18 минут. Дайте остыть в течение не менее 10 минут и подавайте теплыми.
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