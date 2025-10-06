Пирожки с творогом из теста фило: легкий и вкусный рецепт для тех, кто следит за фигурой

Пирожки / © Credits

Нутрициолог Анна Воробей поделилась рецептом полезных пирожков с творогом — легких, питательных и одновременно невероятно аппетитных. Они идеально подходят для завтрака, перекуса или даже ужина, когда хочется чего-то вкусненького, но без вреда для фигуры.

Этот рецепт — настоящая белковая бомба. В нем сочетаются творог, яйца и немного твердого сыра — все, что помогает восстановлению мышц и дает длительное ощущение сытости. А тесто фило, в отличие от обычного дрожжевого, имеет минимум калорий и жира, поэтому пирожки получаются легкими, воздушными и хрустящими. К тому же они готовятся быстро, без замешивания теста, раскатывания и долгого ожидания. Просто смешали начинку, завернули в листы фило, а затем в духовку.

Ингредиенты Творог 300 г Твердый сыр (моцарелла, сулугуни или другой, который хорошо тянется) 100-200 г Яйца 3 шт. Зелень (укроп, петрушка или шпинат) Специи (соль, перец, чесночная приправа или паприка) Тесто фило 1 упаковка

Приготовление

В глубокой миске смешайте творог, натертый твердый сыр, 2 яйца, зелень и специи. Хорошо перемешайте, чтобы получить однородную, нежную массу. Разверните лист теста фило, оно очень тонкое, поэтому работайте осторожно. Смажьте поверхность взбитым яйцом или несколькими каплями оливкового масла. Положите ложку начинки на край листа, заверните края и сверните рулетиком или треугольником, как вам удобнее. Выложите пирожки на пергамент и поставьте в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 15-20 мин, до золотистой корочки. Вкуснее всего эти пирожки вкусны теплыми с йогуртовым соусом или стаканом кефира.

Советы

Для более сытного варианта можно добавить немного куриного филе или тунца.

Если хотите вегетарианскую версию, используйте только сыры и зелень.

Для сладкой альтернативы замените специи на ваниль и подсластите начинку медом, получите диетический десерт.

Эти пирожки — отличный вариант для тех, кто худеет или просто хочет питаться здоровее. Они содержат много белка, минимум жира и помогают держать уровень энергии стабильным в течение дня.

Попробуйте приготовить эти белковые пирожки с творогом уже сегодня и убедитесь, что правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным.