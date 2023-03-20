Пирожки со сладким щавелем: рецепт от Андрея Величко

Но есть еще один рецепт, в котором привычный нам кислый щавель раскрывается совсем по-другому. Все дело в том, что за счет добавления к нему сахара можно получить отличный баланс сладкого и кисло-терпкого.

И еще момент по поводу начинки. В рецепте вы найдете совет, который позволит вам сохранить всю начинку внутри пирожков, и при обжаривании ничего не будет вытекать на сковороду в раскаленное масло.

Ингредиенты

Для теста:

3 стакана муки

1 яйцо

1 стакан простокваши

1 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

1/2 ч. л. соды

1 ст. л. растительного масла

Для начинки:

4 пучка щавеля

5 ст. л. сахара

1 ст. л. картофельного крахмала

растительное масло для раскатки теста и обжаривания пирожков

Шаг 1

Для начала необходимо замесить тесто. Идеально, если вам удастся использовать настоящий домашний кефир, или простоквашу, как принято у нас говорить. Но если нет, то магазинный 2,5%-ный вариант подойдет.

Просеиваем муку пшеничную (да, это важно), делаем в центре углубления, в которое вливаем простоквашу, масло, вбиваем яйцо и добавляем соль, сахар и соду. Посредством вилки размешиваем все ингредиенты до однородности, а только после этого понемногу смешиваем с мукой.

Фото: Facebook Андрея Величко

Начинаем вилкой, затем продолжаем месить тесто руками. В результате оно должно получиться не слишком тугим – как на вареники, даже немного мягче. При нажатии тесто поднимается снова. Регулировать его жесткость можно мукой или кефиром, но муки лучше не доложить, чем переложить. Теперь пора обернуть тесто в пищевую пленку и дать ему полчаса отдохнуть. Тем временем займемся начинкой.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 2

Щавель промыть и дать обсохнуть. После этого мелко нарубить острым (это тоже важно) ножом и смешать с сахаром и картофельным крахмалом.

Фото: Facebook Андрея Величко

Фото: Facebook Андрея Величко

Самое добавление крахмала в начинку позволит не растекаться жидкости из растопленного сахара и сока зелени. Количество сахара, указанное в рецепте, можно изменять по своему вкусу. Теперь начинка готова, тесто тоже – оно стало более мягким, эластичным, и с ним гораздо легче работать. Пора приступать к приготовлению пирожков.

Шаг 3

Из теста следует сформировать колбаску диаметром 3-4 см и нарезать на шайбы толщиной 1,5-2 см по 50-60 г. В сущности, их вес и определит размер наших пирожков. Поэтому, если хочется, можно приготовить крупные или совсем мелкие по вашему вкусу. Например, в Бессарабии считается – чем лучше хозяйка, тем мельче у нее пирожки. Но именно эти пирожки я помню всегда были большого размера.

Смазываем рабочую поверхность растительным маслом и раскатываем тесто до толщины 2-3 мм, стараясь получить ровный круг.

Фото: Facebook Андрея Величко

Края смазываем водой (так лучше склеится тесто), в центр выкладываем начинку, но здесь важно - без фанатизма. Защипываем края так, чтобы вся начинка укрылась. Формируем пирожок – прижимаем его таким образом, чтобы место защипа оказалось посередине. Теперь пора жарить.

Фото: Facebook Андрея Величко

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 4

На сковороду наливаем масло для жарки (рафинированное) и разогреваем его. Выкладываем пирожки и обжариваем на среднем огне с двух сторон. Тесто начнет немного пузыриться и буквально через полторы-две минуты станет приятного золотистого цвета. Теперь – на салфетку или бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. И вот вы в шаге от вкусных весенних пирожков.

Фото: Facebook Андрея Величко

В конце я рекомендую совсем чуть-чуть посыпать готовые пирожки сахарной пудрой – это просто вкусняшка!

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита! Готовьте с любовью.

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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