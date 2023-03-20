Пирожки со сладким щавелем: рецепт от Андрея Величко

Щавель - пожалуй, главная первая зелень ранней весны. Да, сразу возникает картинка: зеленый борщ с щавелем, зеленым луком и крапивой, рассказывает шеф-повар.
Но есть еще один рецепт, в котором привычный нам кислый щавель раскрывается совсем по-другому. Все дело в том, что за счет добавления к нему сахара можно получить отличный баланс сладкого и кисло-терпкого.
И еще момент по поводу начинки. В рецепте вы найдете совет, который позволит вам сохранить всю начинку внутри пирожков, и при обжаривании ничего не будет вытекать на сковороду в раскаленное масло.
Ингредиенты
Для теста:
- 3 стакана муки
- 1 яйцо
- 1 стакан простокваши
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. соды
- 1 ст. л. растительного масла
Для начинки:
- 4 пучка щавеля
- 5 ст. л. сахара
- 1 ст. л. картофельного крахмала
- растительное масло для раскатки теста и обжаривания пирожков
Шаг 1
Для начала необходимо замесить тесто. Идеально, если вам удастся использовать настоящий домашний кефир, или простоквашу, как принято у нас говорить. Но если нет, то магазинный 2,5%-ный вариант подойдет.
Просеиваем муку пшеничную (да, это важно), делаем в центре углубления, в которое вливаем простоквашу, масло, вбиваем яйцо и добавляем соль, сахар и соду. Посредством вилки размешиваем все ингредиенты до однородности, а только после этого понемногу смешиваем с мукой.
Начинаем вилкой, затем продолжаем месить тесто руками. В результате оно должно получиться не слишком тугим – как на вареники, даже немного мягче. При нажатии тесто поднимается снова. Регулировать его жесткость можно мукой или кефиром, но муки лучше не доложить, чем переложить. Теперь пора обернуть тесто в пищевую пленку и дать ему полчаса отдохнуть. Тем временем займемся начинкой.
Шаг 2
Щавель промыть и дать обсохнуть. После этого мелко нарубить острым (это тоже важно) ножом и смешать с сахаром и картофельным крахмалом.
Самое добавление крахмала в начинку позволит не растекаться жидкости из растопленного сахара и сока зелени. Количество сахара, указанное в рецепте, можно изменять по своему вкусу. Теперь начинка готова, тесто тоже – оно стало более мягким, эластичным, и с ним гораздо легче работать. Пора приступать к приготовлению пирожков.
Шаг 3
Из теста следует сформировать колбаску диаметром 3-4 см и нарезать на шайбы толщиной 1,5-2 см по 50-60 г. В сущности, их вес и определит размер наших пирожков. Поэтому, если хочется, можно приготовить крупные или совсем мелкие по вашему вкусу. Например, в Бессарабии считается – чем лучше хозяйка, тем мельче у нее пирожки. Но именно эти пирожки я помню всегда были большого размера.
Смазываем рабочую поверхность растительным маслом и раскатываем тесто до толщины 2-3 мм, стараясь получить ровный круг.
Края смазываем водой (так лучше склеится тесто), в центр выкладываем начинку, но здесь важно - без фанатизма. Защипываем края так, чтобы вся начинка укрылась. Формируем пирожок – прижимаем его таким образом, чтобы место защипа оказалось посередине. Теперь пора жарить.
Шаг 4
На сковороду наливаем масло для жарки (рафинированное) и разогреваем его. Выкладываем пирожки и обжариваем на среднем огне с двух сторон. Тесто начнет немного пузыриться и буквально через полторы-две минуты станет приятного золотистого цвета. Теперь – на салфетку или бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. И вот вы в шаге от вкусных весенних пирожков.
В конце я рекомендую совсем чуть-чуть посыпать готовые пирожки сахарной пудрой – это просто вкусняшка!
Приятного аппетита! Готовьте с любовью.
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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