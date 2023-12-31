Пирожные "Шишки" из 3-х ингредиентов к новогоднему столу

Только 3 ингредиента, немного времени и у вас готовы пирожные для праздничного стола.
Кулинарный блоггер Валерия Велигура поделилась на своей странице Instagram рецептом оригинального десерта, который точно удивляющего ваших друзей и родных.
Ингредиенты (на 4-6 шт.):
- 180 г любого шоколадного печенья или бисквита
- 100-150 г крем-сыра
- около 40 г шоколадных кукурузных хлопьев
Приготовление:
Шоколадное печенье измельчите до состояния крошки.
Добавьте крем-сыр и перемешайте до образования эластичной массы.
Придайте массе форму шишек и задекорируйте шоколадными хлопьями.
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