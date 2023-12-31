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Пирожные "Шишки" из 3-х ингредиентов к новогоднему столу

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
1 мин
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Пирожные "Шишки" из 3-х ингредиентов к новогоднему столу

Пирожные "Шишки" / Фото: Credits

Только 3 ингредиента, немного времени и у вас готовы пирожные для праздничного стола.

Кулинарный блоггер Валерия Велигура поделилась на своей странице Instagram рецептом оригинального десерта, который точно удивляющего ваших друзей и родных.

Ингредиенты (на 4-6 шт.):

  • 180 г любого шоколадного печенья или бисквита
  • 100-150 г крем-сыра
  • около 40 г шоколадных кукурузных хлопьев

Приготовление:

Шоколадное печенье измельчите до состояния крошки.

Добавьте крем-сыр и перемешайте до образования эластичной массы.

Придайте массе форму шишек и задекорируйте шоколадными хлопьями.

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Дата публикации
Просмотры
326
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