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Пита с курицей: рецепт быстрого и питательного перекуса
Иногда нам всем хочется приготовить что-то вкусное, полезное и одновременно быстрое. Именно поэтому рецепты легких перекусов из доступных ингредиентов становятся фаворитами на кухне каждой хозяйки.
Один из таких вариантов — пита с курицей. Это не просто вкусно, это еще и универсально: такое блюдо прекрасно подходит для обеда на работе, легкого семейного ужина или даже для пикника на природе. Пита с хрустящей курицей, свежими овощами и пикантным соусом — настоящая находка для современной занятой женщины, об этом рассказали на странице katherine.nari.
Пита — это мягкий круглый хлеб восточного происхождения, с внутренним «кармашком», который идеально подходит для заполнения разнообразными начинками. Ее легко готовить в домашних условиях, а вкус значительно превосходит магазинные варианты. Благодаря простому дрожжевому тесту, которое поднимается уже через 1-2 часа, пита получается мягкой, нежной и прекрасно сохраняет свежесть.
Ингредиенты
Для теста
Мука 300 г муки
Вода (комнатной температуры) 180 г
Прессованные дрожжи 9 г
Оливковое масло
Сахар
Соль
Для курицы
Куриное филе 400-500 г
Панировочные сухари 100 г
Копченая паприка
Сухой чеснок
Соль
Перец
Яйца 1-2 шт.
Мука для панировки 2-3 ст. л. муки для панировки
Оливковое масло
Для начинки
Соус шрирача (можно заменить на любой пикантный соус)
Салат айсберг или микс листьев
Огурцы 1-2 шт.
Помидоры 1-2 шт.
Сладкий перец
Маринованный лук
Приготовление
Приготовление теста
В теплой воде разведите дрожжи, добавьте сахар и оставьте на 5-10 мин, пока появится легкая пенка.
Добавьте соль, оливковое масло и муку. Замешивайте тесто до однородной консистенции. Оно должно быть мягким, но не липким.
Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2,5 часа — тесто должно увеличиться в два раза.
Разделите тесто на 8 одинаковых частей, сформируйте шарики и дайте им отдохнуть еще 15 мин. После этого раскатайте каждый шарик в тонкий круглый корж.
Выпекайте в духовке, разогретой до 220°C, 3-5 мин. Тесто должно надуться — именно это создает тот самый «карман» внутри. Для лучшего результата можно использовать режим конвекции.
Приготовление курицы
Нарежьте куриное филе на небольшие полоски или кусочки. Приправьте солью, перцем, копченой паприкой и сухим чесноком.
Обваляйте кусочки сначала в муке, затем во взбитом яйце, а после — в смеси панировочных сухарей.
Жарьте на сковороде до золотистой корочки или запекайте в духовке при температуре 200°C 12-15 мин, предварительно полив кусочки маслом.
Формирование питы
Разрежьте питу, удобнее всего — сделать надрез сверху или сбоку и немного раскрыть внутреннюю полость.
Смажьте внутреннюю часть питы соусом.
Выложите листья салата, кружочки огурца, томаты, кусочки перца и маринованный лук.
Добавьте горячие кусочки курицы.
По желанию добавьте немного соуса сверху.
Советы
Вместо курицы можно использовать индейку или даже хрустящий тофу — отличный вариант для вегетарианцев.
Для еще большей пользы добавьте к овощам зелень — шпинат, петрушку, рукколу.
Готовые питы без начинки можно хранить в герметичном контейнере до 2 дней или заморозить.
Пита с курицей — это отличный пример того, как вкусное и питательное блюдо может быть еще и легким в приготовлении. Она дарит сытость без тяжести, а ее яркий вид и сочная начинка непременно понравятся и детям, и взрослым.