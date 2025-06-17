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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
168
Время на прочтение
3 мин

Пита с курицей: рецепт быстрого и питательного перекуса

Иногда нам всем хочется приготовить что-то вкусное, полезное и одновременно быстрое. Именно поэтому рецепты легких перекусов из доступных ингредиентов становятся фаворитами на кухне каждой хозяйки.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пита с курицей

Пита с курицей / © Credits

Один из таких вариантов — пита с курицей. Это не просто вкусно, это еще и универсально: такое блюдо прекрасно подходит для обеда на работе, легкого семейного ужина или даже для пикника на природе. Пита с хрустящей курицей, свежими овощами и пикантным соусом — настоящая находка для современной занятой женщины, об этом рассказали на странице katherine.nari.

Пита — это мягкий круглый хлеб восточного происхождения, с внутренним «кармашком», который идеально подходит для заполнения разнообразными начинками. Ее легко готовить в домашних условиях, а вкус значительно превосходит магазинные варианты. Благодаря простому дрожжевому тесту, которое поднимается уже через 1-2 часа, пита получается мягкой, нежной и прекрасно сохраняет свежесть.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука 300 г муки

  • Вода (комнатной температуры) 180 г

  • Прессованные дрожжи 9 г

  • Оливковое масло

  • Сахар

  • Соль

Для курицы

  • Куриное филе 400-500 г

  • Панировочные сухари 100 г

  • Копченая паприка

  • Сухой чеснок

  • Соль

  • Перец

  • Яйца 1-2 шт.

  • Мука для панировки 2-3 ст. л. муки для панировки

  • Оливковое масло

Для начинки

  • Соус шрирача (можно заменить на любой пикантный соус)

  • Салат айсберг или микс листьев

  • Огурцы 1-2 шт.

  • Помидоры 1-2 шт.

  • Сладкий перец

  • Маринованный лук

Приготовление

Приготовление теста

  1. В теплой воде разведите дрожжи, добавьте сахар и оставьте на 5-10 мин, пока появится легкая пенка.

  2. Добавьте соль, оливковое масло и муку. Замешивайте тесто до однородной консистенции. Оно должно быть мягким, но не липким.

  3. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2,5 часа — тесто должно увеличиться в два раза.

  4. Разделите тесто на 8 одинаковых частей, сформируйте шарики и дайте им отдохнуть еще 15 мин. После этого раскатайте каждый шарик в тонкий круглый корж.

  5. Выпекайте в духовке, разогретой до 220°C, 3-5 мин. Тесто должно надуться — именно это создает тот самый «карман» внутри. Для лучшего результата можно использовать режим конвекции.

Приготовление курицы

  1. Нарежьте куриное филе на небольшие полоски или кусочки. Приправьте солью, перцем, копченой паприкой и сухим чесноком.

  2. Обваляйте кусочки сначала в муке, затем во взбитом яйце, а после — в смеси панировочных сухарей.

  3. Жарьте на сковороде до золотистой корочки или запекайте в духовке при температуре 200°C 12-15 мин, предварительно полив кусочки маслом.

Формирование питы

  1. Разрежьте питу, удобнее всего — сделать надрез сверху или сбоку и немного раскрыть внутреннюю полость.

  2. Смажьте внутреннюю часть питы соусом.

  3. Выложите листья салата, кружочки огурца, томаты, кусочки перца и маринованный лук.

  4. Добавьте горячие кусочки курицы.

  5. По желанию добавьте немного соуса сверху.

Советы

  • Вместо курицы можно использовать индейку или даже хрустящий тофу — отличный вариант для вегетарианцев.

  • Для еще большей пользы добавьте к овощам зелень — шпинат, петрушку, рукколу.

  • Готовые питы без начинки можно хранить в герметичном контейнере до 2 дней или заморозить.

Пита с курицей — это отличный пример того, как вкусное и питательное блюдо может быть еще и легким в приготовлении. Она дарит сытость без тяжести, а ее яркий вид и сочная начинка непременно понравятся и детям, и взрослым.

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