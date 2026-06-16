Пицца из кабачка: быстрый рецепт

Пицца из кабачка instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Кабачок давно заслужил звание одного из самых универсальных летних овощей. Он прекрасно сочетается с сыром, помидорами, грибами и ароматными травами, а также позволяет готовить более легкие варианты популярных блюд.

Фудблогер Ольга Рябенко предлагает простую и аппетитную пиццу с кабачками, которая станет идеальным ужином для всей семьи — без дрожжевого теста, длительного замешивания и ожидания.

Пицца из кабачка instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Ингредиенты кабачки 2 шт. яйца 2 шт. мука 3 ст. л. сушеный чеснок 1 ч. л. орегано 1 ч. л. грибы помидор 1 шт. моцарелла или твёрдый сыр 150 г соль перец

Пицца из кабачка instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

Сначала кабачки нужно натереть на крупной терке, посолить и оставить примерно на 10 минут. После этого важно тщательно отжать лишнюю жидкость, именно этот шаг поможет основе получиться плотной и не распадаться. К подготовленным кабачкам добавляют яйца, муку, специи и хорошо перемешивают. Полученную массу равномерно распределяют на противне, застеленном пергаментом, тонким слоем примерно 7–8 мм. Основу запекают в духовке при температуре 180 °C около 5–6 мин до легкого золотистого цвета. После этого сверху выкладывают грибы, помидоры и сыр и возвращают блюдо в духовку еще на 15 мин.

Для более сытного варианта можно добавить ветчину, куриное филе или бекон. А если хочется максимально летнего варианта, посыпьте готовую пиццу рукколой или свежим базиликом после выпекания.

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Летняя кухня не обязательно должна быть сложной. Иногда достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы привычное блюдо заиграло новыми вкусами.

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