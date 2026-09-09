Пицца по-аджарски из слоеного теста: интересный рецепт

Пицца по-аджарски из слоеного теста tiktok.com/@daria.cooks.it

Реклама

Если хочется домашней выпечки, но совсем не хочется возиться с дрожжевым тестом, есть более простой вариант. Фудблогер Дарья Карпинская предложила приготовить аппетитные пиццы-лодочки из готового слоеного теста. Начинка здесь максимально неприхотливая: колбаска, маринованный огурец, твёрдый сыр и соус, а главный плюс рецепта — его легко адаптировать под свой вкус.

Пицца по-аджарски из слоеного теста tiktok.com/@daria.cooks.it

Ингредиенты слоеное тесто 500 г колбаска 150 г маринованные огурцы 1–2 шт. (100–150 г) твердый сыр 150 г любимый соус (например, кетчуп или соус «Цезарь») 2–3 ст. л. желток 1 шт. кунжут для посыпки

Пицца по-аджарски из слоеного теста tiktok.com/@daria.cooks.it

Приготовление

Нарежьте колбаску и маринованные огурцы небольшими кубиками. По желанию огурец можно заменить консервированной кукурузой, а в начинку добавить сладкий перец Добавьте тёртый сыр и перемешайте. Слоеное тесто слегка раскатайте и нарежьте квадратами. Каждый кусочек по желанию можно немного растянуть руками. В центр каждого квадрата положите 1–2 ч. л. соуса и порцию начинки. Сверните тесто, как пирожок, и очень хорошо зажмите края. Муку при этом использовать не нужно. Переверните заготовку швом вниз и сформируйте лодочку. Сверху сделайте небольшой надрез, он поможет пару выходить во время выпекания. Переложите лодочки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность желтком и посыпьте кунжутом. Поставьте в разогретую до 190°C духовку и выпекайте до образования красивой румяной корочки. Точное время будет зависеть от толщины теста и размера лодочек, поэтому следите за ними во время выпекания.

Этот рецепт легко адаптировать под свои предпочтения. Для более насыщенного вкуса можно взять копчёную колбасу или добавить ароматные травы. Если хочется более нежной и чуть более сладкой начинки, замените маринованный огурец кукурузой и добавьте сладкий перец.

Реклама

Хрустящие снаружи и сочные внутри — такие пиццы-лодочки легко могут стать новым фаворитом для быстрого домашнего ужина. Подавайте их теплыми, пока сыр ещё тянется, а слоёное тесто приятно хрустит.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров