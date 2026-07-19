Пицца с грибами: рецепт итальянской классики с ароматом трюфеля и чесночного конфи

Пицца с грибами instagram.comdieteticaesthetic / © Instagram

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Грибы — один из самых любимых ингредиентов итальянской кухни. Они придают блюдам глубину, насыщенный аромат и ту самую уютную нотку, которая прекрасно подходит в любое время года. На странице dieteticaesthetic рассказали о современной интерпретации классической пиццы, где главную роль играют не помидоры, а сливочный соус Альфредо, обжаренные грибы и тонкий аромат трюфеля.

Ингредиенты

Для основы

тесто для пиццы — примерно 450 г

грибы — 1 стакан

пармезан — ½ стакана

трюфельное масло — ½ ч. л.

грецкие орехи — 2 ст. л.

Соус Альфредо

измельчённый чеснок — 3 зубчика

оливковое масло — 2 ч. л.

жирные сливки — ¼ стакана

соль

перец

тертый пармезан — ½ стакана

Чесночное конфи

чеснок — 1 стакан

оливковое масло — 1 стакан

соль

перец

Пицца с грибами instagram.comdieteticaesthetic / © Instagram

Приготовление

Чесночное конфи

Положите очищенные зубчики чеснока в небольшую форму с крышкой. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Запекайте в духовке при температуре примерно 165°C в течение 35–40 мин, пока чеснок не станет мягким и ароматным.

Нежный соус Альфредо

Смешайте чеснок, обжаренный в оливковом масле, сливки, пармезан, соль и перец. Доведите до нежной кремообразной консистенции и отставьте в сторону.

Грибная начинка

Грибы обжарьте с добавлением трюфельного масла. Именно этот шаг раскрывает их аромат и придает пицце ресторанную глубину вкуса.

Приготовление пиццы

Налейте в чугунную сковороду достаточное количество оливкового масла. Выложите тесто для пиццы и равномерно распределите его по поверхности. На основу выложите соус Альфредо, грибы, грецкие орехи, дополнительный пармезан, чесночное конфи, еще немного грибов и несколько капель трюфельного масла. Выпекайте пиццу при температуре примерно 200°C в течение 16 мин или до тех пор, пока края не станут золотистыми и хрустящими.

Подавайте блюдо горячим и наслаждайтесь.

Пицца с грибами — это тот случай, когда домашняя кухня легко превращается в небольшое гастрономическое путешествие. Здесь нет сложных приёмов или десятков ингредиентов, но есть всё, что делает блюдо особенным.

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