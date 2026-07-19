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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
106
Время на прочтение
2 мин

Пицца с грибами: рецепт итальянской классики с ароматом трюфеля и чесночного конфи

Пицца может стать не только быстрым ужином, но и настоящей гастрономической историей. Грибная пицца — это сочетание нежного соуса Альфредо, ароматных грибов, ореховой хрустящей крошки, пармезана и роскошной нотки трюфельного масла.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Пицца с грибами instagram.comdieteticaesthetic

Пицца с грибами instagram.comdieteticaesthetic / © Instagram

Грибы — один из самых любимых ингредиентов итальянской кухни. Они придают блюдам глубину, насыщенный аромат и ту самую уютную нотку, которая прекрасно подходит в любое время года. На странице dieteticaesthetic рассказали о современной интерпретации классической пиццы, где главную роль играют не помидоры, а сливочный соус Альфредо, обжаренные грибы и тонкий аромат трюфеля.

Ингредиенты

Для основы

  • тесто для пиццы — примерно 450 г

  • грибы — 1 стакан

  • пармезан — ½ стакана

  • трюфельное масло — ½ ч. л.

  • грецкие орехи — 2 ст. л.

Соус Альфредо

  • измельчённый чеснок — 3 зубчика

  • оливковое масло — 2 ч. л.

  • жирные сливки — ¼ стакана

  • соль

  • перец

  • тертый пармезан — ½ стакана

Чесночное конфи

  • чеснок — 1 стакан

  • оливковое масло — 1 стакан

  • соль

  • перец

Пицца с грибами instagram.comdieteticaesthetic / © Instagram

Пицца с грибами instagram.comdieteticaesthetic / © Instagram

Приготовление

Чесночное конфи

  1. Положите очищенные зубчики чеснока в небольшую форму с крышкой.

  2. Добавьте оливковое масло, соль и перец.

  3. Запекайте в духовке при температуре примерно 165°C в течение 35–40 мин, пока чеснок не станет мягким и ароматным.

Нежный соус Альфредо

  1. Смешайте чеснок, обжаренный в оливковом масле, сливки, пармезан, соль и перец.

  2. Доведите до нежной кремообразной консистенции и отставьте в сторону.

Грибная начинка

  1. Грибы обжарьте с добавлением трюфельного масла. Именно этот шаг раскрывает их аромат и придает пицце ресторанную глубину вкуса.

Приготовление пиццы

  1. Налейте в чугунную сковороду достаточное количество оливкового масла.

  2. Выложите тесто для пиццы и равномерно распределите его по поверхности.

  3. На основу выложите соус Альфредо, грибы, грецкие орехи, дополнительный пармезан, чесночное конфи, еще немного грибов и несколько капель трюфельного масла.

  4. Выпекайте пиццу при температуре примерно 200°C в течение 16 мин или до тех пор, пока края не станут золотистыми и хрустящими.

Подавайте блюдо горячим и наслаждайтесь.

Пицца с грибами — это тот случай, когда домашняя кухня легко превращается в небольшое гастрономическое путешествие. Здесь нет сложных приёмов или десятков ингредиентов, но есть всё, что делает блюдо особенным.

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Дата публикации
Количество просмотров
106
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