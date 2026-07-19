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Пицца с грибами: рецепт итальянской классики с ароматом трюфеля и чесночного конфи
Пицца может стать не только быстрым ужином, но и настоящей гастрономической историей. Грибная пицца — это сочетание нежного соуса Альфредо, ароматных грибов, ореховой хрустящей крошки, пармезана и роскошной нотки трюфельного масла.
Грибы — один из самых любимых ингредиентов итальянской кухни. Они придают блюдам глубину, насыщенный аромат и ту самую уютную нотку, которая прекрасно подходит в любое время года. На странице dieteticaesthetic рассказали о современной интерпретации классической пиццы, где главную роль играют не помидоры, а сливочный соус Альфредо, обжаренные грибы и тонкий аромат трюфеля.
Ингредиенты
Для основы
тесто для пиццы — примерно 450 г
грибы — 1 стакан
пармезан — ½ стакана
трюфельное масло — ½ ч. л.
грецкие орехи — 2 ст. л.
Соус Альфредо
измельчённый чеснок — 3 зубчика
оливковое масло — 2 ч. л.
жирные сливки — ¼ стакана
соль
перец
тертый пармезан — ½ стакана
Чесночное конфи
чеснок — 1 стакан
оливковое масло — 1 стакан
соль
перец
Приготовление
Чесночное конфи
Положите очищенные зубчики чеснока в небольшую форму с крышкой.
Добавьте оливковое масло, соль и перец.
Запекайте в духовке при температуре примерно 165°C в течение 35–40 мин, пока чеснок не станет мягким и ароматным.
Нежный соус Альфредо
Смешайте чеснок, обжаренный в оливковом масле, сливки, пармезан, соль и перец.
Доведите до нежной кремообразной консистенции и отставьте в сторону.
Грибная начинка
Грибы обжарьте с добавлением трюфельного масла. Именно этот шаг раскрывает их аромат и придает пицце ресторанную глубину вкуса.
Приготовление пиццы
Налейте в чугунную сковороду достаточное количество оливкового масла.
Выложите тесто для пиццы и равномерно распределите его по поверхности.
На основу выложите соус Альфредо, грибы, грецкие орехи, дополнительный пармезан, чесночное конфи, еще немного грибов и несколько капель трюфельного масла.
Выпекайте пиццу при температуре примерно 200°C в течение 16 мин или до тех пор, пока края не станут золотистыми и хрустящими.
Подавайте блюдо горячим и наслаждайтесь.
Пицца с грибами — это тот случай, когда домашняя кухня легко превращается в небольшое гастрономическое путешествие. Здесь нет сложных приёмов или десятков ингредиентов, но есть всё, что делает блюдо особенным.