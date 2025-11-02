ТСН в социальных сетях

Пицца с тунцом за 30 минут: рецепт на скорую руку для домашнего ужина

Когда хочется вкусной пиццы, но времени мало, на помощь приходит быстрый рецепт без дрожжей. Всего за 30 мин можно приготовить ароматную домашнюю пиццу с тонким тестом, сочным тунцом, овощами и тягучей моцареллой.

Пицца с тунцом за 30 минут instagram.com_gatim_zi_de_zi

Пицца с тунцом за 30 минут instagram.com_gatim_zi_de_zi / © Instagram

Домашняя пицца — это всегда вкусное блюдо, но не всегда есть время ждать, пока тесто поднимется. Блогер gatim_zi_de_zi предложила быстрый рецепт пиццы без дрожжей, который позволяет насладиться ароматным и сытным блюдом всего за полчаса. Простой в приготовлении, с доступными ингредиентами и возможностью выбирать любимые добавки, этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет вкусную пиццу без лишних хлопот.

Ингредиенты

Тесто

  • мука 250 г

  • разрыхлитель 1 ч. л

  • соль

  • оливковое масло 2 ст. л

  • теплая вода 130 мл

Начинка

  • томатный соус 3 ст. л

  • кукуруза 3 ст. л

  • натуральный тунец 150 г

  • болгарский перец

  • сыр моцарелла 100-150 г

Приготовление

  1. В большой миске смешайте муку с разрыхлителем и солью.

  2. Добавьте масло, затем постепенно воду и перемешивайте ложкой до образования теста.

  3. Замесите тесто 3 мин, пока оно не станет эластичным и нелипким.

  4. Раскатайте его в круглую форму.

  5. Выложите томатный соус и выбранную начинку.

  6. Выпекайте в разогретой до 210°C духовке 20 мин, пока края не зарумянятся.

Советы

  • Экспериментируйте с начинками, добавляйте овощи, грибы, колбасу или зелень.

  • Моцарелла дает идеальную тягучую текстуру, но можно смешать с чедером для более насыщенного вкуса.

Эта пицца прекрасно подойдет для быстрого ужина или дружеской вечеринки дома. А еще, это прекрасный способ научиться готовить вкусные блюда без лишней суеты и сложных ингредиентов.

