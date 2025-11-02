- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Пицца с тунцом за 30 минут: рецепт на скорую руку для домашнего ужина
Когда хочется вкусной пиццы, но времени мало, на помощь приходит быстрый рецепт без дрожжей. Всего за 30 мин можно приготовить ароматную домашнюю пиццу с тонким тестом, сочным тунцом, овощами и тягучей моцареллой.
Домашняя пицца — это всегда вкусное блюдо, но не всегда есть время ждать, пока тесто поднимется. Блогер gatim_zi_de_zi предложила быстрый рецепт пиццы без дрожжей, который позволяет насладиться ароматным и сытным блюдом всего за полчаса. Простой в приготовлении, с доступными ингредиентами и возможностью выбирать любимые добавки, этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет вкусную пиццу без лишних хлопот.
Ингредиенты
Тесто
мука 250 г
разрыхлитель 1 ч. л
соль
оливковое масло 2 ст. л
теплая вода 130 мл
Начинка
томатный соус 3 ст. л
кукуруза 3 ст. л
натуральный тунец 150 г
болгарский перец
сыр моцарелла 100-150 г
Приготовление
В большой миске смешайте муку с разрыхлителем и солью.
Добавьте масло, затем постепенно воду и перемешивайте ложкой до образования теста.
Замесите тесто 3 мин, пока оно не станет эластичным и нелипким.
Раскатайте его в круглую форму.
Выложите томатный соус и выбранную начинку.
Выпекайте в разогретой до 210°C духовке 20 мин, пока края не зарумянятся.
Советы
Экспериментируйте с начинками, добавляйте овощи, грибы, колбасу или зелень.
Моцарелла дает идеальную тягучую текстуру, но можно смешать с чедером для более насыщенного вкуса.
Эта пицца прекрасно подойдет для быстрого ужина или дружеской вечеринки дома. А еще, это прекрасный способ научиться готовить вкусные блюда без лишней суеты и сложных ингредиентов.