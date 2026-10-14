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Пицца-тыковка: рецепт интересной осенней закуски с сыром
Маленькие, румяные, с нежным тестом и расплавленным сыром внутри — эти пицца-тыквочки могут стать настоящим украшением осеннего стола.
Если обычная домашняя пицца уже немного надоела, пора попробовать её оригинальную мини-версию. На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте аппетитных булочек с начинкой из колбасы, кетчупа и сыра. А чтобы выпечка напоминала тыковки, понадобится обычная кухонная нить.
Ингредиенты
Для теста
теплое молоко — 300 мл
мука — 500–550 г
свежие дрожжи — 20 г
сахар — 30 г
соль — 1 ч. л
сметана — 1 ст. л
яйца — 1 шт.
растительное масло — 60 г
Для начинки
кетчуп
колбаса или ветчина
твёрдый сыр
Приготовление
В миске смешайте тёплое молоко, сахар, соль и дрожжи.
Добавьте яйцо, сметану и растительное масло, перемешайте.
Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто.
Накройте его и оставьте в тёплом месте на 30–40 мин.
Разделите тесто на 12 частей, сформируйте шарики и раскатайте каждый в лепешку.
В центр выложите немного кетчупа, нарезанную колбасу или ветчину и тёртый сыр.
Тщательно защипните края, чтобы начинка осталась внутри.
Каждый шарик обвяжите кухонной нитью крест-накрест, чтобы придать форму тыквы. Не затягивайте слишком сильно, ведь тесту нужно оставить место для подъема.
Выложите заготовки на противень с пергаментом и оставьте ещё на 10–15 мин.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20 мин, пока булочки не станут золотистыми.
После выпечки осторожно снимите нитки.
У этих пицца-тыковок есть все шансы стать любимой домашней выпечкой этого сезона. Подавайте их теплыми к завтраку, на перекус или к праздничному столу.