Пицца-тыковка: рецепт интересной осенней закуски с сыром

Пицца из тыквы tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Если обычная домашняя пицца уже немного надоела, пора попробовать её оригинальную мини-версию. На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте аппетитных булочек с начинкой из колбасы, кетчупа и сыра. А чтобы выпечка напоминала тыковки, понадобится обычная кухонная нить.

Ингредиенты

Для теста

теплое молоко — 300 мл

мука — 500–550 г

свежие дрожжи — 20 г

сахар — 30 г

соль — 1 ч. л

сметана — 1 ст. л

яйца — 1 шт.

растительное масло — 60 г

Для начинки

кетчуп

колбаса или ветчина

твёрдый сыр

Пицца из тыквы tiktok.com_@bude_smachno_razom

Приготовление

В миске смешайте тёплое молоко, сахар, соль и дрожжи. Добавьте яйцо, сметану и растительное масло, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте его и оставьте в тёплом месте на 30–40 мин. Разделите тесто на 12 частей, сформируйте шарики и раскатайте каждый в лепешку. В центр выложите немного кетчупа, нарезанную колбасу или ветчину и тёртый сыр. Тщательно защипните края, чтобы начинка осталась внутри. Каждый шарик обвяжите кухонной нитью крест-накрест, чтобы придать форму тыквы. Не затягивайте слишком сильно, ведь тесту нужно оставить место для подъема. Выложите заготовки на противень с пергаментом и оставьте ещё на 10–15 мин. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20 мин, пока булочки не станут золотистыми. После выпечки осторожно снимите нитки.

У этих пицца-тыковок есть все шансы стать любимой домашней выпечкой этого сезона. Подавайте их теплыми к завтраку, на перекус или к праздничному столу.

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