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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
207
Время на прочтение
2 мин

Пицца-тыковка: рецепт интересной осенней закуски с сыром

Маленькие, румяные, с нежным тестом и расплавленным сыром внутри — эти пицца-тыквочки могут стать настоящим украшением осеннего стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Пицца из тыквы tiktok.com/@bude_smachno_razom

Пицца из тыквы tiktok.com/@bude_smachno_razom

Если обычная домашняя пицца уже немного надоела, пора попробовать её оригинальную мини-версию. На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте аппетитных булочек с начинкой из колбасы, кетчупа и сыра. А чтобы выпечка напоминала тыковки, понадобится обычная кухонная нить.

Ингредиенты

Для теста

  • теплое молоко — 300 мл

  • мука — 500–550 г

  • свежие дрожжи — 20 г

  • сахар — 30 г

  • соль — 1 ч. л

  • сметана — 1 ст. л

  • яйца — 1 шт.

  • растительное масло — 60 г

Для начинки

  • кетчуп

  • колбаса или ветчина

  • твёрдый сыр

Пицца из тыквы tiktok.com_@bude_smachno_razom

Пицца из тыквы tiktok.com_@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. В миске смешайте тёплое молоко, сахар, соль и дрожжи.

  2. Добавьте яйцо, сметану и растительное масло, перемешайте.

  3. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто.

  4. Накройте его и оставьте в тёплом месте на 30–40 мин.

  5. Разделите тесто на 12 частей, сформируйте шарики и раскатайте каждый в лепешку.

  6. В центр выложите немного кетчупа, нарезанную колбасу или ветчину и тёртый сыр.

  7. Тщательно защипните края, чтобы начинка осталась внутри.

  8. Каждый шарик обвяжите кухонной нитью крест-накрест, чтобы придать форму тыквы. Не затягивайте слишком сильно, ведь тесту нужно оставить место для подъема.

  9. Выложите заготовки на противень с пергаментом и оставьте ещё на 10–15 мин.

  10. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20 мин, пока булочки не станут золотистыми.

  11. После выпечки осторожно снимите нитки.

У этих пицца-тыковок есть все шансы стать любимой домашней выпечкой этого сезона. Подавайте их теплыми к завтраку, на перекус или к праздничному столу.

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