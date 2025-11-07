ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Пиццабоны: рецепт оригинальной выпечки

Это не просто перекус, это — маленькие произведения искусства, которые пахнут пиццей, имеют вид мини-булочек и исчезают с тарелки быстрее, чем вы успеете сказать «еще одну».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пиццабоны tiktok.com_ask_edith

Пиццабоны tiktok.com_ask_edith

Пиццабоны — это идеальный вариант для домашних посиделок, праздничного стола или просто вечера, когда хочется чего-то вкусного без лишних усилий. Это миниатюрные рулетики из слоеного теста, которые сочетают в себе все любимые вкусы классической пиццы: соус, колбаску, сыр и аромат специй. Они хрустящие снаружи и нежно-сырные внутри, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Ask Edith.

Ингредиенты

  • Слоеное тесто 500 г

  • Соус или кетчуп 3-4 ст. л

  • Салями или любимая колбаса 100-150 г

  • Сыр чеддер 100 г

  • Масло 1 ст. л

Подача

  • Чесночный соус

Приготовление

  1. Разморозьте слоеное тесто, раскатай его в прямоугольник толщиной около 3 мм.

  2. Равномерно смажьте тесто соусом.

  3. Разложи тонкие ломтики салями и притрусите или положите сыр.

  4. Сверните тесто в плотный рулет, затем аккуратно нарежьте на кусочки толщиной 2-3 см.

  5. Выложите рулетики срезом вниз на противень, застеленный пергаментом и запекайте 25 мин при 200°C, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

  6. Лучше всего сочетаются с чесночным соусом.

Пиццабоны — это о настроении, тепле и аромате, когда не надо ничего усложнять. Идеальные для вечера с друзьями, просмотра сериала или просто чашки какао. Потому что иногда счастье пахнет не свежим хлебом, а маленькими хрустящими пиццабонами из духовки.

Дата публикации
Количество просмотров
169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie