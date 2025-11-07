Пиццабоны: рецепт оригинальной выпечки

Пиццабоны tiktok.com_ask_edith

Реклама

Пиццабоны — это идеальный вариант для домашних посиделок, праздничного стола или просто вечера, когда хочется чего-то вкусного без лишних усилий. Это миниатюрные рулетики из слоеного теста, которые сочетают в себе все любимые вкусы классической пиццы: соус, колбаску, сыр и аромат специй. Они хрустящие снаружи и нежно-сырные внутри, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Ask Edith.

Ингредиенты

Слоеное тесто 500 г

Соус или кетчуп 3-4 ст. л

Салями или любимая колбаса 100-150 г

Сыр чеддер 100 г

Масло 1 ст. л

Подача

Чесночный соус

Приготовление

Разморозьте слоеное тесто, раскатай его в прямоугольник толщиной около 3 мм. Равномерно смажьте тесто соусом. Разложи тонкие ломтики салями и притрусите или положите сыр. Сверните тесто в плотный рулет, затем аккуратно нарежьте на кусочки толщиной 2-3 см. Выложите рулетики срезом вниз на противень, застеленный пергаментом и запекайте 25 мин при 200°C, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Лучше всего сочетаются с чесночным соусом.

Пиццабоны — это о настроении, тепле и аромате, когда не надо ничего усложнять. Идеальные для вечера с друзьями, просмотра сериала или просто чашки какао. Потому что иногда счастье пахнет не свежим хлебом, а маленькими хрустящими пиццабонами из духовки.