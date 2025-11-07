- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 1 мин
Пиццабоны: рецепт оригинальной выпечки
Это не просто перекус, это — маленькие произведения искусства, которые пахнут пиццей, имеют вид мини-булочек и исчезают с тарелки быстрее, чем вы успеете сказать «еще одну».
Пиццабоны — это идеальный вариант для домашних посиделок, праздничного стола или просто вечера, когда хочется чего-то вкусного без лишних усилий. Это миниатюрные рулетики из слоеного теста, которые сочетают в себе все любимые вкусы классической пиццы: соус, колбаску, сыр и аромат специй. Они хрустящие снаружи и нежно-сырные внутри, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Ask Edith.
Ингредиенты
Слоеное тесто 500 г
Соус или кетчуп 3-4 ст. л
Салями или любимая колбаса 100-150 г
Сыр чеддер 100 г
Масло 1 ст. л
Подача
Чесночный соус
Приготовление
Разморозьте слоеное тесто, раскатай его в прямоугольник толщиной около 3 мм.
Равномерно смажьте тесто соусом.
Разложи тонкие ломтики салями и притрусите или положите сыр.
Сверните тесто в плотный рулет, затем аккуратно нарежьте на кусочки толщиной 2-3 см.
Выложите рулетики срезом вниз на противень, застеленный пергаментом и запекайте 25 мин при 200°C, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
Лучше всего сочетаются с чесночным соусом.
Пиццабоны — это о настроении, тепле и аромате, когда не надо ничего усложнять. Идеальные для вечера с друзьями, просмотра сериала или просто чашки какао. Потому что иногда счастье пахнет не свежим хлебом, а маленькими хрустящими пиццабонами из духовки.