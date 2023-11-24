Пивной сырный суп: оригинальный американский рецепт

В холодный день нет ничего прекраснее ароматного и калорийного сырного супа с тремя видами сыра.
Ингредиенты
- бекон
- 200 г
- луковица
- 1 шт.
- красный болгарский перец
- 1 шт.
- халапеньо
- 1 шт.
- тимьяна, мелко нарезанный
- 1 ст. л.
- мука
- четверть стакана
- сливочное масло
- 4 ст. л.
- пиво
- полтора стакана
- куриный бульон
- 2 стакана
- густые сливки
- 1 стакан
- сыр чеддер острый
- 170 г
- сыр чеддер
- 110
- сыр Пеппер Джек(можна заменить похожим сыром с перцем)
- 60
- соль и свежемолотый перец по вкусу
- Натрите сыр.
- Измельчите овощи, тимьян и нарежьте бекон.
- В большой суповой кастрюле готовьте бекон на среднем или сильном огне, пока бекон не станет хрустящим, около 7 минут.
- Шумовкой переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- Слейте весь жир с бекона, кроме 1–2 столовых ложек.
- Добавьте лук, болгарский перец, халапеньо и тимьян и готовьте, пока овощи не станут мягкими, около 5 минут.
- Уменьшите огонь до среднего и добавьте сливочное масло, помешивая, пока оно полностью не растает.
- Посыпьте овощи мукой и перемешайте, пока мука полностью не впитается. После того, как мука добавлена, добавьте пиво, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
- Медленно добавьте куриный бульон и сливки и перемешайте до полного смешивания. Доведите до слабого кипения.
- Добавляйте тертый сыр по горсти, пока он не расплавится.
- Посолите и поперчите по вкусу и добавьте приготовленный бекон.
- При желании можно добавить зелень, чеснок или острые оливки.
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