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Пивной сырный суп: оригинальный американский рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
222 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
1 мин
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Пивной сырный суп: оригинальный американский рецепт

Пивной сырный суп / Фото: Credits

В холодный день нет ничего прекраснее ароматного и калорийного сырного супа с тремя видами сыра.

Ингредиенты

бекон
200 г
луковица
1 шт.
красный болгарский перец
1 шт.
халапеньо
1 шт.
тимьяна, мелко нарезанный
1 ст. л.
мука
четверть стакана
сливочное масло
4 ст. л.
пиво
полтора стакана
куриный бульон
2 стакана
густые сливки
1 стакан
сыр чеддер острый
170 г
сыр чеддер
110
сыр Пеппер Джек(можна заменить похожим сыром с перцем)
60
соль и свежемолотый перец по вкусу
  1. Натрите сыр. 
  2. Измельчите овощи, тимьян и нарежьте бекон. 
  3. В большой суповой кастрюле готовьте бекон на среднем или сильном огне, пока бекон не станет хрустящим, около 7 минут.
  4. Шумовкой переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  5. Слейте весь жир с бекона, кроме 1–2 столовых ложек.
  6. Добавьте лук, болгарский перец, халапеньо и тимьян и готовьте, пока овощи не станут мягкими, около 5 минут.
  7. Уменьшите огонь до среднего и добавьте сливочное масло, помешивая, пока оно полностью не растает.
  8. Посыпьте овощи мукой и перемешайте, пока мука полностью не впитается. После того, как мука добавлена, добавьте пиво, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
  9. Медленно добавьте куриный бульон и сливки и перемешайте до полного смешивания. Доведите до слабого кипения.
  10. Добавляйте тертый сыр по горсти, пока он не расплавится.
  11. Посолите и поперчите по вкусу и добавьте приготовленный бекон. 
  12. При желании можно добавить зелень, чеснок или острые оливки. 

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Дата публикации
Просмотры
201
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