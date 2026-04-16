Плетенка с маком — рецепт домашней ароматной выпечки
Плетенка с маком — это нежное дрожжевое тесто, маковая начинка и хрустящий штрейзель сверху, выпечка которая выглядит как из пекарни, но приготовить ее можно на собственной кухне.
Сегодня домашняя выпечка переживает новое возрождение. Мы снова ищем «те самые» рецепты — понятные, но без лишнего пафоса. Плетенка с маком — идеальный пример такой гастрономической ностальгии, о рецепте которой рассказали на странице katherine.nari.
Маковая выпечка занимает особое место в украинской кулинарной традиции, ее готовят на праздники, семейные встречи или просто «к чаю». Однако современные версии, как эта, добавляют немного эстетики, а результат выглядит так, будто его подали в стильном кафе.
Ингредиенты
Для теста
мука 250 г
сахар 35 г
сливочное масло (размягченное) 50 г
молоко 90 мл
яйцо 1 шт.
дрожжи прессованные 15 г
соль
Для начинки
маковая начинка 275 г
Для штрейзеля
мука 45 г
сахар 20 г
сливочное масло (холодное) 30 г
апельсиновый ароматизатор до 1 ч. л
Приготовление
Разведите прессованные дрожжи в теплом молоке, это первый шаг к рыхлой и воздушной текстуре.
Добавьте сахар, просеянную муку, яйцо и соль.
Начните вымешивать тесто.
Когда ингредиенты объединятся, введите размягченное сливочное масло.
Вымешивайте до однородности, тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам.
Переложите его в смазанную миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.
Раскатайте тесто в прямоугольник.
Выложите маковую начинку, но оставьте края свободными.
Сверните рулет и сформируйте плетенку, это создает красивый узор и равномерное распределение начинки.
Смажьте сверху взбитым яйцом.
Смешайте муку, сахар и холодное масло, можно натереть его на терке.
Перетрите руками до образования крошки и добавьте апельсиновый ароматизатор.
Посыпьте плетенку штрейзелем и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 мин.
Плетенка с маком — это не просто выпечка, а настоящая история об уюте, медленных утрах и чае в хорошей компании. Она доказывает, что даже классический рецепт можно сделать трендовым, если добавить немного внимания к деталям.