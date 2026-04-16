Плетенка с маком tiktok.com/@katherine.nari

Сегодня домашняя выпечка переживает новое возрождение. Мы снова ищем «те самые» рецепты — понятные, но без лишнего пафоса. Плетенка с маком — идеальный пример такой гастрономической ностальгии, о рецепте которой рассказали на странице katherine.nari.

Маковая выпечка занимает особое место в украинской кулинарной традиции, ее готовят на праздники, семейные встречи или просто «к чаю». Однако современные версии, как эта, добавляют немного эстетики, а результат выглядит так, будто его подали в стильном кафе.

Ингредиенты

Для теста

мука 250 г

сахар 35 г

сливочное масло (размягченное) 50 г

молоко 90 мл

яйцо 1 шт.

дрожжи прессованные 15 г

соль

Для начинки

маковая начинка 275 г

Для штрейзеля

мука 45 г

сахар 20 г

сливочное масло (холодное) 30 г

апельсиновый ароматизатор до 1 ч. л

Приготовление

Разведите прессованные дрожжи в теплом молоке, это первый шаг к рыхлой и воздушной текстуре. Добавьте сахар, просеянную муку, яйцо и соль. Начните вымешивать тесто. Когда ингредиенты объединятся, введите размягченное сливочное масло. Вымешивайте до однородности, тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Переложите его в смазанную миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа. Раскатайте тесто в прямоугольник. Выложите маковую начинку, но оставьте края свободными. Сверните рулет и сформируйте плетенку, это создает красивый узор и равномерное распределение начинки. Смажьте сверху взбитым яйцом. Смешайте муку, сахар и холодное масло, можно натереть его на терке. Перетрите руками до образования крошки и добавьте апельсиновый ароматизатор. Посыпьте плетенку штрейзелем и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 мин.

Плетенка с маком — это не просто выпечка, а настоящая история об уюте, медленных утрах и чае в хорошей компании. Она доказывает, что даже классический рецепт можно сделать трендовым, если добавить немного внимания к деталям.