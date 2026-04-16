ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
13
Время на прочтение
2 мин

Плетенка с маком — рецепт домашней ароматной выпечки

Плетенка с маком — это нежное дрожжевое тесто, маковая начинка и хрустящий штрейзель сверху, выпечка которая выглядит как из пекарни, но приготовить ее можно на собственной кухне.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Плетенка с маком tiktok.com/@katherine.nari

Плетенка с маком tiktok.com/@katherine.nari

Сегодня домашняя выпечка переживает новое возрождение. Мы снова ищем «те самые» рецепты — понятные, но без лишнего пафоса. Плетенка с маком — идеальный пример такой гастрономической ностальгии, о рецепте которой рассказали на странице katherine.nari.

Маковая выпечка занимает особое место в украинской кулинарной традиции, ее готовят на праздники, семейные встречи или просто «к чаю». Однако современные версии, как эта, добавляют немного эстетики, а результат выглядит так, будто его подали в стильном кафе.

Ингредиенты

Для теста

  • мука 250 г

  • сахар 35 г

  • сливочное масло (размягченное) 50 г

  • молоко 90 мл

  • яйцо 1 шт.

  • дрожжи прессованные 15 г

  • соль

Для начинки

  • маковая начинка 275 г

Для штрейзеля

  • мука 45 г

  • сахар 20 г

  • сливочное масло (холодное) 30 г

  • апельсиновый ароматизатор до 1 ч. л

Приготовление

  1. Разведите прессованные дрожжи в теплом молоке, это первый шаг к рыхлой и воздушной текстуре.

  2. Добавьте сахар, просеянную муку, яйцо и соль.

  3. Начните вымешивать тесто.

  4. Когда ингредиенты объединятся, введите размягченное сливочное масло.

  5. Вымешивайте до однородности, тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам.

  6. Переложите его в смазанную миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.

  7. Раскатайте тесто в прямоугольник.

  8. Выложите маковую начинку, но оставьте края свободными.

  9. Сверните рулет и сформируйте плетенку, это создает красивый узор и равномерное распределение начинки.

  10. Смажьте сверху взбитым яйцом.

  11. Смешайте муку, сахар и холодное масло, можно натереть его на терке.

  12. Перетрите руками до образования крошки и добавьте апельсиновый ароматизатор.

  13. Посыпьте плетенку штрейзелем и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 мин.

Плетенка с маком — это не просто выпечка, а настоящая история об уюте, медленных утрах и чае в хорошей компании. Она доказывает, что даже классический рецепт можно сделать трендовым, если добавить немного внимания к деталям.

Дата публикации
Количество просмотров
13
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie