Плетенка с шоколадом: рецепт красивой выпечки

Плетенка с шоколадом – это изысканная сладкая выпечка, сочетающая нежное, воздушное тесто с богатой шоколадной начинкой.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице katherine.nari, доказывает, что приготовление такой плетенки гораздо проще, чем может показаться, на первый взгляд.

Ингредиенты

Для теста:

Мука 250 г

Сахар 35 г

Сливочное масло 50 г

Молоко 90 мл

Яйца 1 шт.

Дрожжи 15 г

Соль

Для начинки:

Сливочное масло 90 г

Сахарная пудра 60 г

Какао 15 г

Черный шоколад 30 г

Дополнительно:

Желток

Молоко 1 ст. л

Приготовление

Разведите дрожжи в теплом молоке. Затем всыпьте сахар, просейте муку в миску и добавьте все ингредиенты, кроме масла. Начните вымешивать тесто. Когда все ингредиенты соединятся, выложите тесто на стол и введите сливочное масло. Вымешивайте до тех пор, пока масло полностью не вмешается в тесто. Если используется миксер, начните на низкой скорости, а затем постепенно увеличивайте до 2/3. После вымешивания тесто должно быть однородным и не прилипать к рукам. Переложите готовое тесто в миску смазанную маслом или маслом, накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа для подъема. Растопите шоколад в микроволновке. В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, сахарную пудру, какао и растопленный шоколад. Раскатайте тесто до размера примерно 30х40 см. Равномерно выложите шоколадную начинку по всей поверхности теста. Сформируйте из него рулет, а затем аккуратно сформуйте булочку. Переложите сформованную булочку в форму для выпечки, накройте и оставьте на 30 мин в теплом месте, чтобы она немного подошла. Смажьте булочку желтком, смешанным с 1 ст. л молока. Это обеспечит хорошую румяную корочку. Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте в течение 30-35 мин. Если сверху булочка начинает слишком быстро румяниться, накройте ее кусочком фольги, чтобы предотвратить прижигание и сохранить нежность выпечки.

Советы:

Перед вымешиванием убедитесь, что сливочное масло находится в правильном состоянии – размягченном, но не растопленном. Это поможет получить нежное тесто.

Использование теплого молока способствует лучшему активированию дрожжей, что в свою очередь обеспечит правильный подъем теста.

При наличии миксера процесс можно упростить, но следует следить за тем, чтобы тесто не стало слишком мягким. Правильная консистенция – это гарантия того, что конечное изделие будет плотным и не прилипнуть к рукам.

#булочки #babkarecipe #babkabread #Baking #BabkaRecipe #BabkaBread #chocolatebabkarecipe #chocolatebabka ♬ Tea For Two — Oscar Peterson Trio @katherine.nari Плетенка с шоколадом Нежное, воздушное тесто и шоколадная начинка. Готовить ее проще, чем кажется на первый взгляд. бка соли Для начинки: • сливочное масло мягкое – 90 г • сахарная пудра – 60 г • какао – 15 г • черный шоколад или термостабильные капли – 30 г + дополнительно еще немного для присыпки (молочный или белый сгорит, поэтому не советую) Дополнительно: • желток + 1 ст.л. Всыпьте сахар, просейте муку в миску и добавьте все остальные ингредиенты кроме масла. Начните вымешивать тесто. Когда все ингредиенты соединятся, выложите тесто на стол и введите масло. Вымешивайте, пока масло полностью не войдет в тесто. *Если у вас есть миксер, то делайте им, вымешивайте сначала на 1 скорости, затем можно увеличить до 2/3. После вымешивания тесто должно быть однородным, не прилипать к рукам. Переложите готовое тесто в миску, смазанную растительным маслом или маслом, и накройте полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа. Для начинки растопите импульсами шоколад в микроволновке. В миске смешайте мягкое масло, сахарную пудру, какао и растопленный шоколад. Раскатайте тесто примерно 30х40 см. Выложите начинку, дополнительно можно присыпать еще термостабильными каплями, и сверните в рулет, а затем сформуйте булочку. Переложите в форму, накройте и оставьте на 30 минут в теплом месте. Смажьте булочку желтком + 1 ст.л. молока. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 мин. Булочка может быстрее румяниться сверху, потому как только видите, что она нужного цвета, выложите сверху на нее кусок фольги, чтобы она дальше не припеклась и не стала слишком румяна. Вкусного # рецептыукраинском #кулинарныйблог #выпечка #плетенкашоколадом Chocolate Babka Recipe⬇️ Ingredients for the dough: • All-purpose flour — 250 g • Sugar — 35 g Eggs — 1 • Active dry yast — 15 g • Pinch of salt For filling: • Softened unsalted butter — 90 g • Powdered sugar — 60 g • Cocoa powder — 15 g • Dark chocolate or chocolate chips — 30 g Instructions: 1. Dissolve yeast в warm milk. 2. Добавьте sugar, sift flour в ящик, и добавляйте все другие ингредиенты, кроме бутылки. Start mixing the dough. Один из всех ингредиентов является комбинированным, перемещая тяжесть на пленку и получить бутылку. Mix until the butter is fully incorporated в the dough. *Если вы являетесь mixer, используйте это, смешать впервые на скорость 1, то увеличение до 2/3. 3. Переведите ладно, чтобы очистить или засыпать ящиком и подключить к ручке. Распределяется в полумёртвом месте для 1-1.5 часов. 4. Для filling mix soft butter, порошок сахара, cocoa, и melted chocolate. 5. Ручка от тяжести до 30x40 cm. Спряжать filling, sprinkle with additional chocolate chips if desired, and roll in log, the shape into a bun. Перевезти в ванную комнату, крышку, и занять в термическом месте для 30 минут. 6. Брюшной бун с яйцом yolk + 1 tbsp milk. 7. Урожай в растительном растворе при 180°C для 30-35 минут. Бун может быть brown quickly on top, так как кто-то как вы можете сделать его изысканный цвет, подключить его с листом к prevent over-browning. Enjoy your delicious chocolate babka! #CulinaryBlog

Эта плетенка с шоколадом – настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающее нежное, воздушное тесто с насыщенной шоколадной начинкой. Тщательно подобранные ингредиенты и простые, но эффективная технология приготовления делают этот рецепт отличным основанием для создания элегантной выпечки, способной украсить любой стол.

Приятного аппетита!

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