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Плов из булгура: быстрый рецепт полезного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
412
Время на прочтение
2 мин
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Плов из булгура: быстрый рецепт полезного блюда

Фото: Credits

Мы все привыкли к плову из риса, но булгур также часто используют при приготовлении в странах Ближнего Востока и Средней Азии. У булгура, как и риса, высокая пищевая ценность. Поэтому его часто добавляют в супы или подают как гарнир.

Булгур быстро разваривается, хорошо сохраняет форму и отлично сочетается с мясом и овощами. Поэтому и времени на приготовлении уйдет меньше.

Ингредиенты

  • мясо (свинина, баранина или говядина), главное, чтобы мясо было жирным, – 500 г
  • булгур – 1 стакан
  • морковь – 3 шт.
  • лук репчатый – 3 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • специи для плова
  • перец черный молотый
  • соль
  • растительное масло – 30 г

Приготовление

Нарежьте крупной соломкой морковь, лук - тонкими полукольцами, мясо - средними кусочками. В кастрюле с толстым дном нагрейте масло. Обжарьте мясо, добавьте морковь, лук. Обжаривайте, периодически помешивая, десять минут. 

Добавьте специи, перец, соль, немного воды (полстакана). Накройте крышкой и тушите на медленном огне до готовности мяса.

Булгур промойте несколько раз до чистой воды. Распределите ровным слоем крупу в кастрюле на мясо с овощами. Вымойте головку чеснока и вставьте в середину плова, посолите. Долейте кипятка, чтобы он покрыл крупу на один сантиметр. Готовьте под закрытой крышкой на медленном огне до готовности крупы 15-20 минут. 

Перед подачей перемешайте плов и выложите горкой на большое плоское блюдо.

Советы

  • Блюдо можно украсить свежей зеленью.
  • Мясо желательно брать жирное.

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Дата публикации
Просмотры
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