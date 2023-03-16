Плов из булгура: быстрый рецепт полезного блюда

Мы все привыкли к плову из риса, но булгур также часто используют при приготовлении в странах Ближнего Востока и Средней Азии. У булгура, как и риса, высокая пищевая ценность. Поэтому его часто добавляют в супы или подают как гарнир.

Булгур быстро разваривается, хорошо сохраняет форму и отлично сочетается с мясом и овощами. Поэтому и времени на приготовлении уйдет меньше.

Ингредиенты

мясо (свинина, баранина или говядина), главное, чтобы мясо было жирным, – 500 г

булгур – 1 стакан

морковь – 3 шт.

лук репчатый – 3 шт.

чеснок – 1 головка

специи для плова

перец черный молотый

соль

растительное масло – 30 г

Приготовление

Нарежьте крупной соломкой морковь, лук - тонкими полукольцами, мясо - средними кусочками. В кастрюле с толстым дном нагрейте масло. Обжарьте мясо, добавьте морковь, лук. Обжаривайте, периодически помешивая, десять минут.

Добавьте специи, перец, соль, немного воды (полстакана). Накройте крышкой и тушите на медленном огне до готовности мяса.

Булгур промойте несколько раз до чистой воды. Распределите ровным слоем крупу в кастрюле на мясо с овощами. Вымойте головку чеснока и вставьте в середину плова, посолите. Долейте кипятка, чтобы он покрыл крупу на один сантиметр. Готовьте под закрытой крышкой на медленном огне до готовности крупы 15-20 минут.

Перед подачей перемешайте плов и выложите горкой на большое плоское блюдо.

Советы

Блюдо можно украсить свежей зеленью.

Мясо желательно брать жирное.

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