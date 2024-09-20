Почему горчит квашеная капуста и как ее нужно правильно готовить: четыре главных правила

Квашеная капуста – вкусное и очень полезное блюдо. Она сохраняет много необходимых для организма витаминов и микроэлементов, а также является основой для приготовления супов и гарниров. Квашеную капусту приготовить несложно, но нужно знать несколько важных правил, чтобы она не горчила и не была слишком кислой.

В процессе приготовления капуста проходит ферментацию, а это означает, что она становится еще более полезной для нашего организма, так как благодаря пробиотикам, производимым во время этого процесса, улучшается общее состояние микрофлоры кишечника.

Но, чтобы этот процесс происходил и квашеная капуста была вкусной и не приобрела сероватый оттенок, нужно соблюдать четыре главных правила.

Выбор сорта капусты

Некоторые сорта могут горчить и потому для закваски не подходят. Обычно рекомендуют выбирать для твердых зимних сортов, молодая капуста не подходит для квашения и может горчить. Также может горчить капуста, выросшая в условиях нехватки воды.

Количество соли

Количество соли – это самый главный вопрос, когда речь идет о ферментации капусты. Если добавить мало или слишком много соли, процесс ферментации не будет происходить как должно и капуста будет горчить. Приблизительное количество соли — 1 столовая ложка на 1 кг капусты, следовательно, на трехлитровую банку это 2-3 столовых ложки.

Избыток углекислого газа

Во время ферментации в банке возникает избыток углекислого газа, поэтому капусту во время брожения надо время от времени прокалывать длинной деревянной палочкой в нескольких местах. Это поможет выпустить газ, и капуста не будет горчить.

Соблюдение технологии

При комнатной температуре процесс ферментации происходит более интенсивно, чем когда капуста бродит в холодильнике или погребе. На ферментацию капусты нужна неделя при температуре 20-22 градуса. Если сократить это время и слишком рано переставить капусту в прохладное место, она будет горчить. Поэтому, прежде чем сделать это, капусту нужно попробовать, чтобы понять, готова ли она.

Обо всех тонкостях квашения капусты, рассказывает автор канала "В гостях у Тани".

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